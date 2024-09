Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 9. 2024

Služba pro předplatitele.

Odpady a recyklace:



Je možné, že k recyklaci plastových odpadů ve skutečnosti nedochází, varují auditoři

| Prumyslovaekologie.cz |

Podle Evropského účetního dvora nefunguje odvádění daní z nerecyklovaných plastů moc dobře. Členské státy špatně zpracovávají data, což ovlivňuje výpočet příspěvků.



Třídění rostlinného bioodpadu šetří přírodu i peněženku, připomínají Pražské služby

| Komunalniekologie.cz |

Za prvních osm měsíců letošního roku svezli popeláři skoro 11 tisíc tun rostlinných zbytků. Tento trend dokazuje, že bioodpad třídí čím dál více obyvatel hlavního města. Pražské služby pak v rámci edukace znovu připomínají, co do hnědé nádoby rozhodně nepatří: živočišný bioodpad ani výrobky z biodegradabilních a kompostovatelných materiálů, které kompostárny nemohou zpracovávat. Kromě cca 42 tisíc speciálních popelnic mohou lidé ukládat bioodpad také do velkoobjemových kontejnerů právě na bioodpad nebo je celoročně odvážet na některý ze sběrných dvorů.



MŽP: Šlehačkové bomby s oxidem dusným v žádném případě nepatří do směsného odpadu

| Tretiruka.cz |

Ministerstvo životního prostředí upozornili provozovatelé zařízení na energetické využití odpadů na zcela nový fenomén, kterým je zvýšený výskyt velkých tlakových nádob obsahujících oxid dusný ve směsném komunálním odpadu. Pokud tyto obaly od rajského plynu skončí v černé popelnici mohou být nebezpečné.



Sběrné dvory v Ostravě rozšiřují o víkendu otevírací dobu, zájem je velký

| Ekolist.cz |

Odpadová společnost OZO Ostrava o víkendu rozšíří svou provozní dobu. Důvodem je enormní poptávka po likvidaci povodňového odpadu. V krajském městě naplno pokračují práce na odstraňování škod způsobených záplavami. Novinářům to sdělily mluvčí města Gabriela Pokorná a mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová.



Letos popeláři svezli v Praze již 11.000 tun bioodpadu, o tisíc tun víc než loni

| Ekolist.cz |

Téměř 11 000 tun bioodpadu svezli za letošních prvních osm měsíců popeláři v hlavním městě, když loni za stejné období to bylo 9716 tun, informovaly Pražské služby. Kromě téměř 43 000 speciálních hnědých popelnic mohou lidé bioodpad také odkládat do velkoobjemových kontejnerů nebo je celoročně odvážet na některý ze sběrných dvorů.



Energetika:



Fórum představilo vodík jako nový hnací motor Karlovarského kraje

| Komunalniekologie.cz |

V historickém prostoru nově zrekonstruovaných Císařských lázní v Karlových Varech se ve dnech 10. a 11. září 2024 sešla řada odborníků, zástupců krajů, měst a obcí, ale také europoslanců, aby společně řešili budoucnost, kterou nejen do transformujících se regionů může přinést zavedení vodíkového hospodářství. Akci s názvem H2 fórum: Na vodíku záleží, pořádala ve spolupráci s Karlovarským krajem Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.



Hejtmani jednali s jihokorejským prezidentem. Tématem byla i dostavba Dukovan

| Komunalniekologie.cz |

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek spolu s hejtmanem sousedního Jihomoravského kraje Janem Grolichem v pátek 20. září v Praze jednali s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem.



Fiala: České firmy by mohly mít na výstavbě Dukovan zakázky až za 240 mld. Kč

| Oenergetice.cz |

České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun. V Plzni to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). S jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem navštívil podniky Doosan Škoda Power a Škodu JS, jež mají být významnými subdodavateli korejské společnosti KHNP. Podle červencového rozhodnutí vlády postaví KHNP dva nové bloky v Dukovanech. Smlouva má být podepsána do března 2025.



IAEA zvyšuje prognózy růstu jaderné energetiky

| Oenergetice.cz |

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) zvýšila svou prognózu růstu instalovaného výkonu jaderných elektráren. Ve scénáři vysokého růstu se očekává zvýšení kapacit jaderných elektráren až 2,5krát, z 372 GWe v roce 2023 na 950 GWe do roku 2050. Tento růst je podpořen zejména očekávaným nárůstem podílu malých modulárních reaktorů (SMR).



Bulharsko-rumunský projekt přehrady z éry socialismu ožívá

| Oenergetice.cz |

Projekt podporovaný Evropskou komisí, který zahrnuje výstavbu přehrady a elektrárny na Dunaji mezi bulharským městem Nikopol a rumunským městem Turnu Magurele, označily desítky mezinárodních ekologických organizací za nebezpečný. Argumentují tím, že projekt zamítnul i minulý režim.



Voda:



Předseda ÚOHS zrušil pokutu za tendr na čističku v Semtíně

| Nase-voda.cz |

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zrušil sedmimilionovou pokutu pro Vodovody a kanalizace (VaK) Pardubice za chyby v tendru na čističku v pardubické části Semtín.



Povodí Moravy: První výpočty dokazují zásadní efekt nádrží

| Nase-voda.cz |

Vodní díla při povodni zásadním způsobem ochránila majetky a životy lidí. Dokazují to první výpočty objemu povodňové vlny, kterou zachytily nádrže Vranov a Vír.



Průmysl a obchod:



Automobilový průmysl chce odložit cíle na snížení CO₂. Evropská komise to odmítá

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise tento týden odmítla výzvu výrobců automobilů, ve které požadovali odložit cíle pro rok 2025 na snížení emisí CO₂. Podle Komise měl automobilový sektor dost času na to se připravit.



Věda a výzkum:



„Pobaví mě, když mi lidé řeknou, že nevěří v nano,“ říká Fatma Yalcinkaya

| Prumyslovaekologie.cz |

Objevila nové způsoby, jak využít nanovlákna v environmentální oblasti. Fatma Yalcinkaya je vědkyně, jejíž jméno rezonuje u nás i v zahraničí. Před více než dekádou ji na Technickou univerzitu v Liberci z Turecka přilákal právě nanosvět.



Noc vědců v Národním zemědělském muzeu bude ve znamení Proměny

| Nase-voda.cz |

Kolik chutí může mít obyčejná brambora? Proč by půda měla být v rovnováze? Kam směřuje pěstování rostlin? A jak dbát na welfare hospodářských zvířat? Nahlédněte do světa proměn v Národním zemědělském muzeu (NZM), které se v pátek 27. září změní v inspirativní centrum zemědělské vědy.



Nejen psi - britští vědci zjistili, že rády aportují také kočky

| Ekolist.cz |

O psech je známo, že s oblibou aportují, už méně se ale ví, že to rády dělají i kočky. Aportování totiž u obou šelem spojuje prvky predátorského a společenského chování, a to i přes jejich velmi odlišný styl lovu a hry, zjistili vědci z univerzity v britském Lincolnu. Informoval o tom list The Washington Post.



Projekt ChemTech: Jak VŠCHT mění pravidla hry v transferu technologií

| Vedavyzkum.cz |

Oddělení pro výzkum a transfer technologií VŠCHT Praha připravilo projekt ChemTech, který získal podporu od Technologické agentury ČR v programu SIGMA. Projekt slouží k pomoci akademikům v případech, kdy je investice ze strany průmyslu ještě příliš riziková, ale vědecká grantová podpora již skončila. Autory projektu jsou Kateřina Kovaříčková, Dana Douděrová a Filip Kaftan ze zmíněného oddělení.



Čeští vědci se podílejí na vytvoření genové databáze ohrožených druhů hub

| Vedavyzkum.cz |

Evropským vědcům se podařilo vytvořit databázi genomů 98 ohrožených živočichů, rostlin a hub. Konsorcium Evropský referenční genomový atlas hlásí úspěch svého pilotního projektu. Tato průkopnická iniciativa shromáždila rozsáhlou síť spolupracujících výzkumných pracovníků a institucí z 33 evropských zemí za účelem vytvořit vysoce kvalitní genomy 98 evropských druhů vyšších organismů.



Lucie Doležalová: Nástup knihtisku a digitalizace? Podobné etapy, všímá si medievistka

| Vedavyzkum.cz |

Když jí položíte otázku, odpověď proloží dalšími nápady, postřehy a připomínkami, které na téma navazují. Trošku to připomíná strukturu pozdně středověkých rukopisů, jejichž studiu zasvětila svůj vědecký život. Lucie Doležalová, která působí na Filozofické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK, letos v létě získala ERC CZ grant.



Mezidruhové křížení ryb a jeho vliv na odolnost hostitelů vůči parazitům

| Vedavyzkum.cz |

Úzká vazba mezi hostiteli a jejich parazity je důsledkem vzájemných evolučních interakcí. Jak těsnost vztahu ovlivňuje mezidruhové křížení hostitelských ryb zkoumala v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR (GA ČR) Andrea Vetešníková Šimková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.



Světlo. Jak si posvítit na neviditelné

| Vedavyzkum.cz |

Svíčka, žárovka, mikroskop… Pomáhají odhalovat svět kolem nás. Správně „ochočené“ světlo však umí proniknout i do dříve netušených hloubek. Přečtěte si článek z dílny Akademie věd ČR, který vyšel v novém čísle A / Magazín, které se zaměřuje právě na světlo.



Lesnictví a zemědělství:



V lesích je nutné používat biologicky odbouratelné oleje. Jinak hrozí pokuta

| Prumyslovaekologie.cz |

Tradiční motorové oleje, které se v přírodě nerozkládají, mohou způsobit dlouhodobé znečištění lesní půdy a vody. I malé množství takového oleje může mít devastující dopad na životní prostředí. Používání biologicky odbouratelných olejů je zásadní pro ochranu lesních ekosystémů a je proto také zakotveno v zákoně. Česká inspekce životního prostředí se touto problematikou zabývá systematicky, a to prostřednictvím pravidelných kontrol mechanizace a motorových pil v lesích. Za používání nevhodných olejů v lesích může inspekce uložit pokutu dle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.



Moruše: Jak a proč ji pěstovat?

| Enviweb.cz |

Moruše jsou označovány za ovocné stromy nebo velké keře poskytující chutné a výživné plody o velikosti asi 60-120 milimetrů. Jejich pěstování u nás nabírá v posledních letech na popularitě, a to nejen pro jejich sladké plody, ale také pro estetickou hodnotu a snadnost pěstování.



Vyfoť les a vyhraj zrcadlovku! FSC ČR spustilo jedenáctý ročník úspěšné fotosoutěže Mysli na lesy

| Enviweb.cz |

FSC ČR zahájilo jedenáctý ročník fotografické soutěže ,,Mysli na lesy", která patří mezi největší environmentální fotosoutěže v ČR. Hlavním tématem letošního ročníku je podpora šetrné spotřeby výrobků ze dřeva a přírodě blízkého lesního hospodaření.



Příroda a ekologie:



Jižní Amerika zažívá nejhorší požáry za 15 let, nejhůře je na tom Brazílie

| Ekolist.cz |

Jižní Amerika se letos potýká s nejhoršími lesními požáry za 15 let, podle brazilského institutu INPE bylo od ledna do poloviny září v tomto regionu zaznamenáno na 350 400 požárů, z toho víc než polovina v Brazílii. Kouř z lesních požárů zasáhl v posledních týdnech asi 60 procent území této největší latinskoamerické země. Podle deníku El País zaznamenali v Brazílii od začátku roku na 190 000 lesních požárů, což je už tolik, co za celý loňský rok.



Veterináři evidují další úhyny zvířat po povodních. Na Jesenicku přes tunu mrtvých ryb

| Ekolist.cz |

Podle veterinářů přibývá uhynulých zvířat kvůli záplavám. Například na Jesenicku uhynulo zhruba 1,3 tuny pstruhů, mrtvé ryby jsou i na Českokrumlovsku, jejich počet však ještě není vyčíslen. Ze zaplaveného chovu slepic v Albrechticích, ve kterém se nacházelo zhruba 35 000 nosnic, se ale podaří přes 20 000 slepic zachránit. ČTK to dnes sdělila Státní veterinární správa (SVS).



Tetřívek obecný je jedním z našich nejohroženějších druhů ptáků. V Krušných horách budou na jeho ochraně společně spolupracovat Česká republika se Saskem

| Enviweb.cz |

Krušné hory hostí jednu z nejvýznamnějších populací tetřívka obecného na území České republiky, na jejíž prosperitě je mimo jiné závislý výskyt daného druhu na saské straně Krušných hor. I přes ochranu tetřívka obecného prostřednictvím vymezených ptačích oblastí na české i saské straně Krušných hor, prodělává krušnohorská populace v posledních letech pokles početnosti.



Napříč:



Efektivní spolupráce mezi obcemi a správa založená na datech: Norský model inspiruje české obce

| Komunalniekologie.cz |

Ve dnech 8. až 11. září 2024 navštívila delegace Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) v rámci výměnného programu Norsko, aby se seznámila s osvědčenými postupy v oblasti místní správy, řídících struktur a systémů výkaznictví.



Klimatická změna dopadá tíživěji na ženy a dívky, upozorňuje v nové kampani CARE Česká republika

| Enviweb.cz |

Více dětských sňatků, méně času strávených ve škole i nucené vysídlování žen s malými dětmi. To jsou jen některé příklady toho, jak změny klimatu prohlubují nerovné postavení žen. Upozorňuje na to organizace CARE na základě dat a zkušeností, která posbírala na svých mezinárodních projektech.

