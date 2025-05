Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 9. 5. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 3. - 5. 5. 2025



Legislativa:



Nařízení vlády o základních službách a kritériích významnosti k zákonu o kritické infrastruktuře

Do systému eKLEP byl vložen materiál návrhu Nařízení vlády o základních službách a kritériích významnosti kritické infrastruktury z důvodu projednání přehledů dopadů návrhu právního předpisu.



Odpady:



Neviditelné životy: jak lze využít zkušenosti popelářů a sběračů odpadu?

Česká odpadová politika spoléhá do velké míry na technická a ekonomická řešení. Obsahy popelnic zpravidla chápeme jako problém a hrozbu – třeba pro životní prostředí. Anebo o nich naopak uvažujeme jako o byznysové příležitosti – v případě odpadového hospodářství.



Co Olomoučan, to dvě a půl kila vytříděného elektroodpadu

Každé elektrozařízení obsahuje dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Proto je dobré odkládat vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného dvora. V Olomouci se loni sesbíralo 252 340 kilogramů elektroodpadu k recyklaci.



Pořadatelé běžeckých závodů chtějí být ekologičtější - třídí odpad, omezují jednorázové plasty

Ekologické běžecké závody už nejsou výjimkou. Pořadatelé hledají cesty, jak sportovní akce udělat šetrnější k přírodě. Například ve Skandinávii se již konají takzvané "zelené" běžecké závody. Podobný přístup k pořádání velkých běžeckých akcí se v posledních letech stává samozřejmostí i v Česku.



Od kávové sedliny k luxusní kosmetice: Řecký startup mění odpad ve zlato

Řecký startup Coffeeco Upcycle ukázal, že kávový odpad nemusí končit v koši. Vyrábí z něj přírodní kosmetiku a pouští se i do experimentů s bioplasty.



Senát v půli června uspořádá veřejné slyšení k pravidlům schvalování spaloven

Senát uspořádá 16. června veřejné slyšení ke změnám pravidel při schvalování spaloven odpadu s ohledem na zkušenosti se spalovnou v Rybitví na Pardubicku. Horní parlamentní komora vyhověla návrhu svého petičního výboru.



Ovzduší:



Denní zprávy o trhu EU ETS: 2. 5. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne. Indikativní cena emisní povolenky (EUA) Dec25 se uzavřela nad 67 € při nejnižším objemu v roce.



Ostrava zřídila Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen zastupitelstvem města v roce 2010. Pro účely poskytování veřejných prostředků byl současně schválen statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.



Energie:



Od začátku roku ERÚ udělil dodavatelům pokuty za více než 9 milionů, padla rekordní sankce

V roce 2025 Energetický regulační úřad již udělil dodavatelům energií pokuty za protispotřebitelské praktiky v celkové výši 9,1 milionů korun. Většinu přitom tvoří pokuty pro dvě firmy.



Stát kupuje 80% podíl ve společnosti Elektrárna Dukovany II

Stát koupí 80 % akcií ve společnosti Elektrárna Dukovany II, která realizuje projekt výstavby dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany.



Spící projekty FVE s uzavřenými žádostmi jsou problém

Kapacita distribuční sítě je v řadě českých regionů prakticky rozebraná. Na vině je spousta projektů s uzavřenou žádost o připojení, které ovšem investoři nijak nerozvíjí a i přes rezervovanou kapacitu zařízení do sítě nepřipojují.



Kapacita větrné a solární energie v Číně překonala kapacitu tepelné energie

Kapacita větrné a solární energie v Číně poprvé překonala kapacitu tepelné energie, za kterou je převážně uhlí. Oznámil to čínský energetický úřad.



Nové zdroje mohou zlevnit teplo, říká expert

Transformaci české energetiky by mohla napomoci kombinovaná výroba tepla a elektřiny v tzv. kogeneračních jednotkách. „Potenciál pro jejich využití je v Česku až 1,5 gigawatt. To jsou dvě menší odstavené uhelné elektrárny,“ říká Václav Klein, šéf české společnosti GENTEC CHP, která tyto jednotky vyrábí.



Z Green Dealu je sprosté slovo, Česko přitom patří mezi top 20 zemí na světě, které z přechodu na čistší energie profitují. Kde?

Odchod od fosilních paliv má v Česku pachuť projektu vnuceného z vnějšku. Ze západu, z Bruselu. Platilo to vlastně vždy, ale po energetické krizi, vyhrocení bezpečnostních rizik a poté, co americký prezident Donald Trump otevřel naplno dveře těžbě ropy či uhlí bez omezení, česká skepse ještě zesílila.



Voda:

PFAS ve vodohospodářství. Kombinace technologií k jejich odstranění jsou účinné, ale drahé

Per a polyfluorované látky jsou perzistentní chemikálie, které mají negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Vodohospodářům přidělávají vrásky na čele, protože je běžně zavedeným postupem úpravy pitné vody není možné z vody odstranit.



Čistší voda v Brněnské přehradě. Pod novou cyklostezkou vybudují kanalizaci

Brno plánuje výstavbu kanalizace na pravém břehu Brněnské přehrady za 106 milionů korun. Investiční záměr schválili radní. Plán vznikl na základě studie Kanceláře architekta města Brna pro vybudování kanalizace na levém i pravém břehu.



Další část modernizace pražské ústřední čistírny vod začne příští rok

Rekonstrukce takzvané staré vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově by mohla začít v září příštího roku.



Dotace:



Olomoucký kraj pomůže lidem s obnovou vytopených domů. Přidá milióny korun

Zastupitelé Olomouckého kraje schválili smlouvu se Státním fondem podpory investic, na jejímž základě hejtmanství pomůže s obnovou domů vytopených loňskou povodní na Šumpersku a Jesenicku. K dotačnímu programu ŽIVEL 3 přidá kraj dalších deset procent ze svého, tedy 60 miliónů korun.



Rada Plzeňského kraje schválila finanční podporu obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 673/25 ze dne 14.04.2025 schválila nová (aktualizovaná) Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“.



Životní prostředí a ekologie:

Cherson, Kyjev, Mykolajiv. Náměstek Talíř jednal na Ukrajině o odstraňování válečných ekologických katastrof

Náměstek ministra životního prostředí František Talíř jednal v těchto dnech na Ukrajině o možnostech dlouhodobé spolupráce při likvidaci ekologických zátěží způsobených probíhající válkou.



Vzdělávací roadshow „Pro českou přírodu“ učí hrou děti i dospělé

Jak přiblížit českou přírodu veřejnosti? Na roadshow Pro českou přírodu se děti hravou formou seznamují s ochranou rostlin a zvířat, národními parky i s odpovědným přístupem k životnímu prostředí.



ČIŽP: Situace na jezeře v Hustopečích nad Bečvou se v dubnu stabilizovala

Situace na jezeře v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, které bylo nejvíce ohroženo uniklým toxickým benzenem po únorové havárii nákladního vlaku, se během dubna stabilizovala. Výrazný pokles koncentrací zaznamenali inspektoři také ze vzorků studní s užitkovou vodou v přilehlé chatové oblasti.



Odstupte od plánu zastřelit 350 medvědů hnědých, vyzývají slovenskou vládu evropští odborníci

27 odborníků z devíti zemí vyzvalo slovenskou vládu, aby odstoupila od záměru zastřelit 350 medvědů hnědých. Dopis zaslali ministru životního prostředí Tomáši Tarabovi. Výrazný zásah do slovenské populace medvědů může prý mít dopady i na zvířata v okolních zemích.



Průmysl:



Odolný vůči turbulencím. Podmínky v českém průmyslu jsou nejlepší za poslední takřka tři roky

Česká ekonomika a český průmysl měly přitom papírově patřit k těm, jež jsou ve světě tváří v tvář novým clům a možným obchodním válkám, jež cla mohou vyvolat, vůbec nejzranitelnější.



České autodíly zdraží kvůli clům, obávají se dodavatelé

Zavedení amerických cel na dovoz autodílů se dotkne tuzemských výrobců spíše zprostředkovaně, protože přímo do USA směřuje jen necelé jedno procento jejich produkce. Clo 25 procent bude znamenat zdražení těchto přímo dovážených dílů o zhruba dvě miliardy korun ročně.



Shell oznámil pokles zisku. Své akcie ale vykupuje i nadále

Společnost Shell oznámila 28% pokles čistého zisku za první čtvrtletí roku 2025. Zároveň udržela tempo zpětného odkupu akcií a to navzdory klesajícím cenám ropy a nižším rafinérským maržím než v loňském roce, kdy profit společnosti poklesl o 16 %.

MONITORING 6. 5. 2025