Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 9. 8. 2024

MONITORING 3. - 5. 8. 2024



Příroda a ekologie:



Na Vysočině přibyla přírodní rezervace Doubravka, je u Mohelna na Třebíčsku

| Ekolist.cz |

Na Vysočině přibyla přírodní rezervace Doubravka. Její zřízení tento týden schválila krajská rada. Nová rezervace zabírá 81 hektarů v údolí řeky Jihlavy u Mohelna na Třebíčsku. Radní se zabývali třemi přírodními rezervacemi, jedna byla nově vyhlášena, dvě byly s určitými změnami vyhlášeny znovu, řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).



Na stovkách hektarů milovické rezervace zasahují proti akátu. Používají metodu ověřenou v Národním parku Podyjí

| Ekolist.cz |

Trnovník akát patří nejproblematičtějším invazním dřevinám, které ohrožují českou přírodu. Ochránci přírody proto v minulých dnech začali tento nepůvodní druh odstraňovat na ploše přibližně 350 hektarů milovické rezervace velkých kopytníků. Jde přitom o největší projekt tohoto druhu v České republice, který realizuje nezisková organizace.



Odpady a recyklace:



Zálohujme.cz: Sedm důvodů, proč je u nás zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek nezbytné

| Komunalniekologie.cz |

Vreakci na nedávné prohlášení Sdružení místních samospráv, které uvádí sedm údajných důvodů, proč podle nich nedává smysl zavádět povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek v ČR, níže vysvětlujeme sedm důvodů, proč je naopak zavedení zálohování v Česku zcela nezbytné.



Projekt re-use v Hradci Králové slaví čtyři roky

| Komunalniekologie.cz |

Projekt re-use, tedy systém opětovného použití věcí, oslavuje v Hradci Králové čtyři roky úspěšného fungování, a to zejména díky podpoře občanů. První re-use point byl zřízen v červenci roku 2020 ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů. Od té doby byl projekt rozšířen do všech čtyř sběrných dvorů ve městě. V říjnu loňského roku k nim přibyl v Kotěrově ulici č.p. 828 i re-use bazar neboli dobročinný obchod, do kterého mohou lidé nosit opotřebené věci, jež poslouží za drobný obnos někomu jinému. Vybrané peníze z projektu směřují na obnovu městských lesů či městské zeleně. Za celou dobu působení bylo vybráno téměř 1,1 milionu korun.



Obyvatelé Jablonce nad Nisou mají v třídění odpadu rezervy, hlavně na sídlištích

| Ekolist.cz |

Obyvatelé Jablonce nad Nisou mají rezervy v třídění odpadu, hlavně na sídlištích. Téměř polovinu odpadu v černých kontejnerech lze vytřídit a opětovně využít, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Rozbory komunálního odpadu dělá druhé největší město Libereckého kraje pravidelně, radnice při tom spolupracuje se společností EKO-KOM.



Odlož mobil v knihovně a vyhraj

| Enviweb.cz |

"Odlož mobil v knihovně" je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Karlovarského kraje, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Kampaň se snaží oslovit čtenáře všech věkových kategorií a ukázat jim, že třídění drobného vysloužilého zařízení má opravdu smysl.



Energetika:



Komunitní energetika odstartovala. Zájemci o sdílení elektřiny se mohou registrovat u Elektroenergetického datového centra

| Prumyslovaekologie.cz |

Elektroenergetické datové centrum (EDC) zahájilo 1. srpna svou činnost a spustilo možnost registrace, která je nutným prvním krokem ke sdílení elektřiny v rámci nového systému komunitní energetiky. Ten zákazníkům nabízí nové možnosti, jak efektivněji využívat vlastní vyrobenou elektřinu.



Pracovní skupina vedená Polskem chce podpořit výstavbu reaktoru BWRX-300 v Evropě

| Oenergetice.cz |

Skupina 18 evropských společností, vedená polskou Orlen Synthos Green Energy (OSGE), podala žádost k Evropské průmyslové alianci pro malé modulární reaktory. Žádost se týká vytvoření pracovní skupiny zaměřené na implementaci technologie BWRX-300 od společnosti GE Hitachi Nuclear Energy.



Studie: Pandemie ovlivnila největší producenty, válka na Ukrajině nahrála Norsku a Francii

| Oenergetice.cz |

Pandemie COVID-19 a rusko-ukrajinská válka přinesly dramatické změny na globálních trzích, energetiku nevyjímaje. Nová studie odhaluje, jaký dopad obě krize měly na výnosy energetických společností v prvních dnech od oznámení událostí. Výsledky nepřekvapivě ukazují, že pandemie měla větší dopad na americké trhy, zatímco válka zasáhla především Evropu. Nabízí ale také zajímavý pohled na to, které země investoři vnímali naopak pozitivně.



Voda:



Nemojovský potok na Pelhřimovsku zase meandruje krajinou

| Nase-voda.cz |

Do přírodních meandrů vrátili vodohospodáři z Lesů České republiky kdysi uměle napřímené koryto Nemojovského potoka na Pelhřimovsku v Kraji Vysočina a v odvodňovacích kanálech vybudovali tůně.



Budkov na Třebíčsku obnoví potok, rybník a tůně

| Ekolist.cz |

Budkov na Třebíčsku chce příští rok vrátit do původního toku potok Bihanka, vybudovat na něm rybník a tůně. V údolí potoka podle něho dřív rybník býval. Kvůli změně hospodaření zanikl a potok byl svedený do betonových rour, řekl starosta Budkova Jiří Záškoda.



Povodí Moravy dokončuje opravu vodní nádrže Letovice

| Ekolist.cz |

Povodí Moravy dokončuje opravu vodní nádrže Letovice, hotovo má být asi za čtyři měsíce. Nádrž v současnosti plní všechny své funkce včetně protipovodňové, neplatí proto žádné zákazy či omezení.



Ovzduší a klima:



Klimatické změny ničí úrodu a změní chutě. Chmel bude méně hořký, upozorňuje analytička

| Plus.rozhlas.cz |

Počasí jako na houpačce. Horko a sucho střídají přívalové deště a záplavy. Úrodu ničí jarní mrazíky. Problémy mají zemědělci po celém světě. Změny klimatu tak tlačí ceny některých potravin nahoru. Jaká budoucnost zemědělství čeká? A co dělat, aby nás planeta uživila i za 30 let? Odpoví analytička Barbora Chmelová z Asociace pro mezinárodní otázky, která pracuje i pro ministerstvo životního prostředí. Ptá se Janetta Němcová.



Životní prostředí:



Přečerpávat zdroje na úkor jiných lidí a planety nemůžeme donekonečna

| Medium.seznam.cz |

Naše planeta je schopna vyprodukovat jen omezené množství zdrojů - energií, materiálů, vody a půdy - za rok. Tyto limity každoročně překračujeme a čerpáme jich jako lidstvo stále rychleji.



Válka se Zemí převádí do filmové podoby teorii filozofa Šmajse

| Ekolist.cz |

Otázkou, proč se člověk proměnil v predátorský druh ničící vlastní biologickou přirozenost, se zabývá dokument Válka se Zemí režiséra Vladimíra Kunze. Snímek s podtitulem Jak ukončit protipřírodní směřování civilizace je pokusem o převedení teorie českého filozofa Josefa Šmajse do filmové podoby, sdělil Kunz ČTK. Premiéru bude mít 18. srpna v České televizi.



Ekologická opatření na Olympijských hrách v Paříži 2024

| Enviweb.cz |

Olympijské hry v Paříži 2024 si kladou za cíl stát se nejvíce udržitelnými a ekologicky odpovědnými hrami v historii. Organizátoři si uvědomují rostoucí hrozbu klimatických změn a snaží se využít tuto globální sportovní událost jako platformu pro podporu environmentální udržitelnosti. Klíčovým prvkem jejich strategie je snížení uhlíkové stopy her a minimalizace dopadu na životní prostředí.



Věda a výzkum:



Složité organismy se na Zemi mohly objevit mnohem dříve, než si vědci mysleli

| Enviweb.cz |

Živočišný život mohl na Zemi vzniknout až o 1,5 miliardy let dříve, než se doposud myslelo. Tvrdí to skupina vědců, podle kterých jejich teorii podporují nové důkazy nalezené ve skalách v západoafrickém Gabonu. Tyto organismy ale podle nich žily jen v tehdejším vnitrozemském moři, nerozšířily se globálně a nakonec vymřely, píše server BBC.



Iveta Nováková z VUT inovuje stavební materiály

| Vedavyzkum.cz |

Jak zvýšit požární bezpečnost betonu u stávajících konstrukcí, řešila ve své dizertační práci na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně Iveta Nováková. V práci představila novou metodu, kdy pomocí zahřívání betonu vytvořila v materiálu póry, kterými může být při požáru odváděna pára. Ačkoliv se metoda zatím v praxi nevyužívá, brzy by se to mohlo změnit. O nápad totiž projevilo zájem norské ředitelství silnic a dálnic.



Fyzikové a přírodovědci objevili s pomocí mikrotomografie „brnění“ u hadů

| Vedavyzkum.cz |

Článek českých vědců, věnovaný vůbec prvnímu popisu dermálního brnění u hadů, se v kategorii Země, životní prostředí a ekologie probojoval mezi 100 nejstahovanějších článků zveřejněných v minulém roce v prestižním vědeckém časopise Scientific Reports vydávaném nakladatelstvím Nature.



Z laborky rovnou na longboard: Martin Palušák jede ve vědě a adrenalinu

| Vedavyzkum.cz |

„Líbí se mi nenásilnost oboru environmentální chemie. Snažíme se společnosti pomoci,“ říká analytický chemik Martin Palušák z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, který se momentálně věnuje metodám znovuvyužití kovů z důlních vod.



Jak ovlivnila covidová omezení strach ptáků z lidí

| Vedavyzkum.cz |

Změny v pohybu lidí v urbánní krajině, vynucené restrikcemi za koronavirové pandemie, ovlivnily takzvanou městskou krajinu strachu. Tou se myslí prostředí, v němž zvířata omezují své chování s ohledem na lidskou aktivitu.



Lesnictví a zemědělství:



Turistické stezky nad Rešovskými vodopády budou uzavřeny

| Nase-voda.cz |

V nejbližších dnech budou pro návštěvníky uzavřeny dvě značené turistické cesty nad Rešovskými vodopády v Nízkém Jeseníku. Zákaz vstupu se dotkne červené i zelené trasy – obě budou nepřístupné od vodopádů po severní hranici národní přírodní rezervace Rešovské vodopády; červená směřuje do Tvrdkova a zelená do Horního Města.



Průmysl a obchod:



Podnikatelé mohou požádat o bezúročný úvěr na fotovoltaiku. Připravena je miliarda korun

| Prumyslovaekologie.cz |

Od 31. července 2024 mohou podnikatelé a firmy bez rozdílu velikosti žádat o bezúročný úvěr, který jim umožní na podnikatelských budovách instalovat fotovoltaické elektrárny včetně bateriových úložišť. Úvěr je navíc spojen s dotační složkou, takže žadatelům může být při splnění podmínek odpuštěna značná část splátek.



Průzkum: češi se nebojí kupovat potraviny před expirací. Rádi pomohou planetě i peněžence, ale očekávají adekvátní slevu

| Enviweb.cz |

Tuzemští zákazníci ve velkém nakupují potraviny s blížícím se datem expirace. Alespoň někdy je do košíku vkládá 97 % nakupujících, velmi často nebo dokonce při každém nákupu tak činí 36 % Čechů. Motivuje je přitom nejen finanční úspora, ale i snaha omezit plýtvání jídlem. Kosmetické nedostatky rádi přehlédnou, sleva na cenovce by však měla dosahovat přinejmenším 30, ideálně 50 procent. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu diskontního řetězce PENNY, který se zaměřil na nákupní chování Čechů ve vztahu k prevenci plýtvání jídlem. Přesně poloviční slevy potravin s blížícím se datem spotřeby nabízí PENNY už ve dvou speciálních programech, v rámci projektu Nesnězeno a pak i v rámci vlastního platformy speciálních zlevněných balíčků.



Průmysl se vyjádřil k návrhu zákona o urychlení využívání OZE

| Prumyslovaekologie.cz |

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá snahy o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie. Zároveň ale upozorňuje, že některé navržené změny naopak zhorší povolovací procesy oproti současnému stavu. Svaz navrhuje zavedení jasných pravidel pro urychlení výstavby OZE včetně např. závazných lhůt v územním plánování, zjednodušení EIA, zjednodušené procesní postupy a dílčí úpravy stavebního zákona.

MONITORING 6. 8. 2024