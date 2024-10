MŽP zveřejnilo nový metodický pokyn, který vyjasňuje odstraňování odpadů ze živelní pohromy

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický pokyn, aby vyjasnilo možné zákonné úlevy od platby poplatků za ukládání odpadů vzniklých v důsledku živelní pohromy.

Metodický pokyn, který nabyl platnosti a účinnosti 17. října 2024, dále vysvětluje, jakým způsobem vést evidence odpadů a odpady ohlásit, jak splnit cíle třídění a uplatnit slevu při ukládání odpadů na skládky ve vztahu k odpadům ze živelní pohromy.

Osvobození od platby poplatků za ukládání odpadů na skládky

Při odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s krizovou situací se postupuje podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“). Zákon o odpadech se používá podpůrně, je nutno zajistit prioritně ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

Poplatek za ukládání odpadů na skládku

Podle ustanovení § 105 zákona o odpadech platí, že od poplatku za ukládání odpadů na skládku se osvobozuje uložení odpadu na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle krizového zákona. Krizový zákon blíže definuje krizovou situaci. Mimořádná událost podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Stav nebezpečí podle krizového zákona vyhlašuje hejtman kraje, resp. i primátor hlavního města Prahy, a to pro celý kraj nebo jeho část.

Pokud ovšem nejde o řešení krizové situace, tedy pro místo vzniku odpadů nebyl vyhlášen alespoň stav nebezpečí, není možné uplatnit osvobození od poplatku za ukládání odpadů na skládku podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech.

Pokud by prodlení v odklízení odpadů mohlo způsobit ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí, což s ohledem na možnou kontaminaci odpadů lze téměř s jistotou tvrdit, pak je možné doporučit zvážení vyhlášení stavu nebezpečí ve vztahu k urychlení odklízení odpadů. Toto by mimo jiné znamenalo, že by se na tyto odpady uplatnilo osvobození od poplatku za ukládání odpadů na skládku podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech.

Důležité je upozornit, že případ, kdy stále dochází k odklízení odpadů vzniklých při krizové situaci, ale krizový stav již skončil, tak ukládání odpadů na skládku spadá do osvobození podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech.

Evidence odpadů ze živelní pohromy, plnění cíle třídění a uplatnění slevy při ukládání využitelných odpadů na skládky

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP sděluje způsob vedení průběžné evidence odpadů po živelní pohromě, jako jsou např. povodně, podle zákona o odpadech.

V souladu s metodickým pokynem MŽP č.j. MZP/2021/720/3403 ze dne 7. července 2021 má odpovědnost za odstranění odpadů od občanů v důsledku živelní pohromy místně příslušná obec, která postupuje v souladu s pokyny orgánů krizového řízení.

Evidence a ohlašování odpadů

V průběžné odpadové evidenci obce se zaznamená vznik odpadu ze živelní pohromy, povodňové deponie apod. Odpad se zařazuje pod vhodné katalogové číslo druhu odpadu, uvede se množství v tunách, kód nakládání AN60 a poznámka „Vznik odpadů ze živelní pohromy – povodně apod.“.

Původcem odpadu z pohromy (povodně apod.) v případě, že se jedná o komunální odpady od občanů je obec, na jejímž území se tento odpad nachází. Obec může být původcem také naplavené zeminy a stavebních a demoličních odpadů, v případě, že zajišťuje jejich odklízení.

Pokud jsou odpady z pohromy (povodně apod.) soustřeďovány na společných deponiích pro více obcí a množství odpadu po pohromě z dané obce není přesně známo, pak se stanoví odborným odhadem (podílem) množství tohoto odpadu z jednotlivých obcí podle míry zasažení obcí danou pohromou.

Obec odpad ze živelní pohromy předává pod kódem AN3. Obec si toto množství odpadu započítává do limitu pro ohlašování produkce a nakládání s odpady, a pokud dojde k jeho překročení, tak musí podat roční hlášení o odpadech. Zařízení, které odpad přijme, zaznamená v evidenci B00 a uvede jako partnera obec, kde odpad vznikl.

Výpočet cíle třídění

Jelikož nejde o odpady běžně produkované v obecním systému obce, tak toto množství odpadu si obec nezapočítá do výpočtu plnění cíle třídění pro komunální odpad dle přílohy č. 18 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Sleva při ukládání využitelných odpadů

Odpad ze živelní pohromy, který nesplňuje podmínku pro osvobození podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech se zařazuje k základu poplatku podle své charakteristiky v souladu s § 106 zákona o odpadech. V případě, že se jedná o využitelný odpad, pak může obec tento odpad ukládat podle § 157 zákona o odpadech za 500 Kč do dosažení celkového množství využitelných odpadů ukládaných na skládku v tomto režimu v daném kalendářním roce podle přílohy č. 12.

V případě, že se na odpad ze živelní pohromy vztahuje osvobození podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech, tak se tento odpad do celkového množství využitelných odpadů uložených na skládky se slevou podle přílohy č. 12 zákona o odpadech nezapočítává.

Evidence odpadů osobou provádějící úklid a demolice

Na základě vzájemné dohody před zahájením úklidu odpadu ze živelní pohromy (povodně apod.) je možno připustit, že původcem odpadu z pohromy může být společnost, která provádí činnost odklízení odpadu z pohromy. Odpad z odklízení živelní pohromy (povodně apod.) bude vznikat společnosti najaté k odklízení při její činnosti úklidu.

U odpadů, které vzniknou dodatečnou demolicí je původcem osoba (stavební společnost) provádějící odstranění stavby.

Osoba, která je původcem, uvede v evidenci druh odpadu, množství v tunách, kód nakládání AN60 a poznámku „Vznik odpadů ze živelní pohromy – povodně apod.“.

Odpad z pohromy předá pod kódem AN3 do zařízení určeného pro nakládání s daným odpadem. Společnost si toto množství odpadu započítává do limitu pro ohlašování a podání ročního hlášení o odpadech a nakládání s nimi.

Je žádoucí, aby otázka původcovství a evidence byla vždy vyjasněna před započetím prací pro odklízení odpadu ze živelní pohromy (povodně apod.).

Základní popis odpadu

Ze základního popisu odpadu musí být zřejmé, z jakého území pochází odpad, aby provozovatel skládky disponoval informacemi, zda odpad spadá do osvobození podle § 105 odst. 1 zákona o odpadech.

V případě vyklízení objektu konkrétního původce odpadu nebo odstranění konkrétní stavby je vhodné uvést adresu nebo parcelní číslo. V případě úklidu většího množství odpadů z území obce je dostatečné, pokud je identifikována obec, z jejíhož území odpady pochází. V případě, že je původcem odpadu obec nemusí být podrobnější údaj uveden, protože je zřejmé, že odpad pochází z jejího území.

Metodický pokyn