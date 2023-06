Plyn z Ázerbájdžánu nám může pomoci nahrazovat dodávky z Ruska, říká Síkela

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jednal v Ázerbájdžánu o energetické bezpečnosti i rozvoji obchodní spolupráce. Zúčastnil se také 28. ročníku energetické konference Baku Energy Forum.

„Jsou to i ázerbajdžánské dodávky, které Evropě pomáhají nahrazovat plyn z Ruska. Česko by mohlo v blízké budoucnosti získávat plyn z Ázerbájdžánu, naší snahou je začít co nejdříve s návrhem podmínek a s testovacími dodávkami,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Spolupráce s v oblasti energetiky však můžeme rozvíjet i nadále a nemusí to být jen v dodávkách plynu či ropy, ale také třeba zeleného vodíku, na jehož produkci se chce země více zaměřit. Vnímám roli Ázerbájdžánu v energetické bezpečnosti Evropy jako nezbytnou, zejména s ohledem na budoucnost. Evropa potřebuje pevné a spolehlivé energetické partnery, kteří jsou klíčoví pro udržení stability a konkurenceschopnosti našeho průmyslu.“

Ministr Síkela jednal i s ázerbájdžánským ministrem hospodářství o rozvoji vzájemné spolupráce. „Do stavby nedávno dokončeného železničního koridoru Baku-Tbilisi-Kars se zapojilo 10 českých firem a výše investic překročila 750 milionů euro,“ říká Síkela a dodává: „Kromě energetiky vidíme potenciál rozvoje další spolupráce například v inovacích nebo zdravotnických technologiích.“

Česká republika a Ázerbájdžán navázaly v posledních desetiletích silné obchodní vztahy. Statistiky ukazují rostoucí hospodářskou spolupráci. Například za období leden-listopad 2022 došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 k výraznému nárůstu objemu vývozu i dovozu. Vývoz vzrostl o 66,9 % z 66 194 000 EUR na 110 504 000 EUR. Ázerbájdžán se tak posunul o 3 místa na 61. místo nejvýznamnějšího obchodního partnera z hlediska vývozu.

Dovoz se zvýšil z 495 237 000 EUR o 156,4 % na 1 269 629 EUR. Ázerbájdžán se posunul o 60 míst a stal se tak 28. nejvýznamnějším dovozním partnerem. Obrat se zvýšil o 145,8 % z 561 431 000 EUR na 1 380 133 000 EUR a posunul Ázerbájdžán o 43 míst na 36. nejvýznamnějšího partnera z hlediska celkového obratu.

Obchodní výměna mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem se tradičně orientuje na uhlovodíkový sektor, který pokrývá drtivou většinu objemu dovozu. Co se týče vývozu, z Česka proudí například telekomunikační a audio technologie, silniční vozidla a kancelářská technika.