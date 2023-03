Řeka Colorado vysychá, o vodu se vedou spory

Voda v hlavních nádržích na řece Colorado klesla na nebezpečně nízkou úroveň, proto americká vláda vyzvala státy, kterými řeka protéká, aby výrazně snížily spotřebu. Ty se ale nemohou dohodnout na tom, jak to udělají.

Řeka Colorado, protékající sedmi americkými státy až do severního Mexika, zásobuje pitnou vodou téměř 40 milionů lidí, zavlažuje zemědělskou půdu a pohání obrovskou vodní elektrárnu. Pramení ve Skalistých horách, odkud se táhne na jihozápad a končí v Kalifornském zálivu. Arizona, Kalifornie, Colorado, Nové Mexiko, Nevada, Utah a Wyoming jsou na jejím toku závislé.

Po obdobích sucha a nadužívání vody hladina řeky ale klesá na historická minima a napětí mezi těmito státy roste. Původní dohoda o distribuci říční vody nebyla dostatečně prozíravá a nedokázala zohlednit dlouhodobé sucho. Americký jihozápad tak dnes musí čelit krizi.

Proč Colorado vysychá

Řeka vysychá kvůli kombinaci dvou faktorů: dlouhotrvajícímu nadměrnému využívání vodních zdrojů a historickému suchu. Sucho trvá více než dvě desetiletí a je vyvoláno oteplujícím se podnebím. Vyčerpalo hlavní nádrže vybudované na řece – jezero Powell na hranici mezi Arizonou a Utahem a přehradní nádrž Mead na hranici mezi Arizonou a Nevadou – a to na úroveň, která od naplnění vodních nádrží před desítkami let ještě nebyla zpozorována.

Předtím, než začalo období sucho, obě jezera dokázala zadržet 47,6 milionů akrových stop vody, což znamená, že byla z asi 92 % zaplněna. Na začátku letošního února zadržovala pouhou čtvrtinu - 12,9 milionu akrových stop vody.

Množství vody, kterou státy využívají, daleko převyšuje množství vody protékající řekou. Mezi lety 2000 a 2020 dosahoval přirozený tok Colorada průměrně 13,4 milionů akrových stop. Ovšem spotřeba vody ve stejném období činila v průměru 15 milionů akrů. Takže od začátku sucha spotřeba vody převýšila nabídku o 33,6 milionů akrových stop. „Tyto nádrže nám sloužily 23 let a dnes je posouváme na jejich limity," říká James Prairie, vedoucí skupiny pro výzkum a modelování řeky Colorado ve federální agentuře Bureau of Reclamation.

Za pozornost také stojí vztah mezi sněhovou pokrývkou na horách a odtokem vody do nádrží, který se v posledních letech proměnil. Loňský rok byl na sníh příznivý, napadlo asi 90 % normálního množství sněhu, do nádrží se dostalo jen cca 60 % běžného odtoku. V roce 2021 byla situace mnohem horší: z 90% sněhové pokrývky se do nádrží dostalo pouhých 29 %. Podle vědců je to způsobeno klimatickými změnami, kdy sušší půdy absorbují více vody, než se dostane do jezer. Vyšší teploty vypařují více vody a prodlužují vegetační období rostlin a nasávají více vody.

