Monitorování nádob na tříděný odpad pomocí RFID čipů se v Praze osvědčilo. Úspěšnost je 99 %

Hlavní město monitorovalo více než rok 422 nádob na tříděný odpad s horním výsypem pomocí technologie RFID (Radio Frequency IDentification – bezdrátová technologie, kdy spolu komunikují speciální zařízení a čipy). Cílem tohoto pilotního projektu bylo otestovat dva typy technologie RFID a poskytnout data o kvalitě služeb poskytovaných svozovými společnostmi. Projekt testovaný na území městských částí Praha 2, 7 a 8 ukázal, která technologie je pro Prahu z hlediska monitoringu nádob na tříděný odpad s horním výsypem nejvhodnější a má potenciál generovat na straně města úsporu nákladů za svoz komunálního odpadu.

Pražská městská společnost Operátor ICT (OICT) a odbor ochrany prostředí pražského magistrátu v rámci ročního trvání projektu ve spolupráci s Pražskými službami, Ipodecem a Komwagem umístily do 422 nádob na papír a multikomoditu (dříve plast) s horním výsypem RFID čipy. Ty slouží k zaznamenání skutečně provedeného svozu, tj. výsypu odpadu z nádoby do svozového vozu.

„Z dat získaných v pilotním projektu vyplývá, že testovaná technologie se našemu městu může vyplatit. Navíc z výsledků měření víme, že tento systém monitoringu poskytuje informace s 99% přesností, což je výsledek, který překonal naše očekávání. Kolegové v současné době připravují parametry nové smlouvy na svoz odpadu v Praze a myslím, že by bylo vhodné, abychom plnění nové smlouvy navázali na fakturování skutečně provedených svozů. Občas svoz neproběhne například kvůli špatně zaparkovaným vozidlům, ale i tento neprovedený svoz v současné době platíme,“ hodnotí projekt náměstkyně pražského primátora zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Projekt založený na chytrých řešeních

Cílem projektu bylo otestovat dvě technologie RFID a ověřit možnost budoucího využití v metropoli. V rámci pilotního testování se porovnávaly RFID UHF (ultravysoká frekvence) a RFID LF (nízká frekvence) mezi sebou. Při realizaci projektu byla nainstalována čtyři zařízení RFID LF na svozová vozidla Pražských služeb a Komwagu a dvě zařízení RFID UHF na svozová vozidla společnosti Ipodec. Operátor ICT pak instaloval 204 kusů LF RFID čipů do sběrných nádob na území Prahy 8 a 218 kusů UHF RFID na území Prahy 2 a 7.

„Prakticky to probíhá tak, že svozová vozidla jsou opatřena RFID čtečkami, které načtou příslušný RFID čip umístěný na nádobě, čímž se po provedení výsypu zaznamená sběrná nádoba jako svezená. K načtení však dochází jen při zdvihu výklopníku nádoby na svozovém vozidle. Toto opatření slouží k tomu, aby nedocházelo k načtení sběrných nádob, kolem kterých svozové vozidlo pouze projede a čtečka i čip tak zůstaly v klidu,“ popisuje detailněji projekt Luboš Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OICT, která má na starosti testování a vyhodnocování inovativních projektů Smart Prague.

Dalším přínosem novější verze této technologie, která byla testována, je také to, že posádka svozového vozidla nemusí dělat nic navíc oproti jejich zažitému procesu – nemají ruční čtečky, kterými by nádoby načítali, čímž nebude prodloužena doba svozových tras.

Sběr dat a jejich zobrazení v Golemiu

Informace o uskutečněných svozech se zaznamenávaly v datové platformě Golemio. Zde se veškerá data uchovávají, je možné si zvolit časové období, městskou část, typ odpadu, svozovou společnost, ale také například konkrétní svozové vozidlo. Díky této technologii Praha, městské části i svozové společnosti získávají kontrolu nad tím, zda se svozy uskutečňují řádně podle nastavené četnosti svozu.

V rámci tohoto projektu byly na sběrné nádoby na papír a multikomoditu rovněž instalovány štítky s QR kódem, odkazující uživatele na webovou aplikaci odpady.mojepraha.eu. Po načtení kódu zde mohou lidé získat praktické informace o třídění odpadu, svozových dnech, umístění stanovišť na tříděný odpad a nově i podrobnější informace o městských sběrných dvorech. Jedná se např. o data o průměrné návštěvnosti každého z nich. Další přidanou funkcionalitou této webové aplikace je možnost vyhledání umístění velkoobjemových kontejnerů a jejich aktuální polohy. Díky této webové aplikaci mohou Pražané městu poskytnout zpětnou vazbu ohledně kvality poskytovaných služeb a vyjádřit svou spokojenost či zaslat svůj podnět k těmto službám.

Hlavní zjištění pilotního testování

V tomto pilotním projektu se testovaly dva typy RFID čipů, a to Low frequency a Ultra high frequency, které se liší výškou frekvence. Zástupci OICT oba typy čipů fyzicky testovali na více než 1 300 provedených svozech a co se týče přesnosti načtení, nebyl mezi nimi zjištěn žádný zásadní rozdíl. Odlišnost je však v pořizovací ceně, která je významně nižší u RFID čipu typu Ultra high frequency. To je způsobeno zejména díky snazšímu způsobu instalace na svozové vozidlo. Výsledkem je tedy, že technologie UHF je podstatně levnější a zároveň i přesnější než LF.

Systém městu poskytl s 99% přesností informace o provedených svozech sběrných nádob s horním výsypem na papír a multikomoditu. Toto by v budoucím období mohlo být využito pro automatické generování podkladů pro fakturaci služby, a to na základě skutečně provedených svozů. Díky projektu se také ukázalo, že systém umožňuje efektivnější monitorování provádění výkonu svozových společností.