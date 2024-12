Monitoring průmyslové ekologie | 23. - 29. 11. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 23. - 24. 2024



Legislativa:



Nařízení vlády stanovuje lokality, kde je k výstavbě malých obnovitelných zdrojů energie nutné stavební povolení a souhlas MO

| Prumyslovaekologie.cz |

Vláda ve středu 20. listopadu 2024 schválila nařízení, kterým stanovila vymezená území Ministerstva obrany, ve kterých stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW nejsou drobnými stavbami dle stavebního zákona. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.



Odpady:



Mobilní sběrný dvůr nahradí v Bohumíně odpadové taxi

| Komunalniekologie.cz |

Po šestnácti letech provozu letos končí mobilní sběrný dvůr. Velkoobjemové kontejnery, které pravidelně cestovaly po městských částech, nahradí nákladní taxi, které za dvě stě korun odveze objemný odpad přímo od domů obyvatel. Změnu v odpadovém hospodářství Bohumína schválilo v listopadu městské zastupitelstvo.



Obce a bioodpad: Podcast 12. díl. Komunitní kompostování

| Komunalniekologie.cz |

Již dvanáctým dílem pokračuje naše série podcastů, tentokrát tématem "Komunitní kompostování". Kdy je pro obec řešením a kdy má uvažovat o jiné cestě nakládání s bioodpadem? Téma jsme rozebrali s ředitelkou společnosti ZERA, Květuší Hejátkovou.

Na hříšníky, kteří netřídí odpad, si v Rakovníku posvítí přenosná kamera

| Rakovnickydenik.cz |

Záchodové mísy, ledničky, pohovky, skříně, ale i manželské postele. Odložené nadměrné věci, které patří na sběrný dvůr, jsou běžně k vidění u kontejnerů a popelnic. Město Rakovník bojuje nejen s nadměrným odpadem, ale i se tříděným, který občané netřídí, jak by měli. Aby nevznikaly po městě další černé skládky, rakovnická radnice pořídí přenosnou kameru, která případného pachatele může usvědčit.



Ovzduší:



Sever Indie se dusí pod toxickým smogem: Znečištění ohrožuje život i ekonomiku

| Hrot24.cz |

Indický sever se opět dusí toxickým smogem, který pokryl města, a situace je letos obzvlášť kritická. Obyvatelé Dillí a okolních států se v úterý probudili do dalšího dne plného šedé mlhy, s alarmujícími hodnotami kvality ovzduší. Index kvality ovzduší (AQI) ve městě vystoupal na hodnotu 488 na stupnici do 500.



COP29 schválila dohodu o zahájení globálních obchodů s uhlíkovými povolenkami

| Českénoviny.cz |

Světové státy se na klimatické konferenci OSN COP29 v Ázerbájdžánu po dlouhém vyjednávání dohodly na výrazném navýšení klimatické pomoci pro rozvojové země. Jedná se o financování ve výši 300 miliard dolarů (asi 7,3 bilionu Kč) ročně do roku 2035, které poskytnou bohaté státy. Zatímco představitelé chudých zemí dohodu kritizují jako málo ambiciózní či přímo žalostně nedostatečnou, podle zástupců Británie, OSN nebo Evropské unie jde o krok vpřed, píší média.



Energie:



Půlmiliardová investice do horkovodů připraví Olomouc na odklon od uhlí i na povodně

| Prumyslovaekologie.cz |

Olomouc se dočkala největší investice do své teplárenské sítě za poslední dvě desetiletí. Společnost Veolia Energie zde dokončila výstavbu více než osmi kilometrů nových horkovodů. Délka potrubí dělá z olomoucké realizace aktuálně druhý největší teplárenský projekt v ČR.



Partnerství SMS ČR a ČEZ přináší výhody pro obce. Soustředí se na obnovitelné zdroje energie

| Komunalniekologie.cz |

Sdružení místních samospráv ČR a akciová společnost ČEZ pokračují v letošním roce v dlouhodobé spolupráci, jež obcím a krajům mimo jiné zkracuje cestu k příležitostem, které se jim nabízejí v rámci portfolia služeb Skupiny ČEZ.



Přijdou kvůli zablokování Sněmovny miliardové sankce? Mohli jsme zlevnit energie, řekl Vlček

| CNNPrimaNEWS.cz |

Když předseda hnutí ANO Andrej Babiš zpochybňoval v pátek v Poslanecké sněmovně duševní zdraví premiéra Petra Fialy (ODS), opustila sál na protest celá vláda a jednání schůze se muselo přerušit. Zablokovaná Sněmovna přitom může mít i významné ekonomické dopady. Někteří poslanci mluví o miliardových škodách.



Česko nebude usilovat o prodloužení výjimky ze zákazu dovozu ruské ropy

| oEnergetice.cz |

Česko nebude usilovat o prodloužení výjimky z evropského zákazu na dovoz ruských ropných produktů. Informaci agentury Reuters dnes ČTK potvrdilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Platnost výjimky skončí 5. prosince.



Poničenou Ukrajinu čeká dlouhá zima, některé domácnosti zahřejí i české firmy

| iDNES.cz |

Ukrajinská energetická infrastruktura byla poničena do takové míry, že nadcházející zima bude největším testem pro tamní energetický systém. Deficit dodávek elektřiny na Ukrajině může dosáhnout kolem 6 gigawattů. Rizika jsou již viditelná a předvídatelná, některá se přelévají do sousedního Moldavska.



Může rostoucí poptávka po elektřině kvůli AI udržet uhelné elektrárny na trhu?

| oEnergetice.cz |

Postupná náhrada uhelných elektráren jinými zdroji není tématem pouze v Evropě, ale i v dalších částech světa. K vyřazování starých uhelných zdrojů z provozu dochází v posledních letech postupně i v USA. Tam je z trhu vytlačují obnovitelné zdroje a levný zemní plyn, kterým země ve velkém disponuje. Očekávaný růst poptávky po elektřině by však mohl odchod uhlí z trhu zpomalit. Silná očekávání přináší především rozvoj umělé inteligence, který by měl v USA mimo jiné vést i k oživení jaderných elektráren.



Voda:



Vodárny Pardubice plánují dvousložkovou cenu, malodběratelé by platili víc

| Naševoda.cz |

Pardubické vodárny zvažují, že zavedou dvousložkovou cenu za vodné a stočné, zahrnovat by tak mohla pevně stanovenou platbu za vodu. Pro odběratele, kteří spotřebovávají málo vody, by to bylo méně výhodné. Domácnosti s větší spotřebou na tom spíš vydělají.



Do vodohospodářské infrastruktury Ostrava investovala přes 800 mil.

| Naševoda.cz |

Do obnovy vodohospodářské infrastruktury letos Ostrava investovala přes 800 milionů korun. Jde o náklady bez povodňových škod, které byly vyčísleny na dalších zhruba 600 milionů korun. Právě vodohospodářské stavby patří ve městě k nejnákladnějším investicím.



Chemie:



Informace o pokroku v procesu omezování PFAS

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a orgány Dánska, Německa, Nizozemí, Norska a Švédska zveřejnily aktuální informace o pokroku v procesu omezování per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) v Evropě (zveřejněno ECHA 20.11. 2024).



Ekologie:



Rostliny ošetřuje obohacenou vodou. Za ekologicky inovativní přístup získala studentka prestižní ocenění

| Prumyslovaekologie.cz |

V boji s houbovými chorobami může rostlinám pomoci plazmou aktivovaná voda. Zjistila to při svém výzkumu studentka Simona Rodopská z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Takzvaná caviplazmová voda podle ní nejen účinně ničí původce chorob, ale navíc podporuje přirozenou obranyschopnost rostlin.



Švýcarské fondy podpoří udržitelný turismus i posílení biodiverzity. MŽP vypsalo první výzvu

| Komunalniekologie.cz |

Rozvíjet udržitelný turismus například pomocí systémového řízení nadměrného počtu návštěvníků v přírodně cenných lokalitách tak, aby se snížila zátěž pro ekosystémy, je hlavním cílem Programu švýcarsko-české spolupráce s názvem Udržitelný turismus a posílení biodiverzity.



Čeští vědci spočetli reálné emise elektromobilů, včetně výroby baterie a elektřiny. Výsledek ukázal, že „ekologie“ je zbožné přání

| AutoŽivě.cz |

Že je ekologie elektromobilů přímo úměrná zdroji el. energie, se ví již dávno. Čeští vědci z VUT Brno to dokládají exaktními výpočty – a elektromobily z nich nevychází moc dobře.



Emise z dopravy a znečištěné řeky. Česko má stále ekologické potíže

| Novinky.cz |

Česko je na dobré cestě splnit evropský požadavek na snížení emisí skleníkových plynů. Jinak má ale tuzemská péče o životní prostředí do ideálního stavu daleko. Stále ji trápí nedostatky především v dopravě, kde se situace zhoršuje. Zlepšovat se v posledních letech nedaří ani kvalitu vody v řekách.

MONITORING 25. 11. 2024