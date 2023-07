Obec má právo požadovat plnohodnotnou úhradu za odpady

Poté, co Sněmovna odmítla zvýšit horní hranici poplatku za komunální odpady, se zákon o místních poplatcích v minulém týdnu dostal na stůl senátorům. Spektákl to byl ohromný a dost podobný předchozím projednáváním.

Pozměňovací návrh přišel se zvýšením horního limitu ročního poplatku za komunální odpad ze současných 1 200 Kč na 1800 korun. Je třeba uvést, že zvýšení horní hranice sazby by ale neznamenalo automaticky růst poplatku, jelikož sama obec si stanovuje, jakou částku budou občané platit. Mohlo by se tak zdát, že se nejedná o nic hrozného. Občanům nic nezvýšíme, obcím pouze poskytneme větší manévrovací prostor. S tím si ale nepřijdete na naše politiky.

Zaklínadlem všech projednávání se stala magická formule tvrdící, že municipality v současné době horní hranice poplatku nevyužívají. Podle průzkumu, který Ministerstvo financí provedlo v loňském roce, si žádná z vybraných obcí nestanovila poplatek v nynější maximální výši. Průměrná výše ročního poplatku činila 648 Kč. Takže ano, obce tak většinou nečiní.

K tomu je ale třeba poznamenat zatím. Neznamená to, že by neměly anebo že do budoucna nezačnou. Rok 2030 začíná klepat na dveře. Mohlo by se zdát, že konec skládkování bude až za dlouho, ale nové kapacity na zpracování odpadů nepostavíme ze dne na den. A jedno je jisté. Odpady se prodraží, náklady rostou už teď.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM vypočítala, že průměrný celkový náklad za odpadové hospodářství na občana je pro letošní rok 2023 ve výši 1 319 Kč, čili již nad současným stropem. Na první pohled je zřejmé, že obce musí náklady za odpady doplácet z jiných zdrojů. Najdou se dokonce i města, kde se poplatky za odpad neplatí vůbec.

Pak je namístě se ptát, proč tedy nemáme v zákoně stanoven také minimální limit? Každý by měl mít zodpovědnost za svou produkci odpadu a nést alespoň nějaké náklady na jeho likvidaci. On nám ten nepořádek před barákem sám zázračně nezmizí. Někdo jej musí odvézt a odstranit. Pokud si neuvědomíme, kolik náš odpad skutečně stojí, nebude se nám moc chtít třídit nebo se nedejbože snažit snižovat produkci odpadů. Nehledě na to, že je značně problematické, když se někde za odpady platí a jinde ne.

A proč vůbec limitovat obce tím, že horní hranice poplatku bude stanovena pod reálnými náklady? Majitelem komunálního odpadu, který občan v daném katastru vyprodukuje, se ze zákona automaticky stává obec. A má právo vybírat náklady na likvidaci tohoto odpadu. To znamená požadovat za něj plnohodnotnou úhradu. Není třeba se bát, že by došlo k razantnímu zvýšení poplatků, k něčemu takovému by obce kvůli politickým důvodům nepřistoupily.

Jenomže, když naši politickou reprezentaci více zajímá to, aby se v titulcích novin neobjevilo, že Senát zdražuje poplatky za odpad, pak je to těžké.