Nejzajímavější události Jaderné elektrárny Temelín v roce 2024

Přechod na delší provoz mezi odstávkami, premiérová sezóna dodávek tepla do Českých Budějovic nebo vylíhnutí sokolího samečka na druhé nejvyšší stavbě elektrárny. To jsou jen příklady zajímavostí, které letos provázely provoz Jaderné elektrárny Temelín.

Delší provoz mezi odstávkami

Na delší provoz mezi odstávkami letos přešel druhý blok Jaderné elektrárny Temelín. Blok tak bude vyrábět elektřinu o dva měsíce déle než před rokem, konkrétně do další odstávky bude v provozu 14 měsíců. Delší provoz umožní větší podíl čerstvých palivových souborů umístěných do reaktoru.

663 tisíc gigajoulů

Tolik tepla dodala Jaderná elektrárna Temelín do Českých Budějovic v prvním roce provozu horkovodu. Dodávky se odvíjely od venkovních teplot a spotřeby ve městě. Podle toho pak technici v Temelíně nastavovali teplotu a množství vody, která do Budějovic proudilo. Do druhé hlavní topné sezóny Temelín vstoupil s modernizovanou výměníkovou stanicí prvního bloku, která zajistila dodávky tepla v závěrečné čtvrtině roku.

První jaderka v Evropě s 5G sítí

Nejbezpečnější, nejrychlejší a nejefektivnější. Tak lze charakterizovat privátní 5G síť. Během letošního roku ji ČEZ společně s Vodafone nasadil v Jaderné elektrárně Temelín. Síť může mít až stokrát vyšší kapacitu než 4G síť. Umožňuje tak připojení více zařízení a přenos náročných datových toků. A Temelín je první jadernou elektrárnou v Evropě, který privátní 5G síť má.

Emil

Tak se jmenuje sokolí mládě, které v květnu vylíhlo na stometrovém ventilačním komíně v areálu Jaderné elektrárny Temelín. Sokolímu páru, který zde hnízdí od roku 2020, se to povedlo třetí rok po sobě. Celkově jde o pátého sokola, který se ve stínu chladicích věžích vylíhl a prvního samečka.

Přes 21 tisíc činností

Tolik činností zvládli technici společně s dodavateli během dvouměsíční plánované odstávky druhého temelínského bloku. Z hlediska rozsahu prací a prováděných kontrol šlo o největší odstávku v historii elektrárny. Temelín přechází na delší provoz mezi odstávkami a jeho vedení chtělo mít jistotu, že bude bezpečný a spolehlivý. Proto nad rámec standardních kontrol energetici také kompletně zrevidovali všechny čtyři rotory turbíny a vyměnili rotor generátoru. Rozsáhlou kontrolou prošly i bezpečnostní systémy.