Premiér Fiala v Moravskoslezském kraji: OKD skončí těžbu s rezervou 8 mld. Kč na účtech

Na činnost po ukončení dobývání uhlí včetně technické likvidace dolu ČSM, ekologických sanací, dohodnutého sociálního programu pro zaměstnance i realizace budoucích podnikatelských záměrů disponuje OKD rezervou převyšující 8 miliard korun. Předsedu vlády Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjuru o tom v pondělí 31. března 2025 informovalo vedení společnosti. Premiér a ministr financí ještě před jednáním debatovali se studenty Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a také jednali se zástupci firem Svazu průmyslu a dopravy ČR.



„Naším hlavním cílem bylo zajistit, aby proces ukončení těžby probíhal promyšleně, řízeně, s ohledem na životní prostředí a sociální situaci zaměstnanců. Díky přípravě vedení OKD, které vytvořilo finanční rezervu přesahující 8 miliard korun, bude přechod na nové období bezproblémový. Značka OKD nezaniká – její další plány zahrnují mimo jiné vybudování průmyslového areálu a vysoce kapacitního datacentra, které přinesou regionu nové investice a perspektivu. Děkuji všem, kteří se podílejí na této proměně,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Na připravený sociální program pro zaměstnance má OKD vyhrazeno 1,3 miliardy korun. V jeho rámci vyplatí pracovníkům, s nimiž ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů, odstupné ve výši až 11násobku průměrného měsíčního výdělku. Stovky milionů korun má společnost rovněž připraveny na úhradu dobíhajících důlních škod a sanačně-rekultivačních nákladů a disponuje i dostatečnou rezervou finančních prostředků k podnikání po ukončení těžby.

V období let 2022–2024, kdy již měl být provoz Dolu ČSM zastaven, vytěžila OKD bezmála 3,5 milionu tun uhlí a vyrazila více než 20 km nových důlních děl. Do svých provozů investovala 367 milionů korun a dosáhla provozního zisku (EBITDA) přes 8 miliard korun a čistého zisku přes 9 miliard korun. Prostřednictvím jediného akcionáře odvedla státu dividendu v celkové výši 3,8 miliardy korun.

Po vytěžení posledních porubů v 1. čtvrtletí 2026 provede OKD na základě Usnesení vlády č. 303 ze 7. května 2024 technickou likvidaci Dolu ČSM, která potrvá přibližně 3 roky. Vynaloží na ni 3,3 miliardy korun.

Po ukončení hornické činnosti zahájí OKD další podnikání, k němuž nyní získala souhlas Ministerstva financí. Součástí schváleného plánu podnikání na roky 2025 - 2050 je míchání a prodej uhelných směsí, spočívající v nákupu uhlí a využití stávající infrastruktury a know-how úpravny uhlí OKD k produkci energetických směsí na míru zákazníkům a instalace kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu.

Dále má společnost záměr postavit na pozemcích OKD průmyslový areál, kde nabídne k dlouhodobému pronájmu prostory vhodné pro lehkou výrobu a skladování dle individuálních požadavků klientů, a na pozemcích dolu ČSM – Sever vybudovat a pronajímat vysoce kapacitní datacentrum.

Ještě před jednáním v sídle OKD zamířil premiér Petr Fiala společně s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou na debatu se studenty Ekonomické fakulty VŠB-TUO. „Děkuji studentům za pozvání a skvělé přijetí. Mluvili jsme především o tom, jak rychle se mění svět kolem nás a co musíme udělat pro to, abychom tyto změny využili. Umělá inteligence, proměna trhu práce, geopolitika, a především zajištění naší bezpečnosti. Bez toho totiž nemůžeme vést debatu o školách, výzkumu ani o kvalitě života. A právě to je dnes možná největší úkol – nejen pro vládu, ale i pro celou generaci,“ uvedl premiér.

Poté následovalo setkání se zástupci místních podniků, kde předseda vlády s ministrem probírali konkrétní opatření v rámci revize Green Dealu, ale také plánovaná americká cla či potřebu snížit ceny energií na evropské úrovni, aby EU mohla lépe obstát v globální soutěži s americkými a asijskými trhy.