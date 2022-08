Německá vláda podepsala memorandum, které má zajistit dodávky LNG pro plánované terminály

Německo plánuje v následujících letech zprovoznit řadu terminálů na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG), které mají zemi pomoci zajistit alternativní možnost k dovozu plynu a snížit závislost na Rusku. Klíčovým však bude kromě samotných terminálů i zajištění dodávek LNG, k čemuž by mělo přispět i memorandum o porozumění, jež německá vláda toto úterý podepsala s několika tamními energetickými společnostmi.

Náhrada dodávek zemního plynu z Ruska si v Evropě, a především Německu, vyžádá v následujících letech zásadní navýšení kapacity pro dovoz plynu z jiných regionů. Zásadní roli mají sehrát zejména plovoucí LNG terminály (FSRU), které mohou být oproti klasickým terminálům na pevnině připojeny k soustavě v mnohem kratší době.

Jen samotné Německo plánuje během následujících dvou let uvést do provozu několik plovoucích importních terminálů, přičemž v zajištění čtyř jednotek se angažovala přímo německá vláda. Dva z těchto plovoucích terminálů by měly zahájit provoz již na přelomu roku.

Terminály jsou pouze polovinou řešení

Zajištění importní kapacity je však pouze polovinou řešení, druhou je zajištění dodávek LNG. Německá vláda tak podle serveru S&P Global Platts v úterý podepsala memorandum o porozumění se společnostmi Uniper, RWE, EnBW a VNG, které má za cíl právě zajištění dodávek zkapalněného plynu pro první plovoucí terminály, aby mohla být jejich kapacita zcela využtita.

"Toto memorandum zajišťuje, že tyto FSRU budou zásobovány plynem do března 2024. Dovozem LNG snižujeme svou závislost na dodávkách plynu z Ruska plynovody. Memorandum nám nabízí nezbytnou záruku, že tyto terminály budou zcela využity po následující dvě zimy, a maximálně tak přispějí k zajištění bezpečnosti dodávek v Německu a Evropě," uvedl dle serveru německý ministr hospodářství Robert Habeck, který memorandum za německou vládu podepsal.

První dva z plánovaných plovoucích terminálů, které by po plném zprovoznění a při dostatečné přepravní kapacitě v rámci Německa měly umožnit dovést až 12,5 miliard kubíků plynu ročně, budou provozovat společnosti Uniper a RWE. Kromě jich samotných budou dodávky LNG do těchto terminálů dále zajišťovat i společnosti EnBW a VNG. Potřebné závazné smlouvy jsou dle německého ministerstva aktuálně v procesu přípravy.

Podle německého ministra je globální trh s LNG zcela funkční, přičemž v letošním roce se očekává celkový objem obchodů na úrovni 500 miliard kubíků plynu. Do pěti let by přitom měla vzrůst globální exportní kapacita o dalších 200 miliard kubíků, které by mohly směřovat i do Německa.

Zásadní otázkou však stále zůstává zajištění dodávek během následující zimy, a to zejména s ohledem na omezené dodávky plynu z Ruska plynovodem Nord Stream 1. Podle Habecka tak aktuálně neexistují žádné zaručené scénáře, Německo tak bude zvyšovat odolnost svého plynárenského sektoru budováním infrastruktury pro dovoz LNG, plněním zásobníků plynu a úsporami.