Monitoring průmyslové ekologie | 30. 11. - 6. 12. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 30. 11. - 2. 12. 2024



Příroda a ekologie:



Ochránci přírody vysadili jižně od Prahy sto rostlin koniklece otevřeného

| Ekolist.cz |

Ochránci přírody vysadili jižně od Prahy sto rostlin koniklece otevřeného. Cílem je vrátit kriticky ohrožený druh do míst, kde byl naposledy zaznamenán v 60. letech minulého století. Tato květina s něžnými modrofialovými květy, která rozkvétá brzy na jaře, se v ČR vyskytuje už jen ve 20 oblastech, především v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a na Doupovsku. Celková populace se odhaduje na 2000 jedinců, informovala ČTK mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Karolína Šůlová.



Vědci vyřezali dutiny do stromů, aby vytvořili místa pro ohrožené živočichy

| Enviweb.cz |

Vědci z českobudějovického biologického centra vyřezali na několika místech dutiny do stromů. Vytvořili tím stanoviště, které využívají ohrožené druhy živočichů. Novináře o tom informovala v tiskové zprávě Daniela Procházková z biologického centra.



Energetika:



ČEZ a THMÚ ve spolupráci s Ústím nad Labem zajistí dodávky tepla pro obyvatele na další desítky let

| Komunalniekologie.cz |

Desítky miliard korun, které Skupina ČEZ v příštích letech investuje do modernizace energetiky v celém Ústeckém kraji, zamíří zčásti i do krajské metropole Ústí nad Labem. Aby se domácnosti a firmy mohly spolehnout na dlouhodobé stabilní dodávky tepla, vyrostou tu nové biomasové a plynové zdroje a proběhne přestavba rozvodů tepla. Zajistí to plán Teplo2050+, který dnes přestavilo město Ústí nad Labem společně se svými energetickými partnery – Skupinou ČEZ a městskou společností THMÚ.



Ceny tepla z biomasy výrazně vzrostou

| Komunalniekologie.cz |

Pro vývoj ceny tepla bude v roce 2025 opět rozhodovat, z jakého paliva se teplo vyrábí. Teplo z uhlí zdraží v jednotkách procent, zatímco teplo z plynu může obdobným rozdílem v některých lokalitách zlevnit. Teplo z uhlí zůstane přesto v průměru levnější než ze zemního plynu. Ceny tepla z biomasy výrazně vzrostou kvůli nečinnosti vlády, která dosud neschválila vyplácení podpory na příští rok.



Experti: Nové regulované ceny energií jsou pozitivní pro lidi, špatné pro rozvoj

| Oenergetice.cz |

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o regulovaných cenách energií v příštím roce je podle analytiků pozitivní zprávou pro domácnosti, ale špatnou pro další rozvoj energetické soustavy v Česku. Poukazují na potřebu rozsáhlých investic do rozvoje a zabezpečení sítí. Velká část domácností tak podle nich sice v příštím roce proti letošku ušetří, připravované výdaje na investice se ale projeví o to výrazněji v nárůstu regulovaných cen v příštích letech. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. Někteří z nich upozornili na blížící se volby a jejich možný vliv na rozhodování státu.



Rosněfť nebude modernizovat své rafinerie

| Oenergetice.cz |Nejméně tři ruské rafinerie, včetně závodu v Tuapse, který vlastní Rosněfť, musely zastavit zpracování nebo omezit provoz kvůli finančním ztrátám. Prý v souvislosti s omezením vývozu, rostoucími cenami ropy a vysokými náklady na půjčky. Ještě v září však ruské ministerstvo hospodářství očekávalo navýšení vývozu oproti předchozímu roku.



Odpady a recyklace:



Obce a bioodpad: Podcast 4. díl. Svoz bioodpadu

| Komunalniekologie.cz |

Svoz bioodpadu je často skloňovaným tématem mnoha odpadářských konferencí. Jak postavit celou logistiku svozu bioodpadu, který je vlastně dalším, paralelním svozem vedle svozu SKO se dozvíme od generálního ředitele společnosti JRK, Robina Lišky.



New York zavádí popelnice. Chce zastavt krysí reje v pytlích odpadků

| Newstream.cz |

Poslední půlstoletí obyvatelé New Yorku vynášeli odpadky tak, že házeli plastové pytle plné páchnoucího obsahu přímo na chodník. Pytle často skončily roztržené a odpadky rozeseté po ulici, což znamenalo hostinu pro krysy. Teď si Newyorčané pomalu zvykají na radikální novinku, alespoň pro největší americké město, napsala agentura AP. Odpadky totiž musejí dávat do popelnic.



Na každého ročně připadne 16 kilo vyhozeného oblečení. Pomoct s řešením mají i prodejci

| Ceska-justice.cz |

Asi šestnáct kilogramů vyhozeného textilu ročně připadne na průměrného Evropana. Drtivá většina putuje na skládky a výsledkem jsou mimo jiné i nechvalně známé haldy oblečení v Africe či Jižní Americe. Zlepšit situaci by měl návrh Evropské komise, který uvaluje větší míru zodpovědnosti na prodejce oblečení.



Povrly na Ústecku budou mít své re-use centrum, otevře se začátkem roku

| Ekolist.cz |

Zhruba dvoutisícová obec Povrly na Ústecku získala dotaci na stavbu re-use centra. Náklady na přestavbu budovy u sběrného dvora činí zhruba 2,8 milionu korun. Úřad si od nové služby slibuje, že díky ní ročně předejde vzniku téměř 50 tun odpadu. Dotace z operačního programu Životní prostředí pokryje asi 80 procent uznatelných nákladů, řekl správce majetku na obecním úřadě Luboš Fiala.



Adventní kalendář naruby, aneb pomozme potřebným!

| Enviweb.cz |

Advent je tradičně doba přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, mnozí jej mají spojen také s adventním kalendářem. Naše výzva je prostá: "Odložte v době adventu namísto otevírání políček s čokoládou každý den jednu věc, kterou už nepotřebujete a která by mohla být užitečná pro někoho jiného!"



Věda a výzkum:



Začíná advent antropocénu? Už tu zase máme přesvětlené Antroponoce

| Vedavyzkum.cz |

Geologové sice zatím odmítli definici antropocénu jako další geochronologické epochy, ale o destrukčním vlivu lidstva na stav planety Země již není pochyb – zdá se, že globálnímu oteplení přes 2 °C už nezabráníme, což u nás na pevnině bude alespoň dvojnásobek, a přinese to katastrofy mnohem horší a častější než letošní rekordní srážky a povodně.



Jak se vzala voda na Zemi?

| Vedavyzkum.cz |

Nový výzkum týmu Svatopluka Civiše z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR odhaluje možný zdroj vody na Zemi. Ta mohla vzniknout na povrchu meteoritů bombardováním hvězdným (a v našem případě také slunečním) větrem.



Epileptický záchvat nepřichází vždy zčistajasna

| Vedavyzkum.cz |

Kratičké zahledění se, pocit déjà vu, stavy bezvědomí s křečemi i zmatenost trvající týdny. Epileptické záchvaty vypadají různě. Zpravidla však přicházejí nečekaně. I když ne tak docela… Výpočetní neurovědec Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky AV ČR se modelováním dynamiky epileptických záchvatů dlouhodobě zabývá.



Voda:



Vodné a stočné na severu Moravy stoupne o 3,89%

| Komunalniekologie.cz |

Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo novou výši vodného a stočného, která bude platit od 1. ledna 2025. V nových cenách se odráží především náklady na opravy a obnovu vodárenské infrastruktury, nebo personální náklady. Do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury bude směřovat dle plánu více než jedna miliarda korun.



Místo suchého poldru chce Liberec u Machnína nádrž, která by sloužila i rekreaci

| Nase-voda.cz |

Místo suchého poldru plánovaného u Machnína Povodím Labe by chtěl Liberec nádrž, která by sloužila nejen k zadržení velké vody, ale také rekreaci. Aby obyvatelé Liberce nemuseli jezdit za koupáním do Jablonce nebo Hrádku nad Nisou, řekl ČTK primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Suchá nádrž se zaplavovaným prostorem až 67 hektarů je jedním z desítek opatření, která by měla obyvatele na podél Lužické Nisy ochránit před povodněmi.



Děčínský dialog opětovně apeluje na aquacentristický přístup

| Nase-voda.cz |

Již po jedenácté proběhla v uplynulém týdnu konference Děčínský dialog o vodě v sídle Magistrátu města Děčín, která byla také přenášena on-line.



Informace ČHMÚ o hydrometeorologických aspektech povodně v září 2024

| Enviweb.cz |

V září 2024 se na území České republiky a dalších zemích střední Evropy vyskytla extrémní povodňová situace, která způsobila velké materiální škody a vyžádala si několik lidských životů. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s dalšími odbornými organizaci zpracovává podrobné vyhodnocení povodňové události, které podchytí příčiny, průběh i dopady povodně a fungování jednotlivých částí systému ochrany před povodněmi. Tento dokument pouze stručně sumarizuje dosavadní zjištění o hydrometeorologických vlastnostech povodně dokumentující její extremitu.



Legislativa:



Připomínky: Novela vyhlášky o požadavcích na pohonné hmoty

| Prumyslovaekologie.cz |

Navrhovanou vyhlášku předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu zejména na základě podnětu České obchodní inspekce, která je dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, kompetentním orgánem věci výkonu dozoru v oblasti kvality a jakosti pohonných hmot.



Životní prostředí:



Pozvánka na seminář k prezentaci projektu ParaBAT a PruSym

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pořádají seminář k prezentaci projektu ParaBAT a PruSym, který se uskuteční dne 17. prosince 2024 v sídle Ministerstva životního prostředí (zasedací místnosti č. 447, Vršovická 1442/65, 110 00 Praha 10).



Videozáznam z konference Životní prostředí - prostředí pro život 2024

| Enviweb.cz |

Česká informační agentura životního prostředí zveřejnila videozáznam z konference Životní prostředí - prostředí pro život 2024. Záznamy jednotlivých přednášek jsou dostupné na youtube kanále CENIA v playlistu konference na tomto odkaze https://1url.cz/@konference_ZP-PZ_2024_zaznam.



Ovzduší a klima:



Udržení globálního oteplování na 1,5 °C je chiméra

| Enviweb.cz |

Vyhlídky na udržení globálního oteplování na 1,5 °C jsou po klimatické konferenci OSN COP29 v Ázerbájdžánu nevalné. Snížení produkce CO2 Evropskou unií hravě dorovná zvyšováním jeho produkce Indie...



Lesnictví a zemědělství:



Matěj Pomahač: Klima na poli vs. klima v komoře

| Ekolist.cz |

21. listopad, těžké půdy na Žatecku, řepařská produkční oblast. Sečka zapřažená za těžký pásový traktor zápasí se setím potravinářského obilí. Je víc nežli měsíc po nejzazším doporučovaném termínu pro výsevek ozimých pšenic. "Všechno je letos hrozně zpožděné. Od začátku září tu spadlo víc jak 200 milimetrů srážek, byla zima a mlha, vůbec to nezasychalo," láteří hospodář. Vynechal proto setí zamokřených souvratí, půdu nářadím "nadzvedával", ale i tak mu minulý týden zbývalo přes 150 neosetých hektarů.



Zemědělci nebudou muset z dotací vytvářet žádné plochy pro přírodu. Rekordní erozi a stále ubývající biodiverzitě navzdory

| Enviweb.cz |

Evropská komise na Monitorovacím výboru k dotacím ze Společné zemědělské politiky (SZP) oznámila, že povolí ministru zemědělství Markovi Výbornému zrušit požadavek na vyčleňování krajinných prvků, úhorů, biopásů a dalších ploch pro přírodu v rámci tzv. celofaremní ekoplatby, do které ministerstvo zemědělství dává 6 miliard korun ročně. Česká krajina tak pravděpodobně přijde o desetitisíce hektarů těchto ploch, které vznikly teprve v roce 2023 a mohly při vhodném nastavení pomoci zvrátit úbytek biodiverzity, ozdravit půdu a omezit její erozi.



Průmysl a obchod:



Stavění budoucnosti? Směr udává administrativní budova oceněná Adapterra Awards

| Ekolist.cz |

Administrativní budova Kloboucké lesní slouží jako laboratoř firmy, kde ukazují, jak lze přistupovat k udržitelnému stavitelství a dřevostavbám.

MONITORING 3. 12. 2024