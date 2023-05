MPO přispěje 300 milionů korun na praktickou výuku studentů ve firmách

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří praktické vzdělávání žáků a studentů ve firmách. Resort vypsal výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Pro malé a střední podniky je připraveno 300 milionů korun, ministerstvo bude přijímat žádosti v období 17. května – 29. prosince 2023.

„Spolupráce škol a firem umožní navázat kontakt s budoucími absolventy a motivovat je k nástupu do firmy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela a dodává: „Je to další způsob, kterým MPO podporuje vzdělávání a následné uplatnění studentů v praxi. Po republice jezdí naše pojízdná učebna techniky, která má za cíl zvyšovat zájem o techniku a řemeslo u dnešní mládeže a do meziresortního připomínkového řízení míří návrh zákona, který zaměstnancům a živnostníkům umožní skládat mistrovskou zkoušku a užívat titul Mistr.“

Podpora je poskytována dle čl. 31 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis. Maximální výše podpory je stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů u středních podniků, 70 % pak u podniků malých. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

„Spolupráce škol a firem může být přínosem pro obě strany. Školám, a zejména jejich studentům, spolupráce s firmami přinese cennou zkušenost z praxe, školy získají více informací o změnách a trendech v daném oboru a firmám podpora spolupráce z OP TAK umožní nahlédnout do teoretické přípravy budoucích absolventů. Díky této zkušenosti obě strany budou moci lépe reagovat na případné chybějící znalosti a dovednosti,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o podporu se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. API pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a v neposlední řadě provozuje tzv. Zelenou informační linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet. Podrobnější informace k výzvě jsou na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu zde.