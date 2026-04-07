Podle EGU nehrozí Evropě nedostatek plynu. Návrat k cenám z února 2026 je však v nedohlednu

České republice ani Evropské unii nehrozí pro příští zimu fyzický nedostatek zemního plynu. Výpadek dodávek spojený se současnou geopolitickou situací představuje sotva tři procenta světové spotřeby a evropský trh má stále dostatečnou schopnost zajistit si potřebné dodávky.
Podle poradenské společnosti EGU je jedinou otázkou cena, která pro příští rok vzrůstá ve všech analyzovaných variantách vývoje íránského konfliktu. Přesto v tuto chvíli nedoporučuje jakkoli ovlivňovat trh a motivovat obchodníky k rychlejšímu plnění podzemních zásobníků plynu.
„Navzdory aktuálnímu zastavení růstu cen plynu, které se v průběhu března téměř zdvojnásobily oproti předchozímu měsíci, nejsou vyhlídky na výrazné snížení v tomto roce příliš pravděpodobné. Důvodem je především dynamika konfliktu, který se z očekávané rychlé vojenské operace dostává do fáze nahodilých ozbrojených útoků v celé oblasti Perského zálivu bez potřebného diplomatického jednání. Vzhledem k dopadům konfliktu na globální trh s LNG, který přímo ovlivňuje cenu plynu na evropském trhu, jsme zpracovali tři varianty cenového vývoje podle toho, kdy dojde k opětovnému uvolnění vývozu LNG z Kataru a SAE,“ říká Michal Kocůrek, projektový ředitel EGU.
V závislosti na délce uzavření Hormuzského průlivu odhaduje EGU různé cenové trajektorie. V případě optimistického dvou až tříměsíčního výpadku by průměrná cena pro rok 2026 činila přibližně 41 EUR/MWh s návratem k normálu již v roce 2027. Pokud by však blokáda trvala do podzimu, průměrná cena roku 2026 by vzrostla na 57 EUR/MWh a pod hranici 40 EUR/MWh by se trh vrátil až v roce 2028. Nejhorší, scénář roční uzavírky pak předpokládá průměrnou cenu pro rok 2026 ve výši 78 EUR/MWh (s krátkodobými špičkami nad 100 EUR) a přetrvávající vysoké hladiny i v dalších letech, což je způsobeno trvalým poškozením části katarské infrastruktury a přetrvávajícím bezpečnostním rizikem.
„Jakákoli varianta vývoje konfliktu indikuje komplikace spojené s letošním vtláčením plynu do zásobníků. Ať již dříve či později, obchodníci zásobníky do určité míry naplní. Pro standardní postup plnění zásobníků a dosažní 80 % kapacit v listopadu je vhodné zahájit vtláčení ke konci dubna. Pokud by nebyl omezen dovoz, technicky je možné této kapacity dosáhnout až při zahájení od konce června,“ uvedl Michal Macenauer, ředitel strategie EGU, a dodal: „Pokud se zásoby nedostanou ani na 80 % naplněnosti ke konci listopadu, bude se cenový pokles realizovat v roce 2027 pomaleji a také další topná sezóna může čelit podobnému problému. Vtláčení se totiž nevyplácí, pokud je na trhu vyšší cena plynu v letní sezóně než v následující zimní sezóně.“
Státy EU si podle EGU dokážou zajistit na globálním trhu dostatek plynu. Mohou si případně dovolit přeplácet jiné odběratele. Zároveň v déle trvajícím období eskalace cen dokáže spotřeba plynu reagovat na vyšší cenu pružněji než třeba spotřeba ropy či elektřiny. Nedostatek plynu v ČR pro příští zimu tedy nehrozí. Zajištěné dodávky pro zákazníky potvrzuje i největší dodavatel zemního plynu v České republice společnost innogy. „Naši nákupní strategii nestavíme na spekulacích, ale na transparentních, bezpečných a spolehlivých dodávkách. Pro naše stávající zákazníky máme tedy již nyní dostatek plynu zajištěn. Ceny pro nové zákazníky ale stanoví vývoj na evropském velkoobchodním trhu v následujících měsících,“ uvedl Pavel Grochál, tiskový mluvčí společnosti innogy Česká republika.
EGU v současné chvíli nepovažuje za zásadní ani obavy z omezení dovozu plynu do Evropy. Australské problémy s LNG terminály způsobené počasím mají na evropský trh jen omezený a krátkodobý cenový dopad. Aktuálně přispívají k dočasnému deficitu na světovém trhu s plynem a posilují růst cen spotového LNG a tím i cen plynu na evropském trhu. Na straně plynovodních dodávek v roce 2026 EGU očekává spíše mírný meziroční růst. Hlavní dodavatel plynu pro EU, Norsko, počítá letos s nižším počtem plánovaných odstávek plynovodů než v loňském roce.
„Některé evropské země současně hledají další možnosti, jak zvýšit bezpečnost dodávek, mimo jiné prostřednictvím jednání o navýšení již existujících dodávek z Alžírska. To sice nemůže nahradit celý výpadek dodávek způsobený íránským konfliktem, ale jeho dopady může zmírnit,“ doplnil M. Kocůrek s tím, že bezprostřední navýšení dodávek z Alžírska do EU by v ideálním případě mohlo dosáhnout přibližně tří až pěti miliard kubíků, tedy 20-40 % výpadku dodávek z Blízkého východu.
