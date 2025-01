Návrh pravidel NZÚ je diskriminační, nevyvážený a špatně zacílený, říká Komora OZE

Na polovinu. Takový by měl být meziroční pokles maximální částky, kterou by měly domácnosti dostávat na pořízení fotovoltaiky od února. Jde již o třetí výrazné snížení dotace za posledních 12 měsíců. To se pochopitelně odráží v propadu zájmu domácností. Dotace pro střešní fotovoltaiky se tak postupně dostává pod úroveň dotace pro solární parky stavěné na polích, upozornila ministra Hladíka Komora obnovitelných zdrojů energie spolu s Cechem akumulace a fotovoltaiky (CAFT).Komora má výhrady i vůči úpravám pro ostatní obnovitelné zdroje, především tepelná čerpadla.Před opakovaným jednánímsvolaným ministerstvem a Státním fondem životního prostředíKomora představilaveřejnostivlastní návrhsnížení dotace.

„Tuto diskriminaci považujeme za neudržitelnou a neodůvodnitelnou. Ministrovo zdůvodnění nedostatkem prostředků považujeme za nepodložené, možnost nových peněz pro domácnosti vidíme například v uvažovaných 7 miliardách, které jsou dnes plánovány pro podnikatelské projekty samostatných obřích bateriových úložišť. Ty ale dotace nepotřebují, protože mají výbornou návratnost i bez nich. Pokud stát podporuje každý panel na poli, musí i každý na střeše,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní výhrady Komory OZE vůči návrhu nových podmínek:

Odmítáme diskriminační podmínky pro střešní instalace pro domácnosti v porovnání s dotacemi pro solární parky financované z Modernizačního fondu,

Ohrazujeme se vůči nevyváženým podmínky preferujícím zateplování a další opatření na úsporu energie. Ministrovo zdůvodnění vyšším efektem při snižování dotací není v souladu s fakty (obnovitelné zdroje přinášejí na každou vynaloženou dotační korunu vyšší úspory emisí CO2),

V debatě o nedostatku prostředků poukazujeme na vyšší jednotky miliard korun alokovaných na dotace pro velká bateriová úložiště, která jsou však ekonomicky atraktivní i bez dotací.

„Odezvy od členů cechu na připravované nastavení jasně ukazuje, že takzvaným majetkovým testem neprojdou přibližně dva z pěti zájemců o dotaci. Pokud toto číslo vztáhneme na zhruba 2 500 žádostí, které během podzimu měsíčně v Nové zelené úsporám žádají, můžeme od února očekávat výrazný pokles zájmu. Ten bude navíc umocněn plánovaným snížením dotací o desítky procent. Odhadujeme, že počet žádostí klesne na 1 000 až 1 200 měsíčně. Pro srovnání: během energetické krize přijímal Fond přibližně 8 000 žádostí za měsíc,” uvedl Radek Orság, majitel fotovoltaického velkoobchodu a člen předsednictva Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

„Jednoznačně podporujeme bonifikaci pro kombinovaná opatření. Ale speciální pozornost si zaslouží podmínky pro domácnosti zvažující odchod od plynového vytápění. Na jedné straně je potřeba jim zjednodušit podmínky pro dotaci na nákup tepelného čerpadla a to odstraněním přísné hranice na tzv. průměrný součinitel prostupu tepla domu. Na druhé straně by bylo vhodné umožnit domácnostem, aby si ponechaly starý plynový kotel pro pár nejmrazivějších dní, kdy teplota klesne pod mínus 7 stupňů. To by pomohlo i stabilitě elektrizační soustavy. V návrhu pravidel nesouhlasíme se zpřísňováním podmínek na chladiva odlišně od evropské legislativy,” řekl Jan Potucký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ).