ORLEN Unipetrol vstupuje do České asociace oběhového hospodářství

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol se stala součástí České asociace oběhového hospodářství (ČAObH). Skupina ORLEN Unipetrol svým vstupem posílí pozici ČAObH a stejně tak záměry trvalé udržitelnosti ORLEN Unipetrolu tímto získávají při svém prosazování úspěšného vyjednavače. Společné spojení umožní urychlení transformace odpadového hospodářství v České republice na cirkulární principy s cílem snížení závislosti na dovozu surovin, skládkování i emisí skleníkových plynů.

„Česká asociace oběhového hospodářství usiluje o šetření primárních zdrojů, zvýšení recyklace a další smysluplné využití odpadů a druhotných surovin,“ říká Petr Špičák, předseda výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství, z.s., a pokračuje: „Řešením je prosazování principů oběhového hospodářství, omezení skládkování a zavádění moderních technologií, jakou je například chemická recyklace. Tu považujeme v ČAObH za velmi důležitou, určitě pomůže v budoucnu tam, kde recyklace mechanická naráží na své limity.“

Pro společnost ORLEN Unipetrol je vstup do ČAObH dalším významným krokem při realizaci cílů v oblasti trvalé udržitelnosti. Cirkulární ekonomika je jednou z klíčových oblastí její strategie na cestě transformace směrem k udržitelné budoucnosti a dosažení emisní neutrality nejpozději do roku 2050. ORLEN Unipetrol již řadu let rozvíjí principy cirkulární ekonomiky v rafinérském i petrochemickém segmentu pomocí mechanické i chemické recyklace. Od vstupu do České asociace oběhového hospodářství firma očekává sdílení zkušeností a efektivní práci na dalším rozvoji cirkulární ekonomiky v České republice.

V rafinérském průmyslu se ORLEN Unipetrol připravuje na postupné rozšiřování palivového portfolia o biopaliva na bázi přírodních i umělých odpadních materiálů. Ve svém výzkumném centru testoval výrobu biopaliv z dřevní štěpky nebo použitého oleje a aktuálně testuje sběr použitého oleje na vybraných čerpacích stanicích ORLEN.

V petrochemickém segmentu plánuje skupina ORLEN Unipetrol do roku 2030 vyrábět až 20 procent svých plastových produktů z odpadních surovin. V oblasti mechanické recyklace je zastoupena dceřiným podnikem REMAQ Otrokovice, který je ve svém oboru předním hráčem v regionu střední a východní Evropy a v letošním roce zařadil do své nabídky recyklovaný polyetylen a polypropylen pod obchodní značkou Enviten®. V oblasti chemické recyklace využívá ORLEN Unipetrol principy pyrolýzy, termického rozkladu odpadního plastu za vysokých teplot. Od roku 2020 provozuje testovací pyrolýzní jednotku se záměrem stavby reálné pyrolýzní jednotky během příštího roku. ORLEN Unipetrol hodlá tuto velkoobjemovou pyrolýzní jednotku s kapacitou zpracování až 20 tisíc tun plastového odpadu ročně uvést do provozu v roce 2027.

Společnost ORLEN Unipetrol se také v rámci ochrany životního prostředí a realizace principů cirkulární ekonomiky připojila k mezinárodní deklaraci Operation Clean Sweep (OCS). Od roku 2021 na základě deklarace aplikuje v rámci nepřetržitého vylepšování a modernizace provozních činností zásady programu zaměřeného na prevenci úniku plastů do životního prostředí. Koordinátorem tohoto programu je evropská asociace PlasticsEurope.

Tím, že novým členem ČAObH je velká a úspěšná skupina ORLEN Unipetrol, může dojít ke spojení sil i v mezinárodní měřítku. ČAObH zastupuje Českou republiku v evropském sdružení firem FEAD, které podporují cirkulární ekonomiku a ochrana klimatu. FEAD na úrovni EU prosazuje odklon od skládkování odpadů i odklon od fosilních paliv a náhradu energetických zdrojů jinými zdroji energií.