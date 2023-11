Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V kombinaci s nárůstem nákladů distribuce elektřiny a nulovou podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla to znamená, že prostor pro případné snížení cen tepla vyrobeného z plynu v příštím roce se zásadně zmenšil. Energetický regulační úřad by měl podrobně vysvětlit, jak k těmto zásadním nárůstům regulovaných cen dospěl. Společnost NET4GAS by neměla přenášet své uvízlé náklady na zákazníky.

„Fakt, že rezervovaná kapacita přepravy plynu zdražuje na více než dvojnásobek a náklady na distribuci plynu pro velké průmyslové odběratele včetně tepláren o více než 40 % a Energetický regulační úřad nemá ani potřebu vysvětlit, jak k těmto nárůstům dospěl a jaké faktory se do nich promítly, považujeme za skandální aroganci. Vyzývám Energetický regulační úřad, aby neprodleně podrobně rozklíčoval nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci v plynárenství,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Samotná přeprava plynu pro tuzemské zákazníky zdražuje více než dvojnásobně. Vzniká důvodné podezření, že se společnost NET4GAS, která je na cestě do rukou státu, pokusila přenést na zákazníky v České republice uvízlé náklady plynárenských aktiv, která pro přepravu plynu těmto zákazníkům nejsou ve skutečnosti vůbec zapotřebí, a Energetický regulační úřad jí v tom vyšel vstříc.

Je absurdní, že při tranzitu plynu přes celou ČR z Brandova do Lanžhotu je cena přepravy ve výstupním hraničním bodu 6714,53 Kč/MWh/den, zatímco zákazník v ČR by podle návrhu cenového rozhodnutí zaplatil 7894,44 Kč/MWh/den, tedy o 17,6 % více a to za mnohem menší průměrnou přepravní vzdálenost!

„Podle návrhu cenového rozhodnutí má být tranzit plynu z Brandova do Lanžhotu levnější, než jeho přeprava pro zákazníka v ČR. S tím se rozhodně nehodláme smířit. V dobrých dobách se společnost NET4GAS o své zisky z mezinárodní přepravy plynu se zákazníky v České republice nedělila, nevidíme proto důvod, proč by teď měli čeští zákazníci sanovat její hospodaření jen proto, že ji chce koupit stát,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Zvýšení nákladů na distribuci plynu, které u průmyslových odběratelů včetně tepláren přesahuje 40 %, se promítne do ceny tepla. Na ceny tepla bude mít vliv i zvýšení regulovaných cen elektřiny, protože čerpadla v soustavách zásobování teplem jsou zpravidla poháněna elektřinou, která je dodávána přes distribuční soustavu. Energetický regulační úřad také pro příští rok nastavil nulovou podporu pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, aniž zohlednil nárůst nákladů na distribuci plynu.

„Donedávna jsme si mysleli, že by ceny tepla vyrobeného z plynu mohly příští rok klesnout. Po návrzích cenových rozhodnutí ERÚ se ten prostor rapidně zmenšil,“ upozornil Mirek Topolánek.