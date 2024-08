Průzkum HK ČR: Dominantními zdroji zůstávají elektřina a plyn, ostatní zdroje využívají spíše jednotky procent firem

Průzkum Hospodářské komory potvrdil, že dominantním zdrojem energie je pro české firmy elektřina. Naopak vodík, který je označovaný za jeden z nejnadějnějších energetických zdrojů budoucnosti, se zatím uplatňuje jen okrajově.

Elektřinu využívá ve svých provozech či výrobě na 90 % českých podniků. Druhým nejčastěji využívaným zdrojem jsou plynná fosilní paliva (zejména zemní plyn), to platí pro téměř 60 % respondentů. Drtivá většina firem plyn zajišťuje prostřednictvím dodavatele. Ani vodík zatím české firmy příliš nevyužívají, i když se o něm mluví jako o jednom z nejnadějnějších zdrojů energie budoucnosti. V Česku se ale nyní využívá jen okrajově a pracují s ním hlavně velké firmy. Je poměrně drahý a potřebná technická infrastruktura není zatím dostatečná.

Šetření Hospodářské komory dále ukázalo, že využívání jiných zdrojů, než je elektřina, souvisí s velikostí firmy. Využívání plynných fosilních paliv tak roste s velikostí firmy. Zatímco v případě mikro firem plynná fosilní paliva využívá 40 % z nich, mezi malými firmami okolo 60 %, ze středních firem plynná fosilní paliva využívá již více než 71 % respondentů, a v případě velkých firem to je dokonce 85 % firem.

„Z výsledků našeho šetření je patrné, že velké firmy mají širší paletu energetických vstupů. Kromě pevných fosilních paliv a biomasy je každý z dalších zdrojů nejčastěji využíván právě ve velkých firmách,“ vysvětluje Zuzana Krejčiříková, předsedkyně Energetické sekce HK ČR. Pevná fosilní paliva nalézají největší využití mezi středními firmami (7,3 % respondentů) a biomasa zase u malých firem (6 % respondentů).

Napěťová hladina

Zhruba polovina firem je připojena na nízké hladině napětí (nad 50 V do 1000 V). Vysoké napětí (nad 1000 V do 52 kV) využívají hlavně velké firmy. Připojeny jsou na něj téměř tři čtvrtiny respondentů z řad velkých firem. Mezi středními firmami více než polovina (53,1 %). Rovněž velmi vysoké napětí (nad 52 kV do 300 kV) se týká především středních firem (10,3 % z nich) a velkých firem (8,8 % z nich). Na nízké napětí jsou napojeny častěji mikro firmy (57,4 %) a malé firmy (51,4 %).

Překvapivým zjištěním je, že zvlášť vysoké napětí nad 300 kV do 800 kV nevyužívají pouze velké firmy, ale také malé firmy, i když méně často. „To by se mělo zohlednit při procesu nastavování parametrů státní podpory, která musí být přesně cílená. Kdyby byla totiž jako jednoduché kritérium pro snížení plateb za obnovitelné zdroje energie zohledněna jen velikost firmy nebo jen připojení ke konkrétní hladině napětí, nemusela by se podpora nutně dostat těm, pro které by mohla představovat největší přínos,“ dodává Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. „Jsem rád, že i o těchto věcech se zástupci vlády jednáme z hlediska stanovování podmínek případné podpory pro další roky.“

Zdroje využívané pro podnikatelskou činnost

Hospodářská komora ČR vedla v dubnu 2024 šetření, jehož cílem bylo získat od členů bližší informace o současných energetických potřebách firem, nákladech na energie a plánovaných budoucích investicích. Celkem na anketu odpovědělo 738 respondentů, mezi kterými jsou zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji.