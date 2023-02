Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 2. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 4. 2. – 6. 2. 2020



Energetika:



Belgický reaktor Tihange 2 byl po 40 letech provozu trvale odstaven

| Prumyslovaekologie.cz |

Druhý blok jaderné elektrárny Tihange v Belgii byl po 40 letech provozu trvale odstaven. Tlakovodní reaktor s instalovaným výkonem 1008 MWe je druhým reaktorem v zemi, který bude trvale vyřazen z provozu. Vyřazení bloku z provozu je součástí plánu postupného odchodu země od jaderné energetiky.



Polemika II: Jsou tuhá alternativní paliva řešením pro obce?

| Komunalniekologie.cz |

V první části polemiky se k problematice výroby tuhých alternativních paliv z komunálních odpadů vyjádřili zástupci FCC Česká republika a EcoWaste Energy. Dnes dáváme slovo dalším odborníkům z oboru.



Středočeský kraj pokračuje v realizaci energetických opatření

| Komunalniekologie.cz |

V rámci realizace energetických úspor schválila krajská rada vyhlášení veřejné zakázky s vyžitím metody EPC na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro dalších 10 objektů.



Členské země EU se dohodly na cenových stropech na ropné produkty z Ruska

| Oenergetice.cz |

Zástupci vlád členských zemí Evropské unie se dnes dohodli na cenových stropech na ropné produkty z Ruska dovážené do mimounijních zemí. Informovalo o tom švédské předsednictví EU. U nafty bude podle unijních činitelů strop činit 100 dolarů a u topných olejů 45 dolarů za barel. Opatření vstoupí v platnost v neděli, až jej členské země formálně schválí a potvrdí skupina ekonomicky vyspělých zemí G7. Souběžně začne platit i úplný zákaz dovozu ropných produktů do EU. Cílem je snížit příjmy, které má Rusko z vývozu nafty a dalších produktů, a omezit tak možnosti financování válečné agrese na Ukrajině.



Belgie chce nechat déle v provozu nejstarší reaktory, opatření chystá i Francie

| Oenergetice.cz |

Belgická vláda zvažuje, že ponechá své tři nejstarší jaderné reaktory v provozu o dva roky déle, než je nynější plán. S odvoláním na dnešní oznámení belgického ministerstva energetiky o tom informovala agentura Reuters. Belgie kvůli válce na Ukrajině už dříve upustila od plánu odejít od jádra. Francie podle dnešního sdělení prezidentského úřadu zváží prodloužení životnosti svých jaderných reaktorů na 60 let.



Studie: EU musí prodloužit omezení poptávky po plynu, aby zvládla příští zimu

| Oenergetice.cz |

Země EU by měly na dalších šest měsíců prodloužit snahu o snížení poptávky po plynu o 15 %. Důvodem je dosažení cílů pro skladování komodity na příští zimu. Prodloužení do října by bylo potřebným minimem k tomu, aby byl dosažen cíl naplnit před další zimou zásobníky plynu na 90 % kapacity. Doporučení vyplývá ze zprávy ekonomického think tanku Bruegel publikované tento týden.



AFP: Arktické mrazy nejsou pro elektromobily v Norsku problém

| Oenergetice.cz |

Norští majitelé elektromobilů mají slovo pro to, jak se cítí, když při jízdě v mrazivém počasí nervózně sledují ukazatel baterie. Tím slovem je rekkevideangst, tedy dojezdová úzkost. Majitel vozu Tesla Philip Benassi ji už za chladných zimních dnů zažil, ale stejně jako ostatní lidé v Norsku se naučil, jak se s ní vyrovnat. Píše to agentura AFP.



Německo vloni instalovalo 7 GW fotovoltaických elektráren, pro splnění cíle potřebuje třikrát tolik

| Oenergetice.cz |

V Německu bylo vloni instalováno 7,2 GW nových fotovoltaických elektráren. Přírůstek jejich výkonu tak meziročně vzrostl o 28 %. Ve svých předběžných datech to uvádí německá solárních asociace BSW Solar. Německo je však daleko od přírůstku výkonu elektráren potřebného k dosažení svého cíle pro rok 2030.



Jak se chránit před vysokými cenami energií, jak vybrat dřevostavbu nebo vytápění? Odpovědi dá FOR PASIV

| Enviweb.cz |

Souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM proběhne ve dnech 9. až 11. února a uvede novinky i osvědčené technologie odvětví energeticky úsporného bydlení i oblasti vytápění. Akce také nastíní, jak se chránit před vysokými cenami energií, a umožní návštěvníkům bezplatné konzultace s odborníky v poradenských centrech. Připraven je i program pro odborníky a širokou veřejnost a k oborové komplexnosti celé události přispěje také souběžný veletrh Střechy Praha. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.



Odpady a recyklace:



Sdružení EPS ČR napomáhá předejít úniku mikroplastů do přírody

| Prumyslovaekologie.cz |

Mezinárodní program Operation Clean Sweep (zkr. OCS) pomáhá plastikářskému průmyslu prostřednictvím specifických pokynů snižovat náhodný únik mikroplastů ze zpracovatelského zařízení do životního prostředí, s cílem v budoucnu jakékoliv ztráty eliminovat. Sdružení EPS ČR se z vlastní iniciativy do programu zapojilo vloni. Kontrolou OCS aktuálně prošli čtyři členové, zbytek sdružení se na kontrolu chystá během prvního pololetí letošního roku.



Kolektivní systém ASEKOL splnil i v roce 2022 celkovou kvótu sběru včetně jednotlivých dílčích kvót

| Komunalniekologie.cz |

Společnosti ASEKOL se úspěšně daří dlouhodobě plnit všechny zákonné povinnosti svých klientů a každým rokem tak upevňovat pozici lídra trhu mezi kolektivními systémy. ASEKOL splnil i v roce 2022 celkovou kvótu sběru elektroodpadu včetně jednotlivých dílčích kvót dle platné legislativy.



Lidé třídí nad očekávání, Krnov téměř zdvojnásobí počet nádob na kuchyňský odpad

| Ekolist.cz |

Město Krnov na Bruntálsku téměř zdvojnásobí počet kontejnerů, do nichž lidé odkládají kuchyňský odpad. Krnované totiž třídí více, než se čekalo. Deset nových hnědých kontejnerů město brzy rozmístí v ulicích Maxima Gorkého, Jiráskově, Seifertově, Jesenické, Petrovické a na náměstí Hrdinů. ČTK to sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.



Brazílie potopila v Atlantiku svou bývalou letadlovou loď s tunami azbestu

| Enviweb.cz |

Brazilské námořnictvo potopilo v pátek ve svých vodách v Atlantském oceánu bývalou letadlovou loď Sao Paulo. Informovala o tom dnes agentura AFP. Plán na potopení lodi kritizovali ekologové, protože plavidlo je plné azbestu a dalších nebezpečných látek.



Voda:



Novým ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM se stal Tomáš Fojtík

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) jmenoval ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM (VÚV), kterým se stal Tomáš Fojtík. Nového představitele ústavu vybrala Rada VÚV na konci loňského roku, poté co skončilo předchozí pětileté období současného ředitele Tomáše Urbana.



Dohoda o Turówu platí rok. Dosavadní data naznačují, že dochází ke zpomalení poklesu podzemních vod

| Komunalniekologie.cz |

Před rokem uzavřela česká a polská vláda dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów. Díky ní polská strana dostavěla a testuje plnou funkčnost stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území.



Mokřady na hřebenech Krkonoš jsou klíčové pro arkto-alpínskou tundru

| Nase-voda.cz |

Zadržování vody v krajině patří mezi hlavní terénní aktivity Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). V posledních více než 20 letech se na území KRNAP uskutečnily tři rozsáhlé projekty na podporu mokřadů a na dalších podobných národní park pracuje, vyplynulo z informací Správy KRNAP.



Světový den vody - GROUNDWATER

| Mzp.cz |

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Hlavním cílem je pořádáním osvětových akcí podněcovat zájem veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v jejich využívání. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude". Význam podzemní vody podtrhuje vodní zákon, který mimo jiné stanoví, že „Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou".



Radnice Kopřivnice začíná mapovat místní studánky, pročistí Markétin pramen

| Ekolist.cz |

Radnice Kopřivnice na Novojičínsku začíná mapovat a čistit místní studánky. Letos se chystá pročistit jednu z nejznámějších, Markétin pramen pod Bílou horou. Zahájila proto jednání s vlastníky pozemků, sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.



Příroda a ekologie:



Jak se udržuje rozmanitost v přírodě? Odpovědi pomůže Čechovi hledat ERC grant

| Prumyslovaekologie.cz |

Biologická rozmanitost na celém světě dramatický klesá a mnoha druhům hrozí vyhynutí. Která společenstva přežijí? Ta, kde je velké množství rozmanitých druhů, nebo ta, kde jeden druh převládne? A vydrží déle druh, v němž jsou všichni jedinci stejní, nebo v němž se naopak odlišují? „Abychom vymírání druhů mohli bránit, musíme tyto souvislosti znát,“ říká Jan Hrček z Biologického centra Akademie věd ČR, který získal na tento výzkum prestižní evropský grant ERC Consolidator na 5 let ve výši 2 milionů Euro. Výsledky grantové soutěže za rok 2022 oznámila Evropská rada pro výzkum (ERC). Z 2 222 žadatelů z celé Evropy se svými návrhy uspělo 321 vědců, jimž rada rozdá 657 milionů euro.Jan Hrček uspěl jako jediný z České republiky.



Kraj bude pokračovat v přípravě Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

| Komunalniekologie.cz |

​Kdysi opomíjená oblast Krušnohoří, která se postupně stává vyhledávanou turistickou destinací i zajímavou lokalitou k bydlení, by se již brzy mohla dočkat potřebné ochrany.



Podle Sdružení Krajina na Žďársku ubývají lidé na kosení podmáčených luk

| Ekolist.cz |

Podle Sdružení Krajina ubývá lidí na ruční kosení podmáčených luk. V předchozích letech sdružení sídlící v Počítkách u Žďáru nad Sázavou zajišťovalo kosení 170 hektarů luk, loni rozloha klesla na 145 hektarů. Nedostatek lidských sil na chráněných loukách zčásti nahrazuje pastva, která se rozšiřuje. Ovce a shetlandští poníci se loni pásli na 11 hektarech, uvedla Dagmar Kafková ze sdružení.



Ovzduší a klima:



Pavel Černý: Ústavní soud dal za pravdu penzistce v bitvě za lepší ovzduší na Ostravsku

| Ekolist.cz |

Ústavní soud v úterý vyhověl penzistce z Radvanic-Bartovic v případě, v němž žena od roku 2018 bojuje za zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. V žalobě na Ministerstvo životního prostředí žádala zadostiučinění za újmu, kterou vlivem nekvalitního ovzduší utrpěla, konkrétně za onemocnění rakovinou plic a ztrátu manžela, který rakovině podlehl.



Průmysl:



Výroba cementu může být levnější i ekologičtější díky nové receptuře

| Vedavyzkum.cz |

Cementářský průmysl vytváří až 8 % celosvětové produkce CO₂. Odborníci z Fakulty chemické a Fakulty strojního inženýrství VUT proto testují způsob, jak snížit emisní zátěž provázející výrobu cementu. Laboratorní zkoušky ukázaly, že nový materiál má vlastnosti srovnatelné s tradičními cementy. Při jeho výrobě však vzniká výrazně méně CO₂.



Napříč:



Obce nebo spolky mohou žádat o dotace na obnovu drobných památek v krajině

| Ekolist.cz |

Obce, spolky, nadace i soukromí vlastníci mohou od tohoto týdne žádat ministerstvo zemědělství o dotaci na obnovu venkovských památek. Na obnovu a opravu například kapliček, křížových cest, soch nebo božích muk dá úřad 36 milionů Kč.

MONITORING 7. 2. 2023