Plovoucí LNG terminály vyjdou Německo na dvojnásobek původně odhadovaných nákladů

Náklady Německa na plovoucí LNG terminály budou oproti předpokladům více než dvojnásobné.Uvádí to agentura Reuterss odkazem na německý deník Der Spiegel. V kontextu nákladů na dovoz zemního plynu do Německa je však tento nárůst zanedbatelný.

Připravované nové německé LNG terminály budou v následujících letech klíčové pro náhradu ruského zemního plynu. Dva státem provozované plovoucí terminály by měly být uvedeny do provozu koncem prosince nebo začátkem ledna. Ve stejném období by měl být spuštěn i třetí plovoucí terminál, který je v soukromém vlastnictví. Další tři terminály pak mají být uvedeny do provozu do konce roku 2023.

Deník Spiegel uvedl, že náklady na tyto plovoucí LNG terminály jsou v současné době odhadovány na 6,56 miliardy eur, což je o 3,6 miliardy eur více než bylo uvedeno v rozpočtu z roku 2022. To agentuře Reuters potvrdilo i ministerstvo.

"Další náklady byly stanoveny na základě rozsáhlých konzultací s mnoha zúčastněnými stranami a byly upřesněny první prognózy," uvedlo v neděli ministerstvo s odkazem na provozní náklady a dodatečnou pozemní infrastrukturu. Tyto dodatečné náklady se podle server Euractiv mohou týkat provozních nákladů a dodatečných infrastrukturních opatření na pozemcích.

V kontextu nákladů Německa na dovoz zemního plynu, které se při současných cenách plynu pohybují nad 100 miliardami eur, je však nárůst nákladů na LNG terminály zanedbatelný.

Podle konzervativních odhadů by tři plovoucí terminály LNG umožnily Německu dovážet 15 miliard metrů krychlových (bcm) plynu ročně, což odpovídá přibližně třetinovému zvýšení množství LNG, které země v roce 2021 dováží z Ruska.

Agentura S&P Global odhaduje dovozní kapacitu těchto tří terminálů na 20 bcm ročně s tím, že zpočátku budou využívány na nižší kapacitu a Německo by tak za jejich využití mohlo v roce 2023 dovézt 9 až 11 bcm zemního plynu.