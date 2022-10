Na zimu je plynu dostatek, v energetických úsporách jde stát příkladem

Vláda zajistila dostatek plynu na zimu a zastropovala ceny energií. Důležitou roli v zajišťování energetické bezpečnosti hrají také energetické úspory, ve kterých jde Ministerstvo průmyslu a obchodu příkladem. Resort zavedl úsporná opatření už na začátku tohoto roku, spotřebu plynu snížil oproti předcházejícím třem letem o pětinu, elektřiny spotřebovalo MPO o 13 procent méně.

„Máme za sebou nejchladnější druhou polovinu září od roku 2018, průměrné denní teploty se už v polovině září propadly pod 10 stupňů Celsia. Čím nižší je teplota, tím vyšší je spotřeba plynu. I navzdory ukončení dodávek plynu z Nord Stream 1 se nám podařilo zajistit dostatek plynu na celou zimu, aktuálně je v zásobnících přes tři miliardy kubíků. Namísto plynu z Ruska k nám nyní proudí plyn z Norska a LNG z Belgie a Nizozemska,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Výrazný podíl na tomto optimistickém vývoji má snižování spotřeby plynu každého z nás. A za to chci českým občanům a firmám poděkovat. Za prvních osm měsíců tohoto roku byla spotřeba plynu v Česku o 18 procent nižší než loni. Je nejnižší od roku 2016.“

Kromě naplnění zásobníků s plynem se podařilo ve spolupráci s ČEZ získat podíl v LNG terminálu na holandském pobřeží. „Jedná se o první LNG terminál zprovozněný v Evropě od začátku ruské agrese proti Ukrajině. A celé řadě zemí by se taky hodil, získat se ho ale povedlo právě nám. V případě snížení spotřeby o pětinu, což je teď poměrně reálné, by ale dodávky z tohoto LNG terminálu zajistily až 40 procent roční spotřeby plynu. První loď s LNG terminálem pro Česko již do Eemshavenu dorazila. V říjnu počítáme s dalšími dvěma, v listopadu se třemi a takto by se jejich počty měly střídat každý měsíc. Každá loď přitom doveze 100 milionů metrů krychlových plynu,“ říká ministr Síkela.

V energetických úsporách jde vláda příkladem, vznikl tak manuál, který má orgánům státní správy sloužit jako návod, jak dosáhnout snížení spotřeby energií. MPO připravilo i rady a tipy pro domácnosti a také pro firmy. Manuály a další informace nejen k úsporám jsou k dispozici na webu www.energiezamene.cz. Využít je možné také linku 1212, kde mohou lidé získat informace nejen k úsporám, ale také o pomoci s vysokými cenami energií. Zdarma s úsporami poradí i energetičtí konzultanti EKIS, kteří nově budou jezdit po celé republice, využít tyto služby mohou jak jednotlivci, tak firmy.

„Na MPO jsme úsporná opatření zavedli už na začátku letošního roku. V chladnějších měsících v kancelářích udržujeme teplotu mezi 19 a 21 stupni Celsia. Ještě nižší teplotu máme na chodbách, toaletách nebo ve skladech,“ říká náměstek Petr Třešňák a dodává: „Teplotu vody máme sníženou na 45 stupňů s tím, že ji jednou týdně zvýšíme, abychom zamezili poškození legionellou. Mimo pracovní dobu je cirkulace teplé vody úplně vypnutá. Nejde o drastická opatření, ale oproti průměrné spotřebě v posledních třech letech se nám letos podařilo snížit spotřebu plynu celkem o pětinu. U elektřiny se nám povedlo snížit spotřebu oproti průměru předešlých tří let o více než o 13 procent.“

MPO využívá LED osvětlení s pohybovými čidly, vypnulo slavnostní osvětlení budovy a osvětlení kopule. Osvětlení uvnitř budovy se vypíná ihned po odchodu posledních zaměstnanců z budovy. Aktuálně se také instaluje účinné těsnění na rámy oken.

Firmy mohou na úsporná opatření žádat o dotace z OP TAK. Připraveno je deset miliard korun na pomoc s investicemi do zvýšení energetické účinnosti, do zateplení, vyššího využívání obnovitelných zdrojů nebo snižování energetické náročnosti výroby. Podrobnosti k této výzvě jsou zde.