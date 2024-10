Monitoring průmyslové ekologie | 5. - 11. 10. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 5. – 7. 10. 2024



Napříč:



Na konferenci NO-DIG o bezvýkopových technologiích se řešila i nepředvídatelná rizika

| Prumyslovaekologie.cz |

Již po dvacáté deváté se v druhé půli září sešla v Táboře širší odborná veřejnost, jíž se z různých pohledů týkají bezvýkopové práce. Vstupní část konference se zaměřila na řešení možných nepředvídatelných rizik včetně využití nástroje FIDIC. V rámci dvou dnů přednášející představili aktuální témata v oboru – například výhody bezvýkopových staveb při budování horkovodu z elektrárny Dukovany do Brna nebo specifika trhacích prací ve stavebním průmyslu při použití bezvýkopových technologií. Změnám v legislativě byl věnován celý přednáškový blok, doplněný o informace Státní báňské správy a Hlavní báňské záchranné stanice.



FAMU spouští projekt Green Deal. Cílí na udržitelnou budoucnost české audiovize

| Prumyslovaekologie.cz |

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) oznámila zahájení projektu v rámci NPO Green Deal, jehož cílem je podpořit udržitelný rozvoj v oblasti české audiovize. Do roku 2025/2026 fakulta vyvine vzdělávání pro studentstvo i kurzy pro lidi z profesionální sféry, zaměřené na environmentální konzultanství, udržitelný provoz filmových institucí a festivalů, tzv. climate storytelling, etický marketing a komunikaci environmentálních témat.



Ministr zemědělství: Nesmíme opakovat chyby a stavět domy v místech, kde je ohrožují povodně

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) vytipuje v oblastech nejvíce zasažených nedávnými povodněmi pozemky státu v intravilánu obcí mimo záplavové území, na kterých by bylo možné postavit bydlení pro lidi, kterým povodeň zničila nebo výrazně poškodila domy. Tyto pozemky SPÚ zdarma převede na obce, které je budou moci poskytnout svým občanům nebo využít pro novou výstavbu v bezpečných částech obce. Tento postup schválila vláda.



Dotazníkové šetření: Dopady digitalizace stavebního řízení

| Komunalniekologie.cz |

Svaz měst a obcí ČR připravil dotazníkové šetření (do 8. 10.) zaměřené na zjištění možných škod způsobených dopady špatně nastavené digitalizace stavebních řízení.



Energetika:



Za poslední tři roky už od uhlí odešlo deset tepláren

| Prumyslovaekologie.cz |

Za poslední tři roky se s uhlím rozloučilo deset tepláren, které zásobují teplem a teplou vodou přes 110 tisíc domácností a stovky dalších odběratelů. Celkově tyto teplárny nahradí při výrobě tepla přes půl milionu tun uhlí biomasou, zemním plynem, teplem z dopadu a dalšími energetickými zdroji. Díky náhradě uhlí nízkoemisními palivy se emise oxidu uhličitého sníží o více než 600 tisíc tun ročně.



EPC projekt v pražském Dopravním podniku: Zelená elektřina pro metro a úspora minimálně 152 milionů korun

| Komunalniekologie.cz |

V celkem pěti areálech Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) se rozjíždí pilotní projekty energeticky úsporných opatření se zaručeným výsledkem (EPC). Zahrnují řadu opatření jako zateplení objektů, výměnu oken a osvětlení nebo instalace fotovoltaiky, která bude v depu Kačerov propojena s trakcí pražského metra. EPC projekty přinesou DPP úsporu energií nejméně 17,7 milionů korun ročně a snížení její spotřeby o cca 30 %.



Vláda Spojeného království investuje miliardy do zachycování uhlíku

| Oenergetice.cz |

Spojené království zažilo z pohledu dekarbonizace velký týden. Zatímco v pondělí byla odstavena z provozu poslední uhelná elektrárna Ratcliffe, v pátek britská vláda oznámila dlouho diskutovaný záměr – masivní investice do technologie CCS (Carbon Capture & Storage), tedy zachycování a ukládání uhlíku.



Boom balkónových solárů v Německu: Jejich počet se letos zdvojnásobil

| Oenergetice.cz |

Německo zažívá rozmach tzv. balkónových solárních elektráren. Jejich počet se od začátku letošního roku zdvojnásobil, velkou měrou k tomu přispělo zjednodušení procesů pro jejich registraci.



Lesnictví a zemědělsví:



Tisíce lidí se zúčastnily Dne lesů nové generace

| Nase-voda.cz |

Příjemnou podzimní, a tak i trochu deštivou první říjnovou sobotu strávily s lesníky tisíce účastníků Dne lesů nové generace. Největší letošní lesnickou akci pro veřejnost uspořádaly u Hradce Králové, na Hluboké, Křivoklátu a v Kuřimi Lesy České republiky.



Na jižní Moravě myslivci loni odlovili více jelení a podobné zvěře, stavy rostly

| Ekolist.cz |

Na jižní Moravě se loni meziročně zvýšilo celkové množství odlovené jelení, mufloní, daňčí a srnčí zvěře, i přesto se však stavy této zvěře zvýšily, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Rostl také počet odstřelených divokých prasat, jejichž populaci se podařilo velmi mírně snížit. Přemnožená zvěř působí milionové ztráty lesníkům při obnově lesů, které v minulých letech padly za oběť suchu a kůrovci.



Metropole Zličín představí na třetím ročníku festivalu udržitelnosti budoucnost jídla

| Enviweb.cz |

V průběhu října proběhne v nákupním centru Metropole Zličín již třetí ročník festivalu udržitelnosti, během něhož budou mít návštěvníci možnost seznámit se s aktuálními trendy v oblasti udržitelného stravování a zemědělství. Program zahrnuje výstavy a workshopy, které představí inovativní přístupy, jako je hydroponie, fermentace či využívání hmyzích proteinů, chybět nebudou ani praktické ukázky a soutěže.



Příroda a ekologie:



Grand Prix EKOFILMu získal francouzský dokument Low-Tech

| Nase-voda.cz |

Jubilejní 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, který se od 1. do 6. října koná v Brně, zná své vítěze. Porota ocenila filmy ve třech hlavních kategoriích a udělila také Cenu prezidenta festivalu a zejména Grand Prix – Cenu ministra životního prostředí.



Má necelých deset metrů souše, přesto osud nepatrného ostrova rozhodne o Filipínském moři

| Ekolist.cz |

Vynakládat stovky milionů jen k tomu, abyste uprostřed mělkého moře vršili železobetonové konstrukce, se může jevit jako finančně ztrátový proces. Zvlášť, když se základy té stavby – korálový atol – samy postupně ztrácí pod vzrůstající hladinou moře. Japonsko si je ale vědomo, že existence potápějícího se ostrova je pro jeho přístup k Filipínskému moři klíčová.



Třebíč bude pokračovat s adopcí stromů vysazovaných u Zámiše

| Ekolist.cz |

Lidé z Třebíče si mohou adoptovat strom a podílet se na jeho výsadbě u sportovního okruhu Zámiš - Bažantnice. Po úspěchu z loňska letos radnice adopci opakuje. Podle mluvčí města Irini Martakidisové už se registrovalo 165 zájemců, k výsadbě je určených 81 lip, zájemci se budou losovat. Stromy budou sázet 2. listopadu.



CHKO Brdy, která se otevřela lidem v lednu 2016, pomohla místním podnikatelům

| Ekolist.cz |

Chráněná krajinná oblast Brdy (CHKO), která je veřejnosti přístupná od ledna 2016, pomohla místním podnikatelům v obcích na okraji rezervace. Návštěvnost Brd, kde byl dříve vojenský prostor, každým rokem roste. Přínosem je Dům přírody Brd na zámečku Tři Trubky u Strašic, který vybudovaly Vojenské lesy a statky před více než rokem a rozšířily ho letos v září. Nabízí 25 lůžek. Výrazně podpořil turistický ruch v Brdech a hlavně provozovatele restaurací, stánků a penzionů, řekl ČTK řekl Jiří Hahner (ODS), starosta Strašic na okraji CHKO, které se za poslední léta rozrostly o pětinu na 3000 obyvatel.



Voda:



Mělník zvažuje další navýšení kapacity ČOV, důvodem je budoucí rozvoj

| Nase-voda.cz |

Vedení Mělníka zvažuje další navýšení kapacity čističky odpadních vod (ČOV) kvůli budoucímu stavebnímu rozvoji. Důvodem jsou aktuální vytížení i dané přísliby vodárenské společnosti na výstavbu, která je nyní nachystaná.



V Jeseníku teče lidem z kohoutku po 19 dnech od záplav pitná voda

| Nase-voda.cz |

Obyvatelům Jeseníku začala po 19 dnech od ničivých záplav téct z kohoutků opět pitná voda. Město o tom prostřednictvím společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka informovalo v pátek vpodvečer obyvatele na sociálních sítích.



Ochránci vrátili vodu do rašeliniště v přírodní rezervaci Pod Borkovou

| Ekolist.cz |

Ochránci vrátili vodu do dříve odvodněného rašeliniště v přírodní rezervaci Pod Borkovou poblíž Přední Výtoně na Českokrumlovsku. Voda se z místa, kde se vyskytují vzácní živočichové, v minulosti ztratila kvůli těžbě rašeliny, informoval Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Onyx.



Odpady a recyklace:



Louny zprovoznily re-use centrum, přes které se vrací do oběhu použité věci

| Ekolist.cz |

Louny zprovoznily re-use centrum, tedy místo, kde mohou lidé zdarma odložit nepotřebné věci a další si je naopak mohou bezplatně vzít. Centrum, které vrací do oběhu použité věci, je ve sběrném dvoře v Rybalkově ulici. Provoz zahájilo v srpnu a mezi místními si získává oblibu, informoval mluvčí radnice Marcel Mihalik.



Textilka z Moravy vyvinula recyklovaný materiál pro snazší pěstování zeleně

| Ekolist.cz |

Moravskokrumlovská textilka Retex vyvinula materiál, který výrazně zjednoduší pěstování zeleně v místech, kde má obtížné podmínky k růstu. Jde o tři centimetry tlustou desku z vláken pocházející z pytlů, v nichž se do Evropy vozí káva či koření a která dokáže absorbovat 35 litrů vody na metr čtvereční. ČTK to řekl mluvčí firmy Filip Poštulka. Společnost se zabývá vývojem a výrobou materiálů z recyklovaného textilu.



Věda a výzkum:



Noc vědců navštívilo téměř sto tisíc lidí, vede se spor o název

| Vedavyzkum.cz |

Více než padesát českých měst a obcí ožilo v pátek 27. září devatenáctým ročníkem Noci vědců. Program největší tuzemské akce popularizující vědu a výzkum přilákal nakonec přes devadesát devt tisíc malých i velkých návštěvníků napříč republikou. Noc vědců letos nabídla rekordní program čítající téměř tři tisíce programových bodů na zhruba třech stovkách míst.



Snižující se počet obyvatel zvyšuje odliv mozků v tzv. widening countries

| Vedavyzkum.cz |

Podle nového průzkumu jsou univerzity ve střední a východní Evropě obzvláště citlivé vůči demografickým změnám. Ty ovlivňují univerzity a výzkumné instituce v celé Evropě, ale země, které rozšířily Evropskou unii v posledních letech, jsou na tom hůře. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu trendů Evropské asociace univerzit (EUA), který byl proveden mezi 489 vysokoškolskými institucemi ve 46 zemích.



Metamorfóza pohledem micro-CT: Fascinující proměna žáby Xenopus v detailním 3D

| Vedavyzkum.cz |

Žába Xenopus laevis slouží jako klíčový modelový organismus v oblasti vývojové biologie. Díky svému snadno přístupnému embryonálnímu vývoji a relativně dlouhému životnímu cyklu je ideálním kandidátem pro genetické studie. Významným přínosem pro výzkum žáby Xenopus laevis se stala spolupráce vědců z Laboratoře rentgenové mikro a nano-výpočetní tomografie na CEITEC VUT s Jakubem Harnošem z Masarykovy univerzity. Tato spolupráce umožnila podrobné zmapování jednotlivých vývojových stadií této žáby – od pulce až po dospělého jedince. Pomocí micro-CT metody se tak podařilo vytvořit 3D atlas, který zachycuje nejen vnější podobu žáby, ale také poskytuje detailní vhled do vnitřních struktur, jako jsou kosti, svaly či orgány.



Náboženství jako vlivný faktor rozhodování

| Vedavyzkum.cz |

Projekt JUNIOR STAR Martina Langa z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se zaměřuje na kognitivní a neurovědecké aspekty náboženského rozhodování. Jeho snahou je lépe porozumět tomu, jak náboženské praktiky formují morální normy a ovlivňují rozhodování v každodenním životě, a to prostřednictvím inovativních experimentů a matematického modelování.



Nově objevené regenerační buňky mohou zlepšit hojení ran

| Vedavyzkum.cz |

Rána se může zahojit bez jizev, pokud jsou přítomny regenerační iniciační buňky (RIC). Tento závěr publikovali vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v centru BIOCEV v prestižním mezinárodním časopise Genome Biology. Objev může v budoucnu pomoci v léčbě onkologických onemocnění.



Legislativa:



Připomínky: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

| Prumyslovaekologie.cz |

Cílem návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, je uvést do souladu text této vyhlášky s novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a současně snížit administrativní zátěž zemědělců.



Ovzduší a klima:



Projekt EKOABECEDA pro klima pomáhá školám integrovat téma změny klimatu do výuky

| Komunalniekologie.cz |

Vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět představuje první výsledky dvouletého projektu EKOABECEDA pro klima aneb Se změnou začínáme v místě, kde žijeme, učíme se nebo pracujeme. Jeho cílem je během let 2024-25 pomoci školám přirozeně začlenit aktuální téma klimatické změny do výuky a vybavit pedagogy i žáky znalostmi a kompetencemi, jak této problematice porozumět. Jak už název napovídá, velkou pozornost projekt věnuje konkrétním opatřením, která můžeme realizovat v našich českých regionech.



Průmysl a obchod:



Ekologická varianta kůže, která je získávaná z hub se může stát rozšířenou udržitelnou alternativou věří vědci a designéři

| Enviweb.cz |

V módním světě se objevuje nový revoluční materiál - houbová kůže. Tento inovativní textil, vyrobený z houbového mycelia, si rychle získává popularitu jako udržitelná a stylová alternativa ke tradiční kůži. Módní průmysl, který je považován za druhého největšího znečišťovatele, jej vyhlížejí s očekáváním.

