Nabídka a poptávka po sběrovém papíru se časem vyrovná

Ročně vytřídí průměrný Čech okolo 20 kg papíru. V nádobách na tříděný odpad končí dokonce více papíru než plastů. I když trh se sběrovým papírem odráží změny spotřebitelského chování poslední doby, je k recyklaci i nadále předáván veškerý vytříděný papírový odpad.

O situaci na trhu se sběrovým papírem jsme hovořili s Jaroslavem Tymichem, prezidentem Asociace českého papírenského průmyslu.

Jak byste popsal aktuální situaci na trhu se sběrovým papírem?

Poslední měsíce se globální ekonomika nevyvíjí pozitivně, zejména v Evropě a EU, což všichni silně cítíme. Česká ekonomika je aktuálně už v recesi. Šetříme, což pro papírenský průmysl znamená menší spotřebu zejména obalových papírů pro výrobu obalů, ale i ostatních druhů papírů. Klesá výroba papíru, a tedy i spotřeba sběrového papíru, který je hlavní surovinou pro jeho výrobu. Pokles spotřeby začal již ve 4Q minulého roku a pokračuje i v letošním roce.

Na evropském trhu je přebytek sběrového papíru a jeho hodnota klesá. Naše republika je z pohledu sběrového papíru přebytkovou zemí a cca 800 tisíc tun z 1 milionu tun sebraného sběrového papíru se musí exportovat do okolních zemí zejména do Německa. Běžně to není problém, ale v době převisu nabídky nad poptávkou máme v Česku větší starosti.

Kolik sběrového papíru je předáno dále k recyklaci?

Zatím se daří všechen sebraný sběrový papír dodávat k recyklaci, i když za menší ceny než v jiných časech. Situaci také pomohl „český obalový systém“, řízený autorizovanou společností EKOKOM, který od 1.1. zvýšil finanční podporu sběru, třídění a svozu, a tedy vylepšil pozici pro realizaci důležitého exportu. Z pohledu recyklace očekáváme za celý rok 2022 dobrý výsledek, a to v úrovní roku předchozího, to je mezi 67-69 % recyklace z celkové spotřeby papíru a lepenky (průměrná hodnota v EU je kolem 72 %). Obce jsou důležitý článek sběru papíru, a tedy i zdrojem pro recyklaci. Ročně se sebere a vytřídí cca 30 % veškerého sběru České republiky. Vytříděný papír končí v papírnách u nás nebo v zahraničí, kde se recykluje.

Kdy dojde ke zlepšení stavu?

V řetězci od recyklace sběrového papíru pro výrobu papíru a následně papírenských výrobků, použití výrobků spotřebiteli, sběr, třídění až po jeho opětovnou recyklaci uběhne několik měsíců. Nabídka a poptávka po sběrovém papíru se tedy časem vyrovnává a tím i situace na trhu se z pohledu uplatňování sběrového papíru na trhu zklidňuje, což se děje nyní. Ale tyto výkyvy nebrání skokovým změnám cen, což je realita posledních 30 let tohoto byznysu.