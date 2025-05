Raben Logistics Czech, IGEPA: Konec převážení vzduchu. Nové obalové regulace mění podobu logistiky a balení

Evropská unie představila nová pravidla pro obaly, která budou mít zásadní dopad na logistiku, obchod i výrobu. Cílem je snížit množství odpadu, podpořit recyklaci a omezit přepravu zboží v nadměrných, neefektivních baleních.

Místo výplní efektivní balení

Jedním z hlavních cílů nové regulace je omezit přepravu nevyužitého prostoru. V praxi to znamená konec přepravních balíků, které jsou vycpané plastovými výplněmi a zabírají zbytečně mnoho místa. Členské státy EU musí zajistit, aby do roku 2030 bylo 65 % veškerých obalových materiálů recyklováno a zároveň aby byly navrhovány tak, aby byly recyklovatelné. Již od července 2021 zakazuje směrnice o jednorázových plastech některé produkty z tenkých plastů (např. vatové tyčinky, příbory) a od 2026 i obaly na potraviny z EPS (polystyren) a další. U čerstvého ovoce a zeleniny platí zákaz plastového obalu do 2026/2030 dle hmotnosti a druhu plodu. Významnou změnou je rovněž zavedení limitu na prázdný prostor v balících. Diskutuje se o 50% limitu pro podíl vzduchu v obalech. Podpoře se budou těšit i opakovaně použitelné obaly.



Když se obal přizpůsobí výrobku

Firmy, které vyrábějí nebo používají obaly, musí přemýšlet o novém designu, který minimalizuje objem a materiálovou náročnost, aniž by ohrozil ochranu zboží. Jedním z klíčových témat je eliminace potřeby vycpávkových materiálů a přesné přizpůsobení velikosti obalu.

„Obal musí odpovídat rozměrům výrobku a zároveň splňovat nové ekologické i ekonomické požadavky. Přesně navržený papírový obal nejen chrání produkt, ale také šetří materiál, usnadňuje recyklaci a snižuje náklady na přepravu,“ vysvětluje Petr Breburda, generální ředitel společnosti IGEPA. Dodává, že optimalizace obalů je dnes už nezbytností, protože zákazníci i partneři kladou stále větší důraz na environmentální odpovědnost.



Podle Petra Breburdy je zároveň důležité sledovat vývoj v oblasti opakovaně použitelných obalů a inovací v tomto odvětví. „Segment e-commerce například velmi rychle přijímá systémy vratných přepravek a obalů, které lze využívat opakovaně. Kromě toho již existují různé technologie, jak ušetřit na množství plastových obalů. Již například existují speciální ultratenké stretch fólie, které jsou velmi tenké, ale zachovávají si dostatečnou pevnost a průtažnost. Jsou stále populárnější, protože firmám umožňují výrazně omezit spotřebu plastu a optimalizovat náklady na balení.“



Například obecné procentuální úspory se v praxi při přechodu ze standardní tloušťky, 20–23 µm, na ultratenkou fólii, 10–12 µm, pohybují přibližně v rozmezí 20 – 50 %. A to ve spotřebě plastu (kg fólie) na zabalení palety. „Inovace a možnost znovu používat obalové materiály jsou trendem, který v příštích letech ještě zesílí,“ dodává Breburda.



Plné kamiony = nižší emise

Logistické firmy se novým podmínkám přizpůsobují jak z hlediska technologie, tak z hlediska plánování přeprav. Efektivní využití prostoru v nákladních vozidlech bude hrát klíčovou roli nejen kvůli nákladům, ale především kvůli omezení emisí a zátěže na infrastrukturu. „Každý nevyužitý centimetr v kamionu znamená vyšší spotřebu paliva a vyšší emise na jednotku přepraveného zboží,“ upozorňuje Jakub Trnka, generální ředitel Raben Logistics Czech & Slovakia.

Podle něj je správné plánování nakládek, optimalizace tras a použití vhodných obalů dnes nezbytnou součástí každého efektivního logistického systému. „Už 12 % naší flotily používá biopalivo HVO100, testujeme také elektrické tahače. Není to ale jen o tom najít alternativní pohon – čím více toho najednou naložíme, tím méněkrát budeme muset jezdit. Šetříme tak nejen náklady, ale i přírodu,“ dodává. Trnka zároveň podotýká, že optimalizace přepravy není jen reakcí na legislativu. „Jde o širší odpovědnost vůči společnosti i budoucím generacím. Efektivita dnes není jen otázkou úspory nákladů, ale i firemní kultury a vnímání značky na trhu,“ uzavírá.



Udržitelnost v logistice i v očích zákazníků

Nová pravidla zásadně mění pohled na celý obalový a logistický řetězec. Minimalizace prázdného prostoru, přechod na recyklovatelné materiály a podpora opakovaně použitelných systémů budou v příštích letech klíčovými tématy v celé Evropě.

Firmy, které na změny zareagují včas, mohou získat nejen konkurenční výhodu, ale i pevnou pozici na stále náročnějším trhu, kde hraje udržitelnost stále větší roli.