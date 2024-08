Nové start-upy VUT nabízí řešení pro úspory energií a udržitelná města

Další dva start-upy studentů a pedagogů z Vysokého učení technického v Brně nesou ochrannou známku „Start-up VUT“. Smlouvu o tom podepsali 22. srpna rektor VUT Ladislav Janíček a zástupci společností MaNoSens a BIOM Research Project. Zatímco první start-up cílí na optimalizaci spotřeby energie a uživatelskou přívětivost zařízení, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla, druhý usiluje o prosazování vizí v oblasti udržitelnosti a soběstačnosti měst s důrazem na zlepšení kvality života obyvatel.

„Vyvíjíme vlastní produkty v oblasti řídících a monitorovacích zařízení pro hospodaření s obnovitelnými zdroji. Originalita našeho řešení vychází z podrobné znalosti problematiky a souvisejících výzev. Umíme zabezpečit celý proces, od návrhu a výroby plošných spojů až po vývoj cloudové infrastruktury, a můžeme tak nabízet komplexní a efektivní řešení. Největší hodnotu však představuje náš tým, který jsme dali dohromady, a který je základem našich úspěchů,“ charakterizoval MaNoSens jeho zakladatel Matúš Nosko.

MaNoSens vznikl na Fakultě informačních technologií VUT (FIT), kde Matúš spolu s bratrem a současně dalším členem týmu Svetozárem získali první rady a zkušenosti. Jejich vývoj urychlila úspěšná účastí v soutěžích Cena podnikavosti studenta VUT nebo Booster Challenge na FIT. Nedávno také vyhráli s projektem SolarMonitor soutěž Prototypuj a ověřuj, kterou pořádá inovační agentura JIC.

„Tyto aktivity nám pomohly v rozvoji nápadů. Dostali jsme zpětnou vazbu od lidí, kteří vybudovali úspěšné firmy a pomohli nám definovat, čemu se budeme věnovat. Ze studentské práce se tak vyprofilovala prosperující firma. Ochrannou známku Start-up VUT přijímáme s velkou vážností, protože ukazuje, odkud pocházíme a že naše práce zanechala stopu,“ uvedl Matúš Nosko.

„Studium je z našeho pohledu nejlepší doba pro podnikání. Univerzita poskytuje nejen skvělé materiální a technologické zázemí, ale také poradenství pro rozvíjení nápadů,“ dodal Svetozár Nosko.

Na oblast udržitelných měst se zaměřil start-up BIOM Research Project. Název vychází ze stejnojmenné knihy, ve které Roman Bolcek spolu se Zdeňkem Vejpustkem (oba z Fakulty architektury VUT) a Petrem Frantíkem (Fakulta stavební VUT) uvažují, jak by mohla vypadat velká města blízké budoucnosti se soběstačnými stavbami, které díky moderním technologiím zvládnou vyprodukovat vodu, energii i potraviny pro své obyvatele.

„Start-up BIOM Research Project je vlastně pokračováním této knihy. Náš tým se zaměřuje na problémy velkých globálních megapolí. S podporou investorů jim chceme nabízet konzultace při projektování nových staveb,“ vysvětlil Roman Bolcek a dodal, že pomoci k tomu mají prototypy řešení, které chtějí představit v ČR, a které se budou týkat zdrojů vody, propojení s fotovoltaikou nebo městské zeleně. Na základě knihy vznikl také krátkometrážní film BIOM, který bude uveden na konci září na mezinárodním festivalu Film a architektura.

Aktuálním cílem start-upu, který tvoří multidisciplinární tým odborníků z různých fakult VUT a UMPRUM v Praze, je změna způsobu, jak lidé vnímají města a svůj život v nich. „Zakládáme si na komplexním přístupu, odvaze k hledání neobvyklých řešení a k zavádění inovací, estetických hodnotách a vizionářském zápalu. Snažíme se o celostní přístup k urbanismu, který nejenže odpovídá technickým a funkčním požadavkům na řešenou oblast, ale také přináší esteticky hodnotné a udržitelné prvky měnící způsob interakce obyvatel s městským prostředím. Ochranná známka Start-up VUT nám poskytne oficiální záštitu, která posílí naši důvěryhodnost a usnadní navazování spolupráce s partnery i investory,“ vyzdvihl Roman Bolcek.

„Podnikatelská činnost je v současnosti v univerzitním prostředí podporovaná více než kdy dříve. Jde vlastně o zcela přirozený přenos výsledků výzkumu a vývoje nebo jen zajímavých nápadů do podnikatelských aktivit. Prožíváme dobu technologické renesance. Technologie a znalosti jsou strategickou komoditou, která se i na univerzitách stala zdrojem konkurenceschopnosti,“ řekl při podpisu smluv rektor VUT Ladislav Janíček.

Připomněl také, že výsledky v oblasti transferu znalostí a technologií včetně jejich přenesení do podnikání jsou nejen indikátorem aplikovatelnosti a relevance výzkumu, ale také dnes významně vstupují i do hodnocení univerzit. „Počet založených podnikatelských subjektů, start-upů a spin-offů je ceněnou vizitkou kvalitních univerzit. Jedná se o fenomén, který univerzitám ‚sluší‘ a podpora mu náleží zcela oprávněně,“ uvedl rektor a pokračoval: „Kde jinde, než na technické univerzitě by se mělo podnikání rozvíjet? Proto jsme na VUT přistoupili k významné liberalizaci prostředí a optimalizujeme podmínky na podporu podnikání. Sami nebo ve spolupráci s JIC poskytujeme konzultace k rozvinutí nápadů, právní pomoc, navigujeme a pomáháme hledat cesty. Snažíme se zjednodušovat a redukovat administrativní a schvalovací bariéry.“

Po červnovém podpisu smlouvy s TechMountain, prvním studentským start-upem VUT, se nyní brněnská technika může pochlubit dalšími start-upy, na kterých mají velký podíl studující. „Je potěšující, že kromě firem vznikajících z iniciativy akademických a výzkumných pracovníků, se stále častěji rozvíjejí i spin-offy a start-upy, za kterými stojí nebo se na nich podílejí studující VUT. Budu velmi rád, když jejich zástupci zůstanou s univerzitou v kontaktu a budou sdílet své zkušenosti jako inspiraci pro další zájemce o podnikání z řad studujících nebo kolegů,“ uzavřel setkání rektor VUT.