Panasonic začal v Plzni vyrábět venkovní jednotky tepelných čerpadel a cílí na produkci milionu jednotek ročně

Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšířila ve svém plzeňském závodě výrobu tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Nově se v západočeské metropoli začaly vyrábět venkovní jednotky tepelných čerpadel Aquarea L a plány s plzeňskou továrnou má značka velké. Během dvou let chce zvýšit roční výrobní kapacitu až na 550 tisíc čerpadel s perspektivou výroby až 1 milion kusů.

Panasonic je významným dodavatelem tepelných čerpadel na evropský trh a svou pozici plánuje ještě vylepšit. Loni bylo v plzeňském závodě, kde výroba tepelných čerpadel Panasonic začala v roce 2018, vyrobeno bezmála 100 000 tepelných čerpadel. Plány má ale japonský koncern se svou jedinou evropskou továrnou na tepelná čerpadla výrazně ambicióznější.

Do tuzemského závodu směřuje investice 7,6 miliardy korun. Cílem je během dvou let navýšit výrobní kapacitu až na 550 tisíc tepelných čerpadel ročně a bez dalších zásadních stavebních investic ji pak velmi rychle ještě zvýšit až na 1 milion kusů.

Start výroby venkovních jednotek

Letošní rok 2023 je přelomový, neboť v červenci sjely z montážních linek první venkovní jednotky tepelných čerpadel Panasonic vyrobené v tuzemsku. A to již s přírodním chladivem R290, které disponuje GWP (potenciál globálního oteplování) o hodnotě 3. Jedná se zásadní změnu, jelikož produkce venkovních jednotek tepelných čerpadel japonské značky dosud probíhala výhradně v Asii.

Kompletní výroba řady Aquarea L v Plzni výrazně zkrátí uvedení produktů na evropském trhu a pomůže uspokojit rostoucí poptávku po spolehlivých a energeticky účinných tepelných čerpadlech na starém kontinentu.

„Předností závodu v Plzni je schopnost reagovat na urgentní požadavky do 24 hodin, běžně do dvou dnů, prakticky pro jakékoliv místo v Evropě. To z výrobních závodů v Asii logicky nebylo možné,“ prozrazuje Radek Vach, ředitel pro Business Planning společnosti Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o.

Panasonic „Made in Czechia“

Že plzeňská továrna není pouhou montovnou, kde probíhá jen kompletace dílů vyrobených jinde, dokumentují následující slova ředitele Vacha: „V Plzni si sami vyrábíme například elektronické řídicí desky a do mikročipů si nahráváme řídicí software.“

Ze základních stavebních prvků tepelného čerpadla se v Plzni již nyní vyrábí některé typy výparníků, polotovary propojovacích potrubí se světlostí 1“ a pro novinku s chladivem R290 se lisují prvky, ze kterých se skládá její plášť.

Významně se rozšiřují i dodavatelské vztahy s výrobci, kteří působí v Česku. „Zásadně posilujeme lokalizaci výroby. Je to zcela nutné, jelikož kvůli celé řadě krizí jsou narušeny dodavatelské řetězce, rostou náklady na dopravu a je nezbytné posílit stabilitu výroby i zrychlit obsluhu trhu tepelných čerpadel v Evropě. Navíc to vrací pracovní příležitosti do Česka,“ dodal Radek Vach.

Zintenzivnění evropské výroby tepelných čerpadel v podobě startu výroby venkovních jednotek v Plzni bylo zahájeno přestřižením pásky ve výrobní hale. Slavnostního aktu se zúčastnili vedoucí pracovníci japonské společnosti v čele s Masahiro Šinadou, generálním ředitelem Panasonic Corporation a Masaharu Mičiurou, prezidentem společnosti Heating & Ventilation A/C Company.

