Příležitosti pro české firmy v IT i v energetice. Ministr Síkela jede s podnikateli do Chile a Uruguaye

Podpora stávajících projektů i vyhledávání nových příležitostí pro české firmy. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jede do Latinské Ameriky, navštíví Chile a Uruguay. Doprovází ho podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jedná se o první cestu ministra průmyslu a obchodu a podnikatelské delegace do Latinské Ameriky od pandemie covidu.

„Chile je po Mexiku a Brazílii třetím nejvýznamnějším exportním trhem pro Českou republiku v celém regionu Latinské Ameriky. Spolu s Uruguayí se jedná o malé otevřené ekonomiky, které v maximální možné míře odstraňují překážky obchodování s ostatními státy. Naším cílem je toho využít a co nejvíce usnadnit vstup českých firem na jejich trh,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Velký potenciál vidím především v oblasti informačních technologií a digitalizaci, energetice a udržitelných technologiích. Jednat budu s klíčovými představiteli obou zemí jak o podpoře stávajících projektů, tak o vyhledávání nových příležitostí pro naše firmy.“

Modernizovaná Asociační dohoda EU-Chile, kterou se podařilo dokončit za českého předsednictví, výrazně usnadní obchodní vztah s touto zemí. Dohoda mimo jiné zajišťuje snadnější přístup ke strategickým surovinám jako je lithium, kterého má Chile třetí největší zásoby na světě.

V Chile se připravuje nový satelitní systém, zahraniční kancelář agentury CzechTrade vede ve spolupráci se Zastupitelským úřadem jednání o zapojení českých firem, které o projekt projevily zájem. Ministr Síkela bude jednat s vedoucím Chilského satelitního programu generálem Luisem Felipem Sáezem.

Ministr navštíví i fotovoltaickou elektrárnu Leyda, kterou postavila česká firma Solek a která ročně dodá 200 GWh elektřiny.

V případě Chile se pracovní cesta navíc uskutečňuje při příležitosti stoletého výročí navázání diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi. S Uruguayí Česká republika toto výročí oslavila již v roce 2021.

Chile a Uruguay jsou pro české firmy perspektivními trhy. Obě země se už vymanily z hospodářských potíží způsobených pandemií koronaviru a jejich ekonomiky jsou na vzestupu. „Oba státy, které navštívíme, jsou navíc otevřené zahraničnímu obchodu. S Chile má Evropská unie dokonce uzavřenou dohodu o volném obchodu, v jejímž rámci se uskutečňuje více než 98 % veškeré obchodní výměny bezcelně. Pro naše firmy představuje tato mise skvělou příležitost, jak proniknout na nové trhy,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Chile i Uruguay jsou například silné v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů a chtějí rozvinout oblast výroby zeleného vodíku. Obecným závazkem Chile je uhlíková neutralita v roce 2050. Chile chce vyrábět nejlevnější zelený vodík do roku 2030 a být mezi 3 největšími vývozci vodíku do roku 2040. Uruguay již má podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny 98 %, zejména se jedná o větrnou energii a biomasu. Země patří k největším výrobcům světovým celulózy a odpad z její výroby je nejdůležitější surovinou biomasy. Dalším tématem bude energetická účinnost a přenosové dítě, s nimiž by ČR opět mohla pomoci.

Na druhé straně Atlantského oceánu se rozvíjí i odvětví jako AI či nanotechnologie. Chilští odborníci v obou těchto odvětvích již Česko v minulých letech navštívili, aby se zde seznámili s našimi zkušenostmi. Uruguay již několik let vytváří podmínky pro vstup společností zabývajících se novými technologiemi, umělou inteligencí, robotizací apod. prostřednictvím nižšího daňového zatížení a ulehčení administrativních procesů.