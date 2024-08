NO-DIG 2024: bezvýkopové technologie se využijí i při výstavbě horkovodu z JE Dukovany

Bezvýkopové technologie nejsou ve stavebnictví jen aktuálním trendem, ale i nutností. Využívají se při budování nových a rekonstrukcích starých liniových staveb, při výstavbě nových satelitních částí měst a obcí, a především při rekonstrukcích a budování infrastruktury. Pokud se však v těchto letních měsících rozhlédneme v jakémkoliv českém městě či obci, podle kvanta rozkopaných komunikací je patrné, že ve využívání bezvýkopových technologií má Česká republika stále co dohánět.

Právě v letních měsících postihují řidiče i chodce ty tolik nepříjemné stavební práce při rekonstrukcích infrastruktury, které znamenají výluky, uzavírky, objížďky, zákazy chůze i vjezdu a další „libůstky“. Ovšem použitím bezvýkopových technologií by velká část těchto nepříjemností odpadla.

Rozšířit povědomí o bezvýkopových technologiích se každoročně snaží konference NO-DIG, která se letos koná již podevětadvacáté. Po velmi úspěšném minulém ročníku zůstává i v roce 2024 v kongresových prostorách hotelu Palcát v Táboře a proběhne v termínu 17. - 18. září 2024.

Nač se mohou účastníci těšit?

V rámci konzultačního centra bude k dispozici 24 významných firem, které do „rodiny“ dodavatelů nebo realizátorů bezvýkopových staveb neodmyslitelně patří – např. Eutit s.r.o., Prefa Brno a.s. a další.

I letos je program nabitý zajímavými tématy. Úvod konference bude patřit panelové diskuzi zástupců provozovatelů veřejné infrastruktury, jimiž jsou GasNet služby s.r.o., CHEVAK Cheb a.s. a PVS a.s., a dodavatelů bezvýkopových staveb, které bude reprezentovat Karel Franczyk, předseda České společnosti pro bezvýkopové technologie.

Nedílnou součástí konference a velmi důležitým prvkem celého oboru je aktuální legislativa. Informace o připravované vyhlášce o podzemních stavbách a BOZP přinese účastníkům Dušan Havel z ČBÚ. O nových báňských předpisech pohovoří Vít Svatý z Hlavní báňské záchranné stanice odkud? Jsou čtyři). Zdeněk Horáček představí bezvýkopové technologie z pohledu stavebního zákona.

Bezvýkopové technologie v jaderné energetice

Konference se bude také věnovat příkladům dobré praxe ve využití bezvýkopových technologií. Velmi zajímavý projekt „Tepelný napáječ ETE – České Budějovice“ detailně představí hostům konference Petr Průka z ČEZ a.s. Tento horkovod transportuje tepelnou energii z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Jde o podpovrchovou liniovou stavbu horkovodního napáječe, zhotovenou technologií předizolovaného potrubí délky 26 km, jejíž trasa byla volena s maximálním ohledem k životnímu prostředí.

Projekt „Horkovod z elektrárny Dukovany do Brna“, podobný svým významem, ale zatím ve fázi příprav, odprezentuje Martin Šroubek ze společnosti Teplárny Brno a.s. Zhruba 42 km dlouhý horkovod do budoucna významně sníží závislost na zemním plynu při vytápění jihomoravské metropole. Během jeho výstavby se opět počítá s využitím bezvýkopových technologií.

Příklady z praxe

V posledních 20 letech se náročnost terénů bezvýkopových staveb i požadavky na kvalitu a bezpečnost výrazně zvýšily. To ovlivnilo nejen samotné technologie, ale i použité materiály. Řada novinek bude tématem přednášek prezentovaných na konferenci v půli září v Táboře.

Například řízené pluhování je jednou z moderních metod bezvýkopové pokládky inženýrských sítí, díky níž lze výrazně zrychlit a zlevnit celý proces uložení různých systémů do země. Jak probíhá instalace inženýrských sítí využitím této technologie, uvede ve své přednášce Robin Cimr ze společnosti Spiderplow Rohr- & Kabelpflug GmbH. Daniel Šnajdr z egeplast international GmbH zase představí vývoj ve výrobě PE potrubí, jednoho z hlavních materiálů používaných při bezvýkopových instalacích a sanacích vodovodů, plynovodů a jiných produktovodů.

Petr Holeš ze společnosti Wombat s.r.o. bude hovořit o tom, které bezvýkopové technologie hrály významnou roli při zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo. Praktické zkušenosti ze sanací vodovodních přivaděčů v ČR a SR s ohyby v záběrech 500 m a více popíše Otakar Cigler ze společnosti Rädlinger primus line GmbH. K průběhu přípravy projektové dokumentace a realizaci rukávce PRIMUS LINE DN 150 v rámci sanace VTL plynovodní přípojky k RS Adamov se vyjádří Jan Barták ze společnosti GasNet služby s.r.o. Mikrotunelování ve smíšených a tvrdých horninových podmínkách popíše Lutz zur Linde z firmy Herrenknecht AG.

Během realizace projektů pro bezvýkopové technologie dochází často k situacím, kdy se objeví nové okolnosti, které zásadně ovlivní původní projektové řešení. Jak má reagovat realizátor, investor i projektant, upřesní Ivan Demjan z TALPA RPF, s.r.o., a to i na příkladu své zkušenosti z provádění shybky pod plavebním kanálem Vltavy v Praze.

Jana Jálová ze společnosti Rehau s.r.o. zase představí metodu sanace betonových šachet systémem „šachta v šachtě“. Jejím výsledkem je nová, těsná a stabilní šachta s životností minimálně 100 let. Novinku v kamerové technice pro inspekce kanalizačních systémů popíše Martin Hobza z firmy IBOS a.s. Zajímavých témat z oboru bezvýkopových technologií bude na konferenci celá řada. Bližší informace o programu i akci naleznete na webu no-dig.cz, kde se můžete také registrovat.

Už 29. ročník konference NO-DIG v Táboře proběhne 17.–18. září 2024. Pořadatelem konference je Česká společnost pro bezvýkopové technologie, organizaci zajišťuje Exponex s.r.o.