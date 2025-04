Monitoring průmyslové ekologie | 5. - 11. 4. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 5. - 7. 4. 2025



Legislativa:



Průmysl se vyjádřil k zákonu o rámci opatření posílené ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise

| Prumyslovaekologie.cz |

Hlavním důvodem předložení je adaptace českého právního řádu na nové nařízení (EU) 2024/1735 kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise.



Odpady:



Ročně podléhá auditu 20 % celkového obalového toku

| Prumyslovaekologie.cz |

Pro autorizovanou obalovou společnost vyplývá ze zákona o obalech povinnost ověřování informací prostřednictvím auditu u svých klientů. Jak takový audit probíhá? A jakých chyb se firmy, které uvádí obaly na trh, mohou dopustit?



Ve Vyšším Brodě váží popelnice. Lidé tu platí jen za odpad, který vyhodí

| Novinky.cz |

Každá popelnice má čip, ve kterém je načtené jméno vlastníka i s adresou. Svozová auta jsou vybavena váhou a čtečkou čipů. Při svozu se popelnice zváží a data se on-line ukládají do systému Technických služeb, které je ihned odesílají městu. To od obyvatelů vybírá pouze 4 koruny za každé vyvezené kilo odpadu.



„Děláte z nás smetiště!“ Město na periferii rozbouřil byznysový plán starostů

| SeznamZprávy.cz |

Vedení Šluknova se i přes protesty obyvatel rozhodlo, že se do města bude svážet odpad i z okolních obcí. Okolnosti sporného kroku odkrýváme v pořadu Ve stínu.



Kompostárna Jarošovice na Českobudějovicku spouští výrobu biometanu

| Českénoviny.cz |

Kompostárna Jarošovice na Českobudějovicku spouští výrobu biometanu. Rozšiřuje tak svou produkci a stává se první multifunkční stanicí v ČR, která se skládá z kompostárny bioplynové a biometanové stanice.



Ovzduší:



Ikonická spalovna v Kodani bude možná již brzy vykazovat záporné emise CO2

| oEnergetice.cz |

Energetická společnost E.ON a odpadářská společnost ARC plánují výstavbu zařízení na zachycování emisí CO2 na ikonickém zařízení na energetické využití odpadu Amager Bakke v Kodani známém také jako CopenHill.



Čína snížila emise síranů o 75 procent. Neúmyslně urychlila oteplování Země

| Lidovénoviny.cz |

Naše planeta se od konce sedmdesátých let dvacátého století ohřívala přibližně konstantním tempem okolo 0,18 stupně Celsia za dekádu. Počínaje letopočtem 2010 se však toto tempo zrychlilo na 0,24 stupně. Příčinou jsou paradoxně čínská opatření na ochranu životního prostředí.



Klimatické cíle EU pod tlakem: Získá Komise podporu před létem?

| oEnergetice.cz |

Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra potvrdil vyjádření serveru POLITICO, že se snaží, prozatím neúspěšně, získat podporu u členských států pro závazek snížit emise skleníkových plynů. Z tohoto důvodu Evropská komise odkládá zveřejnění klimatického cíle do roku 2040.



Energie:



Dodávka plynových kotlů na trh v České republice v roce 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh v letech 2017–2024.



Češi protopí až polovinu energií zbytečně

| Komunalniekologie.cz |

Na odborném semináři Inovace a udržitelnost v rekonstrukcích rodinných a bytových domů představili zástupci Stavební spořitelny České spořitelny a KPMG společnou studii, která detailně analyzuje stav bytového fondu v České republice včetně vlivu energeticky úsporných renovací na výdaje za energii a možnosti využití dotační podpory.



Výkon bateriových úložišť v Evropě vyroste v příštích pěti letech pětkrát

| Hybrid.cz |

Výrobní kapacita evropských bateriových úložišť by se měla do roku 2030 zvýšit přibližně pětinásobně na více než 50 GW, což představuje investice kolem 80 mld. eur. Vyplývá to z aktuální studie Aurora Energy Research.



Trend úspor elektřiny a plynu v ČR skončil, spotřeba rostla druhý kvartál po sobě

| Českénoviny.cz |

Trend úspor elektřiny a plynu v Česku skončil. První letošním čtvrtletí bylo od energetické krize v roce 2022 druhým po sobě, kdy spotřeba meziročně rostla i po očištění o vliv počasí. Proti předkrizovým letům však zůstávají úspory značné. Vyplývá to z tiskové zprávy energetické skupiny Amper.



Fotonický AI chip dramaticky snižuje spotřebu energie v datacentrech

| Osel.cz |

Společnost Q.ANT, která se specializuje na kvantové výpočetní technologie, zahájila pilotní výrobu fotonického AI čipu, který je určený pro datacentra umělých inteligencí. Podle vyjádření představitelů Q.ANT jejich fotonický čip nabízí 30krát vyšší energetickou účinnost a současně 50krát rychlejší výpočty v porovnání s tradičními křemíkovými čipy.



Voda:

Správní poplatky za menší studny a čistírny odpadních vod se sníží na 5 tisíc korun

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona, která přesouvá menší studny a čistírny odpadních vod mezi „jednoduché stavby”. Tímto dojde ke snížení správního poplatku na polovinu dnešní sazby, tedy ze současných 10 tisíc na 5 tisíc korun.



Povodně ovlivnily bilanci vody VaK Jesenicka

| Komunalniekologie.cz |

Rok 2024 se bude v historii VaK Jesenicka už navždy vymykat. Počasí v polovině září na Jesenicko přineslo enormní srážky, které následně zapříčinily škody na naší infrastruktuře ve výši 260 milionů korun. Ale Jesenicko jsme tehdy nechali bez pitné vody v síti jen 19 dnů.



V některých částech Karlovarského kraje je sucho, v kraji dlouho nepršelo

| Naševoda.cz |

Kvůli nedostatečným srážkám v poslední době se v Karlovarském kraji na některých místech začíná projevovat sucho. Jde zejména o Podkrušnohoří, ale třeba i okolí Mariánských Lázní. I některé vodní nádrže jsou pod stavem, který byl obvyklý na začátku jara.



Čísla v mapě líčí sílu loňských záplav, povodeň se rozlila daleko za model stoleté vody

| iDNES.cz |

Statistikové zveřejnili mapu, jež ukazuje rozsah loňské povodně. Jen v Krnově zářijová velká voda zasáhla přes dvanáct set rodinných a více než šest set bytových domů. Postihla zhruba sedmnáct tisíc lidí, z toho čtvrtinu starších 65 let.



Chemie:



Pozvánka: 15. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

| Prumyslovaekologie.cz |

Chcete vědět podrobně, co je v novele nařízení CLP a do kdy musíte nové povinnosti a pravidla plnit.



Dotace:



Opatření na zmírnění dopadů sucha v lesích podpoří v letošním roce Zlínský kraj částkou 5,3 milionu korun

| Komunalniekologie.cz |

„Ochrana lesů před negativními dopady sucha je důležitou součástí péče o krajinu. Pomocí našeho programu podpoříme vlastníky lesů v jejich úsilí zadržet vodu v krajině a zlepšit odolnost lesních ekosystémů, což může do budoucna přinést spoustu benefitů,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková.



Na péči o nově vysazené stromy rozdělí kraj 3,6 milionu korun 32 obcím

| Komunalniekologie.cz |

Rada Středočeského kraje schválila rozdělení finanční podpory ve výši 3,6 milionu korun mezi 32 obcí. Prostředky budou využity na následnou péči o stromy vysazené v rámci programu "Výsadba stromů", který je součástí Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.



Životní prostředí a ekologie:



Praha zrekonstruuje cesty v severní části Letenských sadů, hotové budou o letních prázdninách

| Komunalniekologie.cz |

Hlavní město vysoutěžilo dodavatele komplexních oprav parkových cest v severní části Letenských sadů. Dodavatelem se stala společnost PSS Bohemia s.r.o., nikdo se proti výběru dodavatele neodvolal. Práce tak začnou po podpisu smlouvy, hodnota zakázky je 15,9 milionu korun.



Olomoucký hejtman zakázal vstup do okolí místa havárie cisteren s benzenem

| SeznamZprávy.cz |

Hejtman Okleštěk zákaz vyhlásil na základě doporučení České inspekce životního prostředí. Nařízení se týká okolí železniční trati, kde vlak vykolejil, a blízkého jezera. Za případné porušení hrozí lidem několikatisícová pokuta.



Pitná voda i ovzduší v Hustopečích po benzenu jsou v pořádku, uklidňuje Hladík

| iDNES.cz |

Pitná voda i ovzduší v okolí havárie cisteren s benzenem u Hustopečí nad Bečvou jsou bezpečné. Žádné bezprostřední nebezpečí obyvatelům nehrozí, ujistil v neděli ministr životního prostředí Petr Hladík v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct.



Benzen se odpařuje a může být nebezpečný. Zemina u Hustopečí se zatím netěží

| SeznamZprávy.cz |

Benzen se ze zeminy odpařuje příliš rychle a může ohrozit zdraví i životy zasahujících zaměstnanců, uvedl v tiskové zprávě České inspekce životního prostředí její ředitel Petr Bejček.



Průmysl:



MPO podniká kroky na ochranu českých firem před dopady amerických cel

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně reaguje na situaci spojenou s americkými cly, která se dotknou českého exportu. K již existujícím sektorovým clům na ocel, hliník a jejich deriváty, clům na automobily a k plánovaným clům na autodíly oznámil prezident Donald Trump 2. dubna zavedení tzv. recipročních cel.



Trumpova cla poškozují české firmy. Recept? Silnější podpora EU pro evropský průmysl

| Hospodářskénoviny.cz |

Rozhodnutí Spojených států uvalit cla i na evropské produkty je bezesporu nepříznivou zprávou. Pro české firmy, které již dnes čelí rostoucím nákladům, zdlouhavým certifikačním procesům a tlaku na zvyšování konkurenceschopnosti, to znamená další komplikaci při vstupu na jeden z nejsložitějších trhů světa.



Expert: Dlouhodobě uplatňovaná cla? Ve finále by to pro americké producenty mělo znamenat zdražení

| Radiožurnál.cz |

Zatímco Rusko dál útočí na Ukrajinu, Spojené státy zavedly cla. Ceny se zvyšují ve chvíli, kdy se Evropa snaží posílit svůj vojenský průmysl a obranný potenciál. Jaké dopady bude mít zavedení cel?

MONITORING 8. 4. 2025