Na půdě europarlamentu prošla střídmější verze normy EURO7, říká ministr

Plenární zasedání Evropského parlamentu přijalo pozici k návrhu normy EURO 7, a to v přijatelnější podobě dle zprávy zpravodaje návrhu českého europoslance Alexandra Vondry ve výboru ENVI. Dále budou zahájeny trialogy a vyjednávání mezi pozicemi Rady a EP tak, aby vznikla výsledná podoba nařízení. Pro bylo 329 z 600 hlasujících.

„Jsem rád, že i Evropským parlamentem prošla verze návrhu normy, která je významně střídmější a navazuje na to, co jsme schválili na Radě ministrů. Je to dobrá zpráva i pro evropský automobilový průmysl, který ji může vnímat jako podporu ve své snaze o realistickou proměnu individuální dopravy. Česká republika vyjednávala mírnější podobu normy a ve spolupráci s dalšími státy prosadila zachování dostupnosti individuální mobility pro všechny, zejména prostřednictvím dostupnosti malých a menších vozidel,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Nyní začnou vyjednávání mezi schválenými pozicemi Rady a EP tzv. trialogy, aby se dopělo k výsledné podobě normy neohrožující konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Výroba menších dostupných aut se spalovacími motory tak může pokračovat. Přijatá pozice Evropského parlamentu stojí na vyjednávání europoslance Alexandra Vondry. „Je to jeho zásluhou, že Evropský parlament, navzdory zvyklostem, dnes přijal měkčí a pro nás realističtější pozici,“ doplnil ministr Kupka.

Česká vláda od prvního zveřejnění návrhu nové emisní normy bojuje za její přijatelnější podobu. Pod vedením ministra Kupky byla vytvořena koalice názorově blízkých zemí, které na počátku června představily společný poziční dokument požadující změnu návrhu EURO 7. Požadavky ČR a dalších států se podařilo promítnout do pozice Rady, která byla schválena na zasedání ministrů zodpovědných za konkurenceschopnost v září v Bruselu.

Pozice České republiky k zásadním otázkám zůstává beze změny i pro nadcházející vyjednávání. Nadále je nejdůležitějším požadavkem prodloužení dat vstupů v platnost a jejich navázání na prováděcí akty. Česká republika také bude usilovat o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu, zejména pokud jde o On-Board-Monitoring, tj. systému měření emisí přímo na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření. Tyto změny poté podpořili i ministři členských států na zářijovém zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu, kde byl přijat obecný přístup Rady.