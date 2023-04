Nejvýkonnější česká dobíjecí stanice pro elektromobily funguje v Mladé Boleslavi

Za pár minut tu dva elektromobily doplní bezemisní energii na další stovky kilometrů jízdy. Této poptávce řidičů vyhoví nejrychleji v České republice nový stojan typu ABB Terra 360, který spustila Skupina ČEZ na parkovišti obchodního centra Olympia v Mladé Boleslavi. Dobíjecí hub tvořený celkově sedmi stanicemi může v jednu chvíli obsloužit až 14 elektroaut. Nové stojany vznikly díky grantu z Operačního programu Doprava.

„Celý automobilový průmysl projde velkou transformací. Klíčovou úlohu tohoto odvětví české ekonomiky vnímá i vláda a průběžně přispívá k co nejúspěšnějšímu průběhu této změny. Podporujeme jak klíčový projekt stavby české gigafactory tak i růst veřejných dobíjecích sítí. Ministerstvo dopravy dosud podpořilo výstavbu více než dvou tisíc dobíjecích bodů a v příštích letech znásobíme investice do nabíjecí infrastruktury u dálnic a ve městech až do výše 6 miliard korun. Díky správě dotačních programů cíleně podporujeme rozvoj páteřní i navazující infrastruktury a ovlivňujeme, aby svými parametry držely krok se stále výkonnějšími a modernějšími elektromobily. Lokality jako tato v Mladé Boleslavi se stanou standardem, samozřejmostí bude dobíjení více vozů najednou,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Středočeský kraj je aktivní v rozvoji různých forem alternativních pohonů ve veřejné i individuální dopravě. Ve městech a na silnicích Středočeského kraje už jsou dnes desítky profesionálních dobíjecích stanic a tato síť se stále zahušťuje. Považujeme za důležité, aby řidiči mohli dobíjet i mimo své domovy nebo zaměstnání, a to rychle a bez dlouhého čekání. Chceme také sami jít příkladem, a průběžně proto doplňujeme vlastní vozový park Krajského úřadu o elektromobily a vlastní dobíjecí wallboxy,“ uvedl radní pro silniční dopravu Středočeského kraje Karel Bendl.

„Jako český lídr ve výstavbě dobíjecí infrastruktury pro elektromobily neustále zkvalitňujeme naši síť. Ta má jako celek nejvyšší výkon v ČR, a lidé díky tomu u nás dobíjejí v průměru nejrychleji. Do budoucna chceme pokračovat především ve výstavbě stojanů o vyšších výkonech, letos jich chceme vybudovat 40. Na silnicích totiž roste podíl výkonnějších modelů elektromobilů, které umějí naplno využít potenciál ultrarychlých dobíjecích stojanů. Symbolicky dnes spouštíme ultrarychlý stojan, který zvládne souběžně dobít většinu kapacity baterií dvou e-aut za 10 minut. Jako na všech ostatních místech v naší síti přitom řidičům garantujeme odběr skutečně bezemisní elektřiny, a to díky certifikaci jejího původu z obnovitelných zdrojů,“ řekl Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.

„S elektromobilitou i její podporou to myslíme opravdu vážně. Již dnes máme ve firemní flotile téměř 100 hybridních a 20 plně elektrických vozidel a další budou přibývat. Stejně tak bereme vážně závazek naší skupiny dosahovat ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti a budeme nadále výrazně investovat do rozvoje ekologicky šetrných technologií, do výstavby fotovoltaických elektráren a chytrých řešení propojující svět elektromobility,“ říká Zdeněk Havelka, výkonný ředitel skupiny CPI Property Group. „Dnešní otevření výkonných nabíječek u našeho obchodního centra je ukázkou toho, jakým směrem se trh vyvíjí a jak naše společnost aktivně přispívá k rozvoji udržitelných energetických řešení," dodal Zdeněk Havelka.

„Je symbolické a jsme za to rádi, že nejvýkonnější dobíjecí stojan České republiky je právě v Mladé Boleslavi, sídle největšího prodejce elektromobilů na českém trhu. Pokud chceme splnit cíle Národního akčního plánu čisté mobility a do roku 2030 mít pro české řidiče 35 000 veřejných dobíjecích míst, je třeba pokračovat v tempu instalací. Za stejně důležité považuji i to, že výstavba infrastruktury jde nejen cestou kvantity ale i kvality. Právě růst počtu vysokorychlostních dobíjecích hubů, jako je tento, je zásadní pro další rozvoj elektromobility v České republice,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škoda Auto.

Na parkovišti OC Olympia je řidičům k dispozici celkem 7 dobíjecích stojanů ČEZ. Nejrychlejší z nich o výkonu 360 kW umí současně dobíjet dvě auta, každé výkonem 180 kW. Každá z ostatních stanic má výkon 50 kW, ještě do konce letošního roku však ČEZ dvě z nich vymění za ultrarychlé stojany o výkonu 150 kW. ČEZ si v rámci vize Čistá Energie Zítřka vytyčil do roku 2025 dosažení hranice 800 provozovaných stojanů pro dobíjení elektromobilů a znásobení jejich výkonu. Poptávku po zkrácení časů dobíjení chce uspokojovat výstavbou stanic pro ultrarychlé dobíjení i rozšiřováním počtu stojanů v tzv. hubech ve vytížených lokalitách u hlavních tahů a ve městech.

Cíl vybudovat do roku 2025 odpovídající síť elektronabíjejích stanic vzhledem k rostoucím počtům registrovaných elektromobilů si vytyčilo společné "Memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility v České republice", které v roce 2021 podepsali zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest, Škody Auto a ČEZ.