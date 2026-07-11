Národní kolo 16. ročníku soutěže YPEF vyhráli žáci z Olomouce

Nový rekord v účasti zaznamenalo letošní národní kolo 16. ročníku soutěže Young People in European Forests (YPEF) – Mladí lidé v evropských lesích. Zapojilo se do ní 674 družstev a 2 033 žáků. Soutěž, kterou v České republice garantuje Česká lesnická společnost, je určena žákům základních a středních škol a podporuje zájem mladé generace o les, lesnictví a odpovědné hospodaření v krajině.
Soutěžící během dvoudenního programu v Kostelci nad Černými lesy prokazovali znalosti evropského i českého lesnictví, orientaci v tématech souvisejících s lesními ekosystémy a schopnost využít odborné poznatky v praktických úkolech. V mladší kategorii soutěžilo 412 družstev a 1 233 žáků, ve starší kategorii 262 družstev a 800 žáků. Do národního kola postoupila nejlepší družstva z regionálních kol, která navázala na předchozí místní kola pořádaná po celé ČR.
Vítězem národního kola se stalo družstvo ZŠ sv. Voršily v Olomouci v mladší kategorii ve složení Tadeáš Vašut, Václav Podhora a Vojtěch Klíma (na snímku). Druhé skončilo družstvo Střední lesnické školy Hranice ve starší kategorii ve složení Tomáš Tippner, Martin Syřiště a Josef Stix. Třetí místo obsadilo družstvo Gymnázia Botičská z Prahy ve starší kategorii ve složení František Macura, Dalibor Libus a Jakub Jílek.
„Letošní ročník YPEF znovu ukázal, že mladí lidé mají o les, přírodu a lesnictví skutečný zájem. Velmi si vážíme nejen rekordní účasti, ale také kvality práce soutěžních týmů, tedy jejich znalostí, tvořivosti, týmové spolupráce i schopnosti přemýšlet o budoucnosti lesů v širších souvislostech. Právě to je hlavní smysl soutěže, a to vést žáky k porozumění lesu jako živému ekosystému i prostoru odpovědného hospodaření,“ řekla Radka Stolariková, národní koordinátorka soutěže YPEF za Českou lesnickou společnost.
Součástí národního kola byla také prezentace v anglickém jazyce na téma „What kind of forests do we want when we grow up?“. Soutěžní týmy měly možnost zpracovat téma volnou formou, například jako prezentaci, scénku, video, modelovou situaci nebo kombinaci více forem. Porota hodnotila zejména naplnění tématu, odbornou správnost a porozumění, úroveň anglického jazyka, kreativitu a originalitu, prezentační a týmové dovednosti i celkový dojem z vystoupení.
Praktická část soutěže prověřila schopnost žáků uplatnit znalosti přímo v terénu. Soutěžící plnili úkoly zaměřené na poznávání přírodnin, vybrané lesnické disciplíny a praktické dovednosti spojené se znalostí lesa. Soutěž tak propojuje teoretické znalosti, praktické poznávání lesa, týmovou spolupráci i schopnost komunikovat odborná témata v anglickém jazyce. Národní kolo, které se konalo 15. a 16. 6., opět organizačně zajistila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.
Soutěž Young People in European Forests je znalostní soutěž pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je zlepšovat povědomí mladé generace i širší veřejnosti o významu lesů a lesnictví v současné společnosti. Jedním z hlavních podporovatelů vědomostní soutěže YPEF je Ministerstvo zemědělství.
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