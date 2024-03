Připomínky: Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Návrh je do meziresortního připomínkového řízení předkládán v souvislosti s rozsáhlou novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, provedenou několika zákony po datu nabytí účinnosti vyhlášky a stanovující nové povinnosti stavebníka pro případy zajištění požadavků na energetickou náročnost budovy; tyto požadavky se promítají také do prováděcích právních předpisů, a to včetně vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Návrh vyhlášky je v první řádě reakcí na rozsáhlou novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, tedy zákona, k jehož provedení byla vyhláška vydána. Uvedené novelizace představují ve svém důsledku významné věcné, terminologické i procesní změny regulace provedené zákonem č. 406/2000 Sb., které je nutné promítnout také do prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Termín připomínek: 8. dubna 2024

