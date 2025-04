Reciproční cla USA

Prezident Donald Trump oznámil rozhodnutí uvalit dodatečné clo ve výši 10 % a také reciproční cla.

10 % clo ad valorem bude platit na všechny obchodní partnery a tzv. „reciproční cla“ na skupinu zemí, které podle něj zacházejí se Spojenými státy nespravedlivě. Tato „reciproční cla“ se budou vztahovat na hlavní obchodní partnery USA, včetně Evropské unie, která bude podléhat „recipročnímu clu“ ve výši 20 %. Tato dodatečná cla ad valorem budou platná do doby, než prezident rozhodne, že uvedené podmínky byly splněny, vyřešeny nebo zmírněny. Reciproční cla budou připočtena k běžným clům.

Dodatečné clo ad valorem ve výši 10 % bude uplatňováno na zboží, které bude propuštěno do volného oběhu nebo vyzvednuto ze skladu ke spotřebě od 12:01 hod. východního denního času (EDT) dne 5. dubna 2025. Výjimku tvoří zboží, které bylo naloženo na loď v přístavu odeslání a je v tranzitu v posledním režimu přepravy před tímto datem a časem – na takové zboží se clo nevztahuje, i když bude propuštěno do oběhu po tomto datu.

„Reciproční cla“ budou uplatňována od 12:01 hod. východního denního času dne 9. dubna 2025. Veškeré zboží ze zemí uvedených v příloze I tohoto nařízení (příloha dosud nebyla zveřejněna), dovážené do celního území Spojených států, bude podléhat specifickým sazbám cla ad valorem podle jednotlivých zemí, jak je uvedeno v příloze I. Tato cla se budou vztahovat na zboží propuštěné do oběhu nebo vyzvednuté ze skladu ke spotřebě od 12:01 hod. dne 9. dubna 2025, s výjimkou zboží, které bude naloženo a v tranzitu před tímto časem – na takové zboží se tato cla nevztahují. Tyto sazby se budou vztahovat i na zboží dovážené podle stávajících obchodních dohod USA, pokud není uvedeno jinak.

Výjimky: Některé produkty nejsou součástí rozhodnutí – vyloučeny jsou například automobily a autodíly a také ocel a hliník, které již podléhají 25% clu. Dále nejsou zahrnuty léčiva, polovodiče a dřevo.

Rozhodnutí můžete podrobněji zkontrolovat zde: Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits – The White House

Pravidlo „de minimis“ pro nízce oceněné zásilky z Číny bude rovněž zrušeno.

Připomínáme, že v případě automobilů bude 25% clo uplatňováno na zboží propuštěné do oběhu od 12:01 hod. dne 3. dubna 2025 a v případě autodílů od data uvedeného ve Federálním věstníku, nejpozději však do 3. května 2025. Uvedené clo ad valorem je připočteno ke všem ostatním poplatkům, daním a poplatkům vztahujícím se na dovoz automobilů a vybraných autodílů. Podrobnosti naleznete ve Federal Register 2025-05930.pdf

Vyzýváme členy, aby nám poskytli předběžné hodnocení možného dopadu těchto dodatečných cel na evropský export a také evropské investice ve Spojených státech.

Další odkazy:

K recipročním clům jsme informovali také zde.

K dodatečným clům na automobily jsme informovali zde.

K dodatečným clům na ocel a hliník jsme informovali zde.

O možných dopadech cel na EU a ČR jsme informovali zde.