Pražské žluté kontejnery jsou nově multikomoditní, vedle plastů pojmou i další odpad

Třídění v hlavním městě prochází největší revolucí od svého zavedení. Dosud platilo, že každý kontejner sloužil pro jeden typ odpadu. To se teď mění. Do konce roku budou všechny žluté nádoby v metropoli multikomoditní, z ulic naopak zmizí popelnice na nápojové kartony. Město tím ušetří miliony a lidem usnadní recyklaci. Momentálně se v Praze nachází přibližně 7 800 nádob na plasty, více jak třetina z nich už funguje v novém režimu. Jejich obsah se sváží do třídicích linek v Praze a okolí k dotřídění.

Multikomoditní sběr znamená, že jedna nádoba slouží pro odhazování více druhů odpadu. Pravidla se liší podle typu stanoviště. U domovních popelnic na plast je už od letošního dubna zavedený sběr ve variantě tři v jednom. „To znamená, že do nádoby původně určené na plasty, lze nově odhazovat i kovové obaly a tetrapaky. Této variantě říkáme šetřivec, protože skutečně výrazně zjednodušuje a zefektivňuje třídění odpadu,“ vyzdvihuje přednosti novinky Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí Pražských služeb. Venkovní stanoviště, která využívá naprostá většina Pražanů, postupně přechází na variantu dva v jednom. Do žlutých kontejnerů, označených samolepkou „multikomoditní sběr“, je možné už teď v některých městských částech vyhazovat společně s plasty i nápojové obaly. Bezpečně napoví polepy.

Z ulic postupně zmizí do konce roku všechny černé popelnice s oranžovým víkem. Stanou se z nich nové nádoby. Ty šedé naopak zůstanou, případně se jejich počty zvýší. „Na venkovních stanovištích budeme kovové obaly i nadále sbírat samostatně. Občané si na to zvykli, což dokládají i naše statistiky. Kovového odpadu každoročně přibývá, navíc máme třídicí linku speciálně na kovy,“ dodává mluvčí společnosti. Pokud nebude kapacita nádob na multikomoditní sběr stačit, přibydou další, aby nedocházelo ke zbytečnému přeplňování těch stávajících a vzniku nepořádku kolem. S prosbou o navýšení počtu kontejnerů se mohou lidé obrátit na Magistrát hlavního města Prahy, nebo příslušnou městskou část.

Hlavní město vede ke změně hned několik důvodů. Sběr nápojových kartonů je velmi nákladný, ročně stojí zhruba 22 milionů korun. Navíc obsah černých nádob s oranžovým víkem bývá znečištěný příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje pouze okolo 50 % původního množství. Jde o velkou změnu, nicméně určitě nebude poslední. Do struktury stanovišť a objemu odpadu promluví v dohledné době chystané zálohování PET lahví a plechovek. To chce Ministerstvo životního prostředí zavést nejdříve v roce 2025. Česká republika by se pak stala 14. zemí EU, kde by se tyto obaly zálohovaly.

V současnosti se v metropoli nachází přibližně 26 tisíc nádob na tříděný odpad. 7 800 na plasty se postupně mění na multikomoditní sběr. Jejich obsah se sváží do třídicích linek v Praze a okolí k dotřídění. 3 000 popelnic na nápojové kartony z ulic do konce roku zmizí úplně.