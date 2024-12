Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 13. 12. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 7. - 9. 12. 2024



Legislativa:



Nová výzva pomůže chránit migrující živočichy

| Komunalniekologie.cz |

Nově otevřená výzva z OPŽP je určena ke zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

LIFE PROSPECTIVE - projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů

| Ekolist.cz |

V České republice je ohroženo klesajícím počtem jedinců nebo rizikem vyhynutí 18 % druhů savců, 48 % druhů ptáků, 61 % druhů plazů, 59 % druhů obojživelníků, 45 % druhů ryb nebo 52 % druhů cévnatých rostlin. Ubývají také opylovači a mizí i řada druhů rostlin a živočichů.

Před 35 lety byla vyhlášena CHKO Blanský les

| Enviweb.cz |

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena 8. prosince 1989 na území severně od Českého Krumlova. V rezervaci o rozloze 212 kilometrů čtverečních lze kromě malebné a mimořádně zachovalé krajiny nalézt i řadu historických památek.



Energetika:



Spotové ceny elektřiny vzrostly o polovinu. Domácnosti s měsíčními a spotovými tarify si připlatí

| Oenergetice.cz |

Spotové ceny elektřiny se v listopadu na českém spotovém trhu podstatně zvýšily. Vážený průměr cen vzrostl oproti minulému měsíci téměř o polovinu na 138 EUR/MWh. Jde o zdaleka nejvyšší měsíční cenu za tento rok. Ceny elektřiny reagují na nejistotu na globálních trzích s komoditami, zejména zemním plynem.



Vlček chce v lednu předložit zákon o urychlení výstavby plynových elektráren

| Oenergetice.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) plánuje do konce ledna Poslanecké sněmovně předložit zákon, který by urychlil výstavbu paroplynových elektráren. Bez nich se Česko neobejde po odchodu od elektrických zdrojů na uhlí. Vlček to dnes uvedl v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.



Česko se dočká další biometanové stanice - špičkové technologie agriKomp směřují do Krakořic

| Enviweb.cz |

V Krakořicích u Šternberka roste další biometanová stanice, která bude v příštím roce připojena do sítě největšího tuzemského dodavatele zemního plynu GasNet. Jedná se o zcela unikátní projekt lídra ve svém oboru, společnosti agriKomp Bohemia, neboť základem realizace ,,na zelené louce" je též výstavba nové zemědělské bioplynové stanice. V době útlumu, kdy v České republice nové bioplynové instalace téměř nevznikají, tak otevírá projekt Krakořice další kapitolu na cestě k udržitelnosti v sektoru zemědělských výroben plynu.



Ovzduší a klima:



Co bude, až tady nebudem, aneb pojďme si představit, že jsme uhlíkově neutrálníc

| Prumyslovaekologie.cz |

Všichni znají problematiku změny klimatu a její negativní dopad na celý svět. Není mnoho těch, kteří by netušili, co by způsobila nečinnost směrem k uhlíkové neutralitě: teplejší svět, méně ledovců, tání Arktidy, zvyšování hladin moří, náhlé změny počasí a mnoho dalších nepříjemných konsekvencí, které jsou spojené se změnou klimatu. Co se ale stane ve chvíli, kdy se lidstvu podaří být uhlíkově neutrální a sníží i emise dalších škodlivin do prostředí?



Cena emisních povolenek v ETS 2 by se během prvních 3 let mohla téměř zdvojnásobit

| Oenergetice.cz |

Cena emisních povolenek v zaváděném systému emisního obchodování pro budovy, silniční dopravu a malý průmysl (EU ETS 2) by během prvních tří let po spuštění naplánovaném na rok 2027 mohla vzrůst o více než 90 %. Informoval o tom zahraniční server Montel s odvoláním na analýzu poradenské společnosti ClearBlue Markets.



Může jaderná energie odvrátit klimatickou krizi?

| Oenergetice.cz |

O klimatické hrozbě existuje mezi klimatickými vědci široký konsenzus, který je vyšší než 97 %. V české populaci je shoda nižší, okolo 75 %. Tento rozdíl patrně odráží tradicionalistický pohled veřejnosti na život, nechuť cokoliv měnit, či se dokonce ve svých životních zvyklostech uskrovnit.

Voda:



Občané části Plzně budou mít konečně slibovanou kanalizaci a vodovod

| Nase-voda.cz |

Obyvatelé části plzeňské čtvrti Lobzy budou mít příští rok na podzim kanalizaci a vodovod, o něž usilují přes 40 let. Území kolem Rolnického náměstí, které je vesnickou památkovou zónou, se tak bude moci dále rozvíjet.



Vodovody a kanalizace letos v Kroměříži investovaly 45 milionů

| Nase-voda.cz |

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) letos v Kroměříži proinvestovala zhruba 45 milionů korun. Ve srovnání s loňskem je to asi o pět milionů korun méně. Na deseti místech opravovala vodovod nebo kanalizaci, v Chropyňské ulici začala budovat novou dešťovou a splaškovou kanalizaci, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Firma také odstraňuje škody po zářijových povodních.



Země mohla získat vodu po kontaktu s plynným diskem, nikoliv v důsledku srážky

| Ekolist.cz |

Země podobně jako další planety mohla získat vodu po kontaktu s plynným diskem, který vznikl sublimací ledu z asteroidů. Ve své práci to tvrdí tým odborníků vedeným francouzským astronomem Quentinem Kralem, který zároveň poukazuje na to, že otázka vody na naší planetě stále zůstává předmětem vášnivých debat. Jedna z nejčastěji přijímaných teorií o původu vody uvádí, že tato klíčová složka pro život se na Zemi dostala z těles, které dopadla na povrch planety.



Lesnictví a zemědělství:



Titul Farma roku putuje na Znojemsko

| Tretiruka.cz |

Již po dvaadvacáté se sešli příznivci selského stavu, aby byli přítomni slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Farma roku. Stalo se tak v podvečer 6. prosince na akademické půdě - v aule na České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole. Kromě sedláků ze všech koutů republiky tu nechyběla jako již tradičně ani řada významných hostů v čele s ministrem zemědělství Markem Výborným a předsedou Zemědělského výboru PSP ČR Michalem Kučerou.



Konec každoročnímu týrání kaprů? Společenská podpora ukončení nákupu živých ryb získává na síle

| Enviweb.cz |

Podle nejnovějšího průzkumu CIWF Česko by se pouze pět procent lidí v Česku na Vánoce neobešlo bez nákupu živého kapra. Právě na ně cílí každoroční předvánoční kampaň Vánoce pro kapry, která znovu zdůrazňuje, že ryby určené ke konzumaci prodané v živém stavu do rukou koncových zákazníků zbytečně trpí. Tuto Kampaň letos podpořily i další známé osobnosti včetně herečky Lucie Benešové či spisovatelky Petry Soukupové. CIWF Česko vítá osvětovou kampaň Magistrátu hlavního města Prahy Vaše tradice, moje trápení, která se nese v podobném duchu.



Věda a výzkum:



Rekordní zájem o soutěž studentských prací s tématem životního prostředí

| Komunalniekologie.cz |

Jaké jsou možnosti uplatnění agrovoltaiky v sadařské produkci nebo jak s pomocí hydrogelů s obsahem speciálních bakterií udržet vodu v půdě? I na to se snažili odpovědět účastníci soutěže studentských prací tematicky zaměřených na životní prostředí se vztahem k území Jihomoravského kraje.



Ľudmila Křížová: Udělat z nádorového onemocnění chronickou chorobu

| Vedavyzkum.cz |

Mladá lékařka Ľudmila Křížová pracuje v pražské Všeobecné fakultní nemocnici na Onkologické klinice. Její obor v posledním desetiletí zaznamenal prudký vývoj s nástupem mnoha nových léčiv a komplexních genetických vyšetření. Hovoří se o tzv. precizní onkologii. Co přináší tento nový přístup pacientům? Jedná se o konec klasické chemoterapie



Umělá inteligence pomůže předčasně narozeným dětem

| Vedavyzkum.cz |

Zásadní pokrok v diagnostice a léčbě retinopatie u předčasně narozených dětí přináší nejnovější výzkum ostravských vědců. S pomocí umělé inteligence dokáží rychleji a spolehlivěji odhalit závažné onemocnění sítnice a významně tak snížit riziko slepoty u ohrožených dětí.



Průmysl a obchod:



Budoucí dohoda o volném obchodu s Mercosur jako obrovská příležitost pro české firmy

| Prumyslovaekologie.cz |

Vytvoření největšího bloku volného obchodu pro Evropskou unii (EU), vývoz zboží a služeb s vyšší přidanou hodnotou a úspory pro české exportéry v miliardách korun ročně. To přinese dohoda o volném obchodu mezi EU a jihoamerickým integračním blokem Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay). Na její budoucí podobě se shodli političtí zástupci. Dohoda začne platit po její ratifikaci, tedy formálním schválení.



Odpady a recyklace:



Zastupitelstvo schválilo půjčku společnosti ZEVO Písek, v projektu se může dál pokračovat

| Tretiruka.cz |

Písečtí zastupitelé podpořili projekt zařízení pro energetické využití odpadu, které by mělo vyřešit nakládání s odpadem po roce 2029 a zároveň i zásobování města teplem. Na svém jednání 5. prosince schválili zápůjčku 9 000 000 korun společnosti ZEVO Písek, které jsou určeny na činnosti související s projektovou přípravou stavby nového zařízení.

Experimentální piva Elektrárna budou nově ve vratných skleněných lahvích

| Enviweb.cz |

,,Naše rozhodnutí přestat stáčet pivo do nevratných lahví je pokračováním snahy dbát na životní prostředí, a to jak v samotné výrobě, tak i při stáčení a logistice. Kromě snížení produkce emisí ročně neuvedeme na trh více než 57 tisíc kusů jednorázových skleněných lahví, což je zhruba 16 tun skla, které by bylo použito pouze jedenkrát. Kdybychom tyto lahve postavili vedle sebe, vytvořily by řadu dlouhou přes 3 kilometry, tedy od našeho pivovaru až do plzeňské Techmanie. Místo toho nyní budeme piva stáčet do vratných lahví, jejichž životnost by měla dosahovat v průměru sedmi až osmi let," říká Michal Škoda, ředitel experimentálního pivovaru.

