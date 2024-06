Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 14. 6. 2024

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Zastavte legislativní proces novely zákona o obalech, žádá ministra otevřený dopis

Novela obalového zákona, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí, naráží na další odpor. Terčem kritiky výjimečně není zavedení povinného systému zálohování PET lahví a plechovek, ale recyklačního poplatku za produkci a distribuci reklamních letáků.



Zásadní průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, podepsal prezident

“Havarijní” novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny. Novela představuje komplexní legislativní řešení pro zneškodňování havárií na povrchových vodách. Zavádí kontinuální sledování vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje digitální registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění povrchových vod v délce více než 100 tisíc kilometrů. A zavádí také pětinásobné zvýšení pokut pro původce havárií a jasná pravidla pro jejich zvládání. V pátek novelu podepsal prezident Petr Pavel.



Chemie:



Výzva k předložení důkazů k omezení některých látek obsahujících šestimocný chrom

ECHA potřebuje získat informace k případnému omezení podle nařízení REACH pro některé další látky obsahující šestimocný chrom.



Odpady a recyklace:



Zpracuje odpady a vyrobí plyn, teplo a hnojivo. Modulová bioplynka je k vidění v Petrovicích u Přeštic

V Petrovicích u Přeštic byl nově spuštěn modulový systém odpadové bioplynové stanice BERT® CEE. Kromě své základní funkce, tedy využívání odpadů z živočišné výroby, jde i o referenční jednotku, na kterou se mohou přijet podívat zájemci o zpracování svých bioodpadů. Nejen živočišných, ale i rostlinných a gastro odpadů.



Nejlépe loni třídili ve Zlaté Olešnici, Vernéřovicích a Hronově

Čistou obcí může být kterákoliv, kde mají upravenou zeleň, zametené ulice i chodníky a nikde se nepovaluje nepořádek. Ovšem jenom některé v Královéhradeckém kraji se mohou pyšnit oficiálním titulem Čistá obec. Jsou to ta, která uspějí ve stejnojmenné soutěži, která hodnotí, jak obyvatelé třídí odpad. Letos se její výsledky vyhlašovaly v krásných prostorách královéhradecké PETROF Gallery. Vítězi za rok 2023 se staly Zlatá Olešnice, Vernéřovice a Hronov.



Školáci v Olomouci odevzdali do sběru bezmála 4500 mobilních telefonů

Téměř 4500 starých mobilních telefonů odevzdali v dubnu do sběru žáci základních škol v Olomouci. Do sběrové akce Odlož mobil ve škole, kterou uspořádal odbor městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu ve spolupráci s kolektivním systémem Asekol, se zapojily bezmála dvě desítky vzdělávacích institucí. Vysloužilé mobilní telefony, z nichž nejstarší byly vyrobeny před více než 30 lety, čeká recyklace.



Příroda a ekologie:



Ekolog mokřadů, aktivistka a dvě generace ochranářů. To je pestrost nových laureátů z vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška

6. června si v Senátu převzala ocenění čtveřice environmentálních osobností: ekolog mokřadů Jan Květ z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si odnesl Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos. Za výjimečný počin ocenila porota Ceny Josefa Vavrouška pražskou političku a aktivistku Petru Kolínskou. Speciální ocenění putuje také dvěma ochráncům přírody: Ekozásek roku pro mladé do 26 let získal předseda spolku Pestré Polabí Martin Trávníček. Letošní novinku – Cenu ministra životního prostředí za mimořádný příspěvek ke komunikaci či vzdělávání v environmentální oblasti – obdržel Jiří Jiránek. Ten stál u zrodu Hnutí Brontosaurus nebo Ministerstva životního prostředí.



Milovická rezervace získala Cenu sympatie v soutěži E.ON Energy Globe

Výrazný úspěch si připsala milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na Ekofestivalu, který se konal v Českých Budějovicích, získala Cenu sympatie v rámci prestižního festivalu E.ON Energy Globe.



Festival Take Care přináší aktivní naději v době ekologické krize. Inspiruje se encyklikou Laudato si’

Od 1. září do 4. října proběhne v Praze a okolí festival Take Care. Událost inspirovaná encyklikou Laudato si’ nabídne několik desítek akcí reflektujících ekologická témata skrz umění, spiritualitu nebo praktické workshopy. Za organizátory o tom informuje Dominik Obruča.



Energetika:



Směrnice o energetické náročnosti budov: Postup pro její implementaci stanoví pracovní skupiny pod MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pracuje na implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), která platí od 28. května 2024. Ministerstvo již svolalo několik expertních skupin, které se zabývají převedením směrnice do české legislativy. Hlavním cílem implementace je navrhnout taková opatření, která pomohou zlepšit energetickou náročnost budov a budou vycházet z podmínek České republiky. Na zavedení směrnice mají členské státy dva roky.



Proti větrným elektrárnám v Brništi se v anketě vyslovilo méně než 30 pct lidí

Proti stavbě větrných elektráren v Brništi na Českolipsku se v anketě vyslovilo méně než 30 procent zúčastněných. Projekt podpořilo 54,2 procenta hlasujících, dalších 16 procent zapojených lidí uvedlo, že jim nevadí, řekl dnes ČTK mluvčí obecního úřadu Radovan Vrátný. Otázce výstavby větrných elektráren se obec věnuje od loňského jara, díky podpoře obyvatel může teď radnice v projektu pokračovat.



Obyvatelé Vřesiny v referendu odmítli projekt fotovoltaické elektrárny

Obyvatelé Vřesiny na Opavsku dnes v referendu odmítli plánovaný projekt fotovoltaické elektrárny nedaleko obce. Na soukromém pozemku ji tam chtěla postavit energetická společnost ČEZ. ČTK to dnes řekla starostka obce s 1700 obyvateli Bohuslava Krupová.



Ministr: E-paliva dovezeme ze zemí mimo EU, vyrobená ale budou z unijního CO2

Zatímco se očekává, že většina e-paliv se bude vyrábět mimo Evropu, kde bude energie z obnovitelných zdrojů dostupná ve větším měřítku, pravidla EU pro CO₂ používaný v e-palivech by mohla výrobce vést k tomu, že budou fyzicky přepravovat zkapalněný oxid uhličitý z Evropy do výrobních závodů mimo EU. Upozornil na to německý ministr dopravy Volker Wissing (FDP/Renew).



Evropská komise: Sankční balíček proti Rusku se dotkne i ruského LNG

Evropská komise připravuje 14. balíček sankcí proti Rusku, který by se měl zaměřit i na překládky ruského LNG. Opatření by mělo zdražit dopravu zkapalněného plynu pro ruské společnosti, neměl by se ovšem dotknout objemu obchodovaného plynu a významně tak ovlivnit globální trh s LNG, přibližuje navrhovaný balíček komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.



Krok za krokem: Jak poznat zakázaný kotel a jak ho vyměnit?

Topíte uhlím nebo dřevem? Pak byste měli zkontrolovat, jestli váš kotel nepatří mezi zakázané. Od 1. září 2024 se podle zákona nesmí provozovat zastaralé, neekologické kotle na tuhá paliva. Podle odhadů je jich u nás pořád v provozu asi 150 tisíc, přitom pokuta za topení v takovém kotli může vyšplhat až na 50 000 Kč.



Voda:



Společnost Krnovské vodovody a kanalizace připravuje den otevřených dveří

Společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK) připravuje na příští týden den otevřených dveří. Chce tak oslavit 30 let své existence. Společnost je jako jedna z mála vodárenských firem v Česku od druhé vlny privatizace v roce 1994 stále v majetku města.



Zoo Liberec řeší, jak snížit spotřebu vody. Vodní plán jí pomohla navrhnout Technická univerzita

Jednou z atrakcí Zoo Liberec je jezírko. Bylo vytvořeno v roce 1900, tedy ještě před vznikem zoo, a jezdilo se na něm na gondolách. Původní název proto byl Gongolové jezírko. Dnes je součástí Zoo Liberec a gondoly už po něm nejezdí. Plavou po něm labutě. Nově se mu říká Labutí jezírko. Jak ale říká ředitel zoo David Nejedlo, stále se najdou pamětníci, kteří žádají návrat gondol.



Průzkum: Mladí Češi už nechtějí kupovat balenou vodu. U kohoutkové jim ale nevyhovuje chuť a vůně

Udržitelný životní styl, omezení produkce plastového odpadu i větší důraz na zdraví. Průzkum mezi uživateli filtračních stanic ukázal, že spotřební návyky mladých lidí se mění a stále více z nich hledá cestu, jak méně zatěžovat životní prostředí. Přechod od balené vody ke kohoutkové ale naráží na problém v důvěře v ní - více jak 30 % respondentů řeší její nevyhovující chuť a vůni a část z nich si domů stále kupuje PET lahve.



Unikátní Rašeliniště Kaliště, kam jezdili botanici už před sto lety

Kraj Vysočina aktuálně připravuje projekt na revitalizaci Hamerského potoka lemujícího vzácnou lokalitu. ,,V první polovině sedmdesátých let byl potok z důvodu zemědělského využití okolní krajiny napřímen a zahlouben. Naším cílem je uměle vytvořené koryto revitalizovat, zmeandrovat, strhnout okolní drn a vytvořit mělké vodní deprese. Tyto úpravy by měly pomoci zvýšit hladinu podzemní vody, která pozitivně ovlivní rozvoj mokřadního ekosystému a biodiverzitu," informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Pavel Hájek s tím, že takto vzniknou vhodné podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů.



Věda a výzkum:



Globální oteplování má podle vědců vliv na kvalitu spánku divokých zvířat

Měnící se roční období a dramatické změny v extrémních povětrnostních podmínkách ovlivňují spánkové vzorce divokých zvířat. Naznačuje to studie, první svého druhu na světě, jejíž výsledky ukazují, že teplejší letní teploty potenciálně narušují kvalitu spánku a tím i celkové zdraví a pohodu divoké zvěře.



Z puku do podoby: Jak se keramika mění díky 3D tisku

Dennímu světlu vstup zakázán! Do laboratoře, kde se tisknou pomocí 3D tiskárny keramické objekty, nesmí proniknout modrá složka světla. Zamezují tomu žluté folie, které jsou nalepené na okna. Místnost, kde vidíte žlutě, působí hřejivým dojmem, i když někoho z toho může rozbolet hlava.



Nové poznatky o zlomech DNA a jejich opravě

Během procesu buněčné meiózy, která je nezbytná pro sexuální rozmnožování, dochází ke vzniku zlomů DNA a jejich následné opravě. PARG-1 je klíčový regulátor tohoto procesu, který hraje roli při udržování integrity genomu, a jeho studium může přinést relevantní poznatky pro lidské zdraví.



Lesnictví a zemědělství:



Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. navázalo na předchozí dlouhodobě zavedené programy podpory v rámci portfolia PGRLF, jejichž nová pravidla pro poskytování podpor byla dnes schválena vládou. Konkrétně jde o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.



Národní zemědělské muzeum zve na Muzejní noc

Co vše ukrývá muzeum? Jak to vypadá v muzejním podzemí a jaký je pohled na Prahu ze střechy při západu slunce? To za běžného dne nepoznáte. V rámci Pražské muzejní noci to ale možné bude – Národní zemědělské muzeum pro návštěvníky připravilo noční ponor do hlubin i historie muzea, komentovanou prohlídku, ukázky gastro workshopů nebo podívanou z noční střechy. Zveme na interaktivní program pro všechny věkové kategorie v sobotu 15. června od 18 do 23 hodin.



Vědci: Staré lesy mají velký potenciál v zachycování oxidu uhličitého z emisí

Staré lesy v Evropě mohou významně přispět k zachytávání uhlíku z atmosféry a tím pomoct snižovat dopady klimatické krize, uvádí nová studie. K tomu je ale nutné trvale umožnit jejich pokračující růst a samovolný vývoj. O objevu informovala v tiskové zprávě Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze, jejíž vědci se na něm podíleli.

