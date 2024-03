Rada změnila směrnici o elektroodpadech

Evropská rada minulý týden přijala změny ve směrnici o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Úprava se týká neoprávněného zpětného uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce na odpad z fotovoltaických panelů uvedených na trh v letech 2005 - 2012

Rada dne 4. března přijala změny právního předpisu EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), do něhož je zahrnuta řada výrobků, jako jsou počítače, chladničky nebo fotovoltaické panely.

Důvodem pro upravení směrnice o OEEZ je její uvedení do souladu s rozhodnutím Soudního dvora EU, který směrnici částečně odmítl kvůli neoprávněnému zpětnému uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce na odpad z fotovoltaických panelů, uvedených na trh v období od 13. srpna 2005 do 13. srpna 2012.

„Množství odpadu ze zařízení, která používáme každý den, roste znepokojivě rychlým tempem. Dohoda, jíž jsme dnes dosáhli, přinese nezbytnou právní jistotu ohledně toho, kdo ponese náklady na nakládání s tímto vysoce rizikovým odpadem a zajistí nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí,“ uvedla v listopadu, kdy byla dosažena předběžná dohoda, Teresa Ribera Rodríguezová, španělská ministryně pro ekologickou transformaci a demografickou výzvu.

Soudní spor o poplatky

Celá záležitost začala v roce 2012, kdy vstoupila v platnost nová směrnice o OEEZ, která zahrnula fotovoltaické panely do oblasti působnosti předchozí směrnice. Směrnice zároveň od 15. srpna 2018 zavedla „otevřenou oblast působnosti“. To znamená, že veškerá odpadní elektrická a elektronická zařízení byla považována za výrobky, které spadají do oblasti působnosti směrnice, pokud z ní nejsou výslovně vyloučeny.