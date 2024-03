Poslanci přijali přísnější pravidla EU pro přepravu odpadu

Evropský parlament schválil ve středu 28. února aktualizovaná pravidla a kontrolní opatření pro přepravu odpadu v EU.

Poslanci podpořili dohodu s Radou, která má za cíl chránit životní prostředí a lidské zdraví, přispět k oběhovému hospodářství a cílům nulového znečištění. Přísnější podmínky platí zejména pro vývoz plastového odpadu mimo OECD a přepravu odpadu k likvidaci do jiných zemí EU. Zároveň se zavádí opatření pro lepší digitální výměnu informací a spolupráci v prevenci nelegálních zásilek.

„Revidovaný zákon přinese Evropanům větší jistotu, že s naším odpadem bude náležitě nakládáno, bez ohledu na to, kam se přepraví. EU konečně převezme odpovědnost za svůj plastový odpad tím, že zakáže jeho vývoz do zemí mimo OECD. Odpad je zdrojem, pokud je s ním správně nakládáno, ale v žádném případě by neměl poškozovat životní prostředí nebo lidské zdraví," uvedla zpravodajka Pernille Weissová.