Povodňová pomoc státu: Miliardy korun míří na prvotní podporu i následnou obnovu, ministři opět vyrazili do zasažených regionů

V důsledku letošních povodní byla napříč resorty aktivována řada programů a dalších opatření, které jsou určené na prvotní i následnou pomoc občanům, firmám, samosprávám nebo obcím. V prvních dnech byla klíčovou pomocí státu pro zasažené domácnosti zejména mimořádná okamžitá pomoc. Další finance mohou čerpat firmy nebo obce, klíčovou nyní zůstává také obnova infrastruktury. Pomoc státu i další kroky do budoucna představili členové vlády v Jeseníku při diskusi se zástupci zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb nebo obcí.

„Je velmi důležité průběžně sledovat aktuální situaci přímo v regionech, které byly povodněmi zasaženy, poslechnout si zpětnou vazbu z terénu a diskutovat o dalších možnostech pomoci. Proto jsme s několika kolegy z vlády dnes přijeli do Jeseníku, kde proběhla naše společná diskuse se zaměstnavateli, poskytovateli sociálních služeb a zástupci obcí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jeseníku se zúčastnil ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr pro místní rozvoj Kulhánek, ministr dopravy Martin Kupka a ministr životního prostředí Petr Hladík. Diskutovali také hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a další zástupci klíčových institucí.

Pomoc jednotlivých resortů v praxi

„Z pohledu MPSV byla hlavně v prvních dnech pro občany nejdůležitějšímimořádná okamžitá pomoc.Díky ní se nám obratem podařilo dostat do zasažených domácností více než půl miliardy korun. Přímo v obcích začaly působit mobilní týmy Úřadu práce ČR, které žádosti vyřizovaly. Díky MOP je nyní nově možné hradit také zvýšené náklady na energie, lidé se tedy nemusí bát využívat třeba elektrické vysoušeče. MPSV také spustilo programPovodeň 2024pro firmy, v rámci kterého pomůžeme s úhradou mzdových nákladů zaměstnanců. ÚP již přijímá žádosti,“ shrnul ministr Jurečka.

Ministerstvo životního prostředí v bezprostřední reakci na povodně vypsalo dvě výzvy, kde na pomoc domácnostem a obcím připravilo 3 miliardy korun. „Jsem rád, že jsme již mohli finančně pomoci 11 a půl tisícům domácností, které byly nejvíce poškozené ničivými povodněmi, a to celkovou částkou 495 milionů korun. Další žádosti teď prochází schvalováním – celkem o pomoc pro rodiny požádalo 65 obcí s celkovou požadovanou podporou pro 13 084 domácností ve výši 523 milionů korun, z toho již vyplacených žádostí bylo 57. Obce získaly paušálně 40 tisíc korun na každou domácnost zasaženou povodní a výši podpory pro jednotlivé domy a byty určují samy podle míry škod. Zároveň další dvě miliardy jsme připravili na obnovu poničených vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zásadní je obyvatelům co nejdříve zajistit pitnou vodu a opět uvést do provozu ČOV, aby se minimalizovaly i škody na životním prostředí. V tuto chvíli si u Státního fondu životního prostředí požádalo 22 obcí a měst o 1 191 milionů korun. 16 žadatelům včetně například VaK Jeseník nebo ostravské ČOV už byly žádosti schváleny a to za 1 068 milionů korun. Na účtech už má peníze 7 obcí,“ vyjmenoval dosavadní pomoc ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ministr financí Zbyněk Stanjura, který vede koordinační pracovní skupinu pro řešení povodňových škod, ve svém úvodním vystoupení shrnul dosavadní pomoc ze strany státu. „Díky tomu, že jsme v rozpočtu na letošní a příští rok uvolnili celkem 40 mld. Kč, státní pomoc tak bude pravděpodobně vyšší, než v letech 1997 a 2002, kdy se státní rozpočet podílel na odstranění povodňových škod ve výši 25 %,“ řekl ministr Stanjura. Hovořil také o pomoci podnikatelům, kde stát – kromě úlev ze strany finančních úřadů při daňových povinnostech – připravil ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou dva podpůrné programy.

„Jde jednak o záruku za investiční a provozní úvěry a také o program úvěrový, kde za dodržení určitých podmínek dojde k odpuštění části jistiny. Zatím se jedná o pomoc pro malé a střední podnikatele, ale připravujeme notifikaci i pro velké firmy.“ Zmínil také pomoc pro sportovní prostředí, kdy je ve spolupráci s Národní sportovní agenturou připravován podpůrný program na rekonstrukci sportovišť. „Půjde zhruba o 850 mil. Kč, které budou směřovat zejména do Olomouckého a Moravskoslezského kraje,“ sdělil.

Pokud jde situaci v dopravě, všechny dálnice a silnice I. třídy jsou již zprovozněny intenzivně se pracuje také na opravě železnic. Škody této oblasti dosahují bezmála 9 miliard Kč, vláda zajistila dostatek peněz na proplacení jejich odstraňování. „Zatím jsme postiženým obcím ze svých pohotovostních zásob poskytli 19 mostů, které již slouží a zmírňují dopady povodní, k tomu ještě 4 mosty a 2 modulární lávky jsou navíc rozpracované a ve fázi projektů jsou pak další 3 modulární lávky a jeden most. Po zprovozněných dálnicích a silnicích I. třídy intenzivně pokračují práce na obnově zbývajících nesjízdných železničních tratí tak, aby letos bylo zprovozněno maximum tratí a byly přístupné pro zimní sezonu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Ministerstvo pro místní rozvoj od začátku listopadu přijímá žádosti do programu Živel 4, ze kterého je možné hradit pronájem přechodného ubytování a prostor pro výuku včetně nákladů na energie. Resort v současnosti analyzuje celkové údaje o škodách, které nejhůře zasažené kraje odeslaly v posledních dnech.

„Chtěl bych poděkovat oběma krajům, neziskovým organizacím, a hlavně starostům a starostkám za rychlost, s jakou v náročné situaci připravili součty povodňových škod. Díky těmto datům teď můžeme správně nastavit finanční pomoc na obnovou infrastruktury samospráv i bydlení lidí. V příštích týdnech předložím podmínky této podpory vládě. Na obnovu obydlí po povodních v majetku fyzických i právnických osob plánujeme uvolnit 3–5 miliard korun,“ přiblížil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.