Připomínky: Návrh vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Navrhovaná novela vyhlášky reflektuje způsob zohlednění poskytnuté investiční podpory ve snížení provozní podpory ve vazbě na úpravu forem podpory vyplývající z notifikačních řízeních.

Mění se způsob zohlednění investiční podpory v provozní podpoře, kdy u výroben elektřiny, tepla nebo biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2022 a shodně také u výroben elektřiny, kde byla v období od 1. ledna 2022 provedena modernizace, se již nebude zkracovat doba poskytování podpory, ale při zachování původní doby poskytování podpory bude tato podpora snížena stejně, jako tomu je již nyní u výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2021.

Termín připomínek: 16. května 2024

