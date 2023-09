Parlament přijal pozici ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod

Parlament přijal v úterý 12. září svůj postoj ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod a zlepšení norem EU pro kvalitu vody.

Poslanci chtějí pravidelnou aktualizaci seznamu nebezpečných látek představující významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Chtějí také do seznamu začlenit podskupinu konkrétních PFAS (per- a polyfluoroalkylové látky, známé také jako „věčné chemikálie“) a také PFAS celkem (parametr, který zahrnuje souhrn PFAS s maximální koncentrací), a to jak pro znečišťovatele podzemních, tak povrchových vod.

Do těchto seznamů by mělo být rovněž přidáno několik dalších látek, včetně mikroplastů a mikroorganismů odolných vůči antimikrobiálním látkám, jakmile budou identifikovány vhodné metody monitorování. Přijatá zpráva rovněž obsahuje přísnější normy pro několik pesticidů (včetně glyfosátu a atrazinu) a léčiv. Výrobci prodávající výrobky, které obsahují znečišťující chemické látky, by měli pomoci financovat náklady na monitorování, což je činnost, kterou v současné době financují pouze členské státy.