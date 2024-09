Nevyhazujte účtenky do tříděného odpadu. Jejich recyklace může ohrozit kvalitu vod

Pokladní účtenky, jízdenky, stvrzenky a další termocitlivé papíry je nutné považovat za materiálově nevyužitelnou složku odpadu, která by měla být odstraněna společně se směsným komunálním odpadem, tedy primárně prostřednictvím černých popelnic. S ohledem na zdravotní a environmentální rizika není žádoucí, aby se termocitlivé papíry odkládaly do odděleně soustřeďovaných papírových odpadů, tedy do popelnic modrých. Z důvodu možného obsahu škodlivých bisfenolů jsou použité termopapíry k recyklaci zcela nevhodné. Jejich následným zpracováním totiž dochází ke kontaminaci životního prostředí a ohroženo může být i lidské zdraví.

Negativní dopad recyklace termopapíru ukázaly kontroly České inspekce životního prostředí provedené na základě podnětu Povodí Vltavy, které monitoruje kvalitu povrchových vod. V rámci těchto kontrol byl v odpadních vodách vypouštěných provozovatelem, specializujícím se na zpracování recyklovaného papíru a výrobu produktů papírové hygieny, zjištěn zvýšený obsah látky bisfenol A (BPA).

„Bisfenoly obsahují termocitlivé papíry, které jsou často vyhazovány do sběrového papíru. Následným zpracováváním sběrového papíru dochází k uvolnění bisfenolů do odpadních vod. BPA je nebezpečný zejména pro člověka, ve zvýšené koncentraci může poškodit hormonální rovnováhu či reprodukční schopnosti a plod v těle matky,“ vysvětluje ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence ČIŽP Oldřich Jarolím s apelem, aby veřejnost termopapíry do modrých popelnic v žádném případě nevhazovala.

Bisfenol A je při výrobě termocitlivého papíru nahrazován zejména doposud povoleným bisfenolem S (BPS), který však vykazuje podobné nežádoucí zdravotní účinky (viz https://echa.europa.eu/cs/-/bisphenol-s-has-replaced-bisphenol-a-in-thermal-paper).