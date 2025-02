Obecní svazy: Zodpovídáme za všechny odpady, ne jen za PET lahve nebo plechovky

Celorepublikové svazy na nedávné tiskové konferenci představily rozšíření systému třídění kovových obalů do žlutých nádob. V rámci toho se dotkly i připravovaného zálohového systému pro PET láhve a nápojové plechovky, ke kterému zástupci obchodníků a obecních svazů vznesly své připomínky.

Petr Havelka, který je výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, připomněl, že povinné zálohování se vypořádává pouze se dvěma odpadovými komoditami, přitom municipality mají odpovědnost za všechny druhy komunálních odpadů. Proto je podle něj potřeba celou záležitost vnímat komplexně.

„Pokud bych to měl kvantifikovat, pak zálohovaných obalů je v absolutní hodnotě 60 - 65 tisíc tun, nicméně obce a města potřebují intenzifikovat systém pro asi 5,8 mil. tun komunálních odpadů,“ říká Havelka, který je toho názoru, že prostřednictvím intenzifikace stávajícího systému je možné splnit cíle k oběma zálohovaným komoditám. Obráceně to už ale nefunguje. „Zavedením záloh nevytváříme lepší podmínky pro to, abychom splnili všech 22 cílů pro 5,8 mil. tun komunálních odpadů,“ uvádí Petr Havelka.

Pavel Březina z Asociace českého tradičního obchodu se vyjádřil souhlasně k tomu, že pokud by došlo k zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky, nevyřeší to odpadové hospodářství a stanovené cíle. Odpadové hospodářství je podle něj složitý systém, ve kterém se vyskytuje pestré a obrovské množství obalů, které chrání potravinové výrobky.

„Mohlo by se také stát, že se zavede zálohový systém na PET lahve a plechovky, který by stál velké množství peněz a teprve potom bychom začali mluvit o ostatního obalech. Jak vyřešíme tetrapaky? A jak něco jiného?“ uvádí Březina, podle kterého je potřeba mluvit o všem a ne jen o PET lahvích a plechovkách.