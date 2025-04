Program ZEMĚ II: Zemědělský výzkum se zaměří na moderní technologie, udržitelné hospodaření a přípravu na klimatickou změnu

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje letošní veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II. O dotace v celkové výši 1,25 miliardy korun se mohou ucházet výzkumné organizace, vysoké školy i zemědělské podniky. Vědecké projekty mohou trvat pět let a MZe na ně poskytne podporu až ve výši 100 %. V rámci program ZEMĚ II jde už o třetí výzvu o dotace od roku 2023.

Výzkumné organizace a vysoké školy mohou spolu se zemědělskými podniky od zítřka žádat o dotaci prostřednictvím programu ZEMĚ II.

„Program ZEMĚ II má dva podprogramy. První je zaměřen na podporu inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Pro Podprogram II bylo vypsáno celkem 20 výzkumných témat ve třech klíčových oblastech: Bioekonomika, Smart zemědělství a Globální změny v biosféře. Důležité je, aby výsledky výzkumu měly přínos pro zemědělce, potravináře nebo lesníky a byly využitelné v praxi,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Až sto procent podpory mohou získat projekty, kterých se účastní výzkumné organizace nebo vysoké školy. Odstupňovanou dotaci dle své velikosti obdrží podniky zapojené do projektů. Na vybrané projekty, které mohou probíhat až do roku 2030, je připraveno 1,25 miliardy korun.

Podprogram I je zaměřen na výzkum pro oblast podnikání a služeb v agrárním sektoru. Příjemcem podpory v tomto podprogramu budou výzkumné organizace, v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik. Výsledky Podprogramu II poslouží veřejnému sektoru. MZe vypsalo 20 výzkumných témat ve třech klíčových oblastech.

V oblasti Bioekonomiky se může výzkum zabývat stanovením typických hodnot environmentálních kritérií produktů a podniků včetně stanovení emisí skleníkových plynů zemědělských a potravinářských komodit. Ve Smart zemědělství se výzkum zaměří například na využití dronů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Oblast Globální změny v biosféře umožní zkoumat vodní erozi či vývoj zdrojů podzemních vod.

Do soutěže ZEMĚ II je možné se hlásit od 17. dubna do 4. června elektronicky přes SISTA (informační systém Technologické agentury ČR). Vybrané vědecké projekty zahájí rokem 2026 s dobou trvání maximálně 5 let v Podprogramu I a 4 roky v Podprogramu II.

Program Země II podpořil v minulých letech projekty, které již našly uplatnění v praxi. Patří mezi ně metodika hospodaření v porostech borovice pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentálních změn, ochrana proti plevelům a škůdcům zeleniny s cílem minimalizovat riziko reziduí herbicidů a pesticidů v produktech či výzkum šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem.

Podrobnosti k Programu ZEMĚ II najdete zde: Veřejná soutěž vyhlášená v roce 2025 | MZe