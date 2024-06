Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 6. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 22. - 24. 6. 2024



Odpady a recyklace:



Argumenty MŽP, podporující zavedení zálohování, jsou dle odborníků více než diskutabilní

S připravovanou novelou obalového zákona, která zavádí povinné zálohování vybraných nápojových obalů, se od samého začátku pojí nejenom vášnivé debaty, ale i mylné či zavádějící informace. Oslovili jsme proto odpadové odborníky, aby se k některým tvrzením vyjádřili a případně je uvedli na pravou míru.



Připomínky: Obchod s elektronickým odpadem

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se obchodu s elektronickým odpadem a změny příloh Basilejské úmluvy.



Zálohovat chtějí Češi ve všech krajích, potvrdil doposud největší průzkum Ipsos. Pro zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky jsou tři čtvrtiny populace

76 procent Čechů podporuje zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky. Ve chvíli, kdy ví, že dojde k opakované recyklaci obalů, je pro systém záloh dokonce 9 z 10 Čechů. Vysokou podporu má zálohování ve všech krajích České republiky. Potvrdil to červnový doposud největší průzkum společnosti Ipsos na vzorku 4 247 Čechů. Chuť zálohovat nápojové obaly je v Česku vysoká dlouhodobě. Lidé oceňují především zajištění opakovaného využívání zálohovaných obalů do nových PET lahví a plechovek a motivaci k ekologičtějšímu chování.



Ekologická alternativa k plastovým obalům

Jihokorejští vědci zkombinovali běžně používané suroviny a vytvořili materiál, který by mohl nahradit mnohé obalové plasty. Prý je dostatečně pevný, voděodolný, přesto bezpečně biodegradovatelný i v mořském prostředí.



Energetika:



V Náchodě se vyrábí teplo z přebytečné elektřiny

Teplárna Náchod energetické skupiny innogy využívá nový doplňkový zdroj tepla. Kromě zemního plynu letos začala využívat k výrobě tepla také přebytečnou elektřinu z elektrické sítě.



Zelený vodík: Nereálná naděje pro německé domácnosti?

Podle právního stanoviska, které si nechala vypracovat mnichovská nevládní organizace pro životní prostředí, by dodávky zeleného vodíku pro vytápění domácností neměly hrát hlavní roli při dekarbonizaci německého teplárenského sektoru. Problémem jsou zejména nejistoty při plánování vodíkových sítí a nejistoty ohledně množství vodíku, který bude v budoucnu k dispozici.



Evropa zažila za posledních 20 let šest velkých blackoutů

Výběr velkých výpadků elektrického proudu v Evropě za posledních 20 let (rozsáhlé části Černé Hory, Bosny a chorvatské Dalmácie včera postihl výpadek elektřiny).



Provozovatelé plynovodů kolem Baltského moře chtějí zrychlit rozvoj vodíkové infrastruktury

Devět provozovatelů plynárenských soustav ze států sousedících s Baltským mořem podepsalo memorandum o porozumění deklarující zájem koordinovat a zjednodušovat výstavbu vodíkové infrastruktury a podílet se na rozvoji trhu s tímto palivem v regionu..



Voda:



Vybrat nádrž na dešťovku není jen tak. Je třeba přemýšlet

Letní vedra jsou tu a zahrady i předzahrádky doslova baží po vodě. Vítanou pomocí v boji se suchem představuje zavlažování dešťovou vodou. Navíc jde o ekonomicky výhodné řešení, jelikož rok od roku stoupá cena vodného i stočného. Jak ale dešťovku optimálně zachytávat, které čerpadlo zvolit k distribuci vody a jaké dotace nabízí v této oblasti stát?



Stavba suchého poldru Kutřín pokračuje

Státní podnik Povodí Labe a stavební firma Budimex obnovili výstavbu suché nádrže Kutřín mezi Skutčí a Prosečí. Předpokládané dokončení je plánováno na duben 2027. Slavnostního obnovení stavby se za Pardubický kraj zúčastnil hejtman Martin Netolický, který zdůraznil důležitost stavby pro zajištění protipovodňové ochrany v povodí Novohradky.



Kanalizace v Jesenném, vodojem ve Studenci. Liberecký kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty

Poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod obcím Jesenný a Studenec schválili na svém včerejším jednání krajští radní. Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.



Voda v kontrolovaných rybnících v ČR je na počátku sezony většinou dobrá

Voda v přírodních koupalištích v Česku je na počátku sezony většinou čistá. Někde už ale hygienici zaznamenali její horší kvalitu a citlivým lidem tam doporučují se po koupání osprchovat. Vyplývá to z informací krajských hygieniků. Tropické teploty posledních dnů koupání v rybnících a nádržích přály.



Povodí Moravy opraví opevnění koryta Bystřice v Olomouci

Opěrné zdi řeky Bystřice v Olomouci projdou opravou. Důvodem je technický stav zdí. Práce začnou v červenci a potrvají čtyři měsíce. Kvůli pracím dojde k vypuštění jezové zdrže. Snížené hladiny v nadjezí využije Povodí Moravy také k pravidelné údržbě jezu.



Příroda a ekologie:



Anketu o antiekologický výrok roku může vyhrát i Klaus či Babiš

Anketu Zelená perla o antiekologický výrok za rok 2023 může vyhrát i bývalý prezident Václav Klaus nebo předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ve finále je 18 výroků od 17 lidí, z nich vítěze vybere komise, uvedl za pořadatelský spolek Děti Země Miroslav Patrik.



Rozmanitost rostlin evropských lesů a luk rychle mizí, ukazují data botaniků

Rozmanitost rostlin v evropských lesích, mokřadech a na loukách rychle ustupuje jednotvárnosti. Dlouhodobý trend potvrzují data, která shromáždili botanici z Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s více než 250 vědci z většiny evropských zemí. Jde o dosud nejrozsáhlejší soubor dat, který umožňuje hodnotit změny flóry, vegetace a biotopů napříč kontinentem, uvedl mluvčí univerzity Radim Sajbot.



Křivoklátské obce: Chceme transparentní vypořádání připomínek k Národnímu parku Křivoklátsko

Dne 18. 6. 2024 proběhl v Bělči na Křivoklátsku 3. Sněm Svazku obcí Křivoklátska. Svazek sdružuje 29 obcí. Členem Svazku je 17 obcí z 19, kterých se má přímo dotýkat možný národní park. Jako host se sněmu zúčastnila ředitelka Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR) Radka Vladyková. Hlavním tématem sněmu byl status vyhlašování Národního parku Křivoklátsko, postoj Svazku k tomuto procesu a přehled legislativních kroků, které by měly proběhnout.



Ovzduší a klima:



Průzkum: Obavy a úzkosti ze změn klimatu má v Česku méně mladých než ve světě

Obavy ze změn klimatu má v Česku méně mladých lidí než v zahraničí. V posledním měsíci pociťovalo strach či úzkost ze změny klimatu 39 procent českých třicátníků a čtyřicátníků a 45 procent lidí mladších 27 let. V zahraničí to bylo u lidí do 27 let v průměru o 17 procent víc a u starších o 20 procent víc. Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte.



Znečištění ovzduší je druhou největší hrozbou pro lidské zdraví, uvádí experti

Znečištění ovzduší má stále větší dopady na lidské zdraví a stalo se po vysokém krevním tlaku druhým nejčastějším faktorem, který přispívá k úmrtím. Uvádí to zpráva, kterou zveřejnil americký výzkumný ústav Health Effects Institute (HEI). Mimo jiné z ní vyplývá, že kvůli špatnému vzduchu denně ve světě umírá skoro 2000 dětí mladších pěti let.



Životní prostředí:



Řešení proti suchu a požárům? Česká delegace ve Španělsku zkoumá možnosti, jak čelit suchu

Česká delegace se v čele s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) účastní pracovní cesty do Španělska, kde se zástupci obou zemí zabývají hlavně adaptací přírody a krajiny na změnu klimatu. Právě Španělsko trpí v posledních letech dopady sucha v Evropě nejvíce. Cílem návštěvy je tak sdílení zkušeností například ve způsobech zadržování vody v krajině, v boji s lesními požáry, s ochranou přírody, a kromě toho třeba i se systémem povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie. Cesty se účastní také zástupci Ministerstva zemědělství a sněmovních i senátních výborů zabývajících se životním prostředím, zemědělstvím a územním rozvojem.



Věda a výzkum:



Český rostlinný biolog Jiří Friml dostal rakouskou Wittgensteinovu cenu

Renomovaný český rostlinný biolog Jiří Friml dostal rakouskou Wittgensteinovu cenu, nejvýznamnější rakouské vědecké ocenění. Letos poprvé je cena s dotací 1,7 milionu eur (42,3 milionu korun), informovala agentura APA.



Vědci pěstují pod větrnými turbínami na moři mořské plody a řasy

Ve vlnách mezi vysokými větrnými turbínami na moři se pohupuje malý člun. Posádka noří ruce do chladné vody Baltského moře a odstraňuje dlouhé šňůry natažené mezi stožáry. Na nich rostou mušle a mořské řasy. Je to součást úsilí o prozkoumání více způsobů využití vzdálených mořských větrných farem, například pro produkci čerstvých mořských plodů.



Při ÚOCHB AV ČR vzniká nová firma působící na poli genové terapie

Technologie z laboratoří Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dostala výjimečnou příležitost uspět v bouřlivě se rozvíjejícím segmentu genové terapie. Výsledky úspěšného výzkumu má totiž šanci posunout dál nově založená soukromá firma Adalid Sciences, kterou se rozhodl podpořit významnou investicí přední výrobce zdravotnických technologií, skupina BTL.



Jak opravit míchu

Jen v Česku si míchu poraní až tři stovky lidí ročně. Následky narušení tohoto křehkého spletence nervových vláken jsou zpravidla nevratné. Anebo ne?



Půdní živočichové mají zásadní vliv na ukládání uhlíku v půdě

Životní strategie celé řady půdních živočichů mohou výrazně ovlivnit tvorbu labilní a stabilizované organické hmoty v půdě. To může mít potenciální důsledky na způsoby, jak se s půdou zachází jakožto s úložištěm uhlíku, zásobárnou živin nebo zdrojem potravy.



Archeologové Filozofické fakulty UHK objevili pravděpodobně nejdelší pravěkou mohylu v Evropě

Mimořádné situace evropského významu se podařilo objevit archeologům při velkoplošných záchranných výzkumech, které probíhají před stavbou dálnice D35. Na celou řadu unikáních nálezů od pravěkých pohřebních monumentů až po hroby padlých z roku 1866 narazili na aktuálně zkoumaném úseku mezi Sadovou a Plotištěm nad Labem. Archeologové provádějí výzkum na stavbě dálnice D35 již od roku 2022.



Lesnictví a zemědělství:



Protesty zemědělců podle farmářů pomohly k prosazení jejich požadavků jen zčásti

Protesty zemědělců, které trvaly po celé zemi i v Evropě od konce února do května, podle farmářů z Plzeňska pomohly k prosazení jejich požadavků jen z malé části. Podařilo se například znovu prosadit zálohové platby. Ceny zejména rostlinných komodit jsou ale stále pod výrobními náklady a farmy často drží mírně "nad vodou" jen živočišná výroba, mléko, a jiné činnosti. ČTK to zjistila od zemědělců na Zemědělské výstavě na Hadačce, kterou pořádala společnost Kralovická zemědělská, s 3000 hektary jedna z největších farem na Plzeňsku. Na největší podobnou akci v Plzeňském kraji přijelo přes 5000 lidí.



Veterinární správa varuje před zavlečením afrického moru prasat z dovolené

Veterinární správa varuje před možným zavlečením afrického moru prasat (AMP) z turisticky oblíbených destinací, například z Itálie či Řecka, do Česka. Turisté mohou virus převézt v potravinách s obsahem vepřového masa nebo kontaminovanými materiály. Státní veterinární správa o tom informovala v tiskové zprávě. Veterináři upozornili na zvýšené riziko při oblíbené agroturistice a s ní spojené případné návštěvy lokálních farem. Pokud si lidé chtějí z dovolené dovézt výrobky z vepřového nebo masa divočáků, musí být označené oválnou značkou s číslem výrobního podniku.



Arcibiskupské lesy pořídily lanovku na svážení dřeva z jesenických svahů

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) pořídily novou lanovku, díky které mohou jejich pracovníci svážet pokácené stromy i z velmi obtížně přístupných míst na svazích Jeseníků. Dostanou se tak do míst, kde není možné vyjet s těžkou lesní mechanizací a kůň by se tam kvůli příkrému terénu mohl zranit. Nová lanovka na svážení dřeva začala jezdit na polesí Domašov, a to krátce po vystavení na lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina, sdělila mluvčí ALSOL Lenka Volfová.



Jak na klíněnku jírovcovou? Ostravě se osvědčilo stromy „naočkovat“

Ostrava pokračuje v ošetření jírovců maďalů vůči listožravému hmyzu klíněnce jírovcové. Specializovaná firma SAFE TREES započala v červnu s ošetřením stromů vůči tomuto hmyzímu škůdci. Do srpna letošního roku bude ošetřeno ve městě celkem 2079 jírovců maďalů, náklady přesáhnou 2,8 milionů korun bez DPH.



Převrat v evropských lesích?

Vědecké týmy z České zemědělské univerzity a z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) se podílely na studii publikované v uznávaném vědeckém časopise Communications Earth & Environment.



Průmysl a obchod:



Investice Onsemi do výroby čipů podpoří modernizaci průmyslu a posílí konkurenceschopnost, říká premiér

Výrobce polovodičů onsemi investuje do rozšíření výroby čipů v závodě v Rožnově pod Radhoštěm zhruba 2 miliardy dolarů (44 miliard Kč). Jde o největší investici v novodobé historii ČR. Společnost onsemi již nyní vyrábí denně v Rožnově pod Radhoštěm 10 milionů čipů, v rámci této investice dojde k významnému navýšení kapacity. Umístění této velké investice v ČR je vyústěním intenzivního úsilí vlády v posledních dvou letech a potvrzuje, že Česko je pro zahraniční investory atraktivní zemí.



Napříč:



V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude podporovat cíle „Chips for Europe“, prvního pilíře evropského zákona o čipech (ChipsAct). Centrum zapojí ČR do vznikající evropské sítě kompetenčních center. V souladu s návrhem Národní polovodičové strategie, konsorcium univerzit, podniků, polovodičového clusteru a inovační agentury připravuje české národní kompetenční centrum pro polovodiče.



Příběh Středočeského kraje jako příklad dobré praxe

Tak se jmenuje digitální brožura, která shrnuje aktivity krajského úřadu ve vazbě na téma cirkulární ekonomiky a mohou se z ní inspirovat zástupci obcí a měst, instituce, ale třeba také jednotlivci. Jsou tu zmíněny 3 klíčové dokumenty, které si lze skrze brožuru stáhnout, a ve kterých je věnován prostor jak celkovému území Středočeského kraje (cirkulární sken), tak také navazující dokument s návrhy opatření. Samotné budově krajského úřadu je věnován environmentální audit a z něho vycházející závazky ZERO WASTE HERO.



Karlovarský kraj bojuje v Bruselu za pokračování finanční podpory uhelných regionů

Karlovarský kraj má tu čest prezentovat, jako nepsaný leader uhelných regionů v Evropě, záměry cílené podpory post uhelných regionů na plenárním zasedání Evropského Výboru regionů v Bruselu.



ČEPS se zapojila do cvičení SAFEGUARD Opočínek 2024

V rámci cvičení SAFEGUARD Opočínek 2024 prověřovali vojáci pěší roty Aktivní zálohy KVV Pardubice svou připravenost k plnění úkolů obrany, ochrany a strážního zajištění rozvodny Opočínek společností ČEPS a ČEZ Distribuce. Cvičení v okolí objektu probíhalo ve dnech 19. a 20. června.



Vyhodnocení veřejné konzultace k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu

Veřejná konzultace k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu proběhla ve dnech od 9. ledna 2024 do 29. února 2024 pomocí strukturovaného online dotazníku.

