Monitoring průmyslové ekologie | 21. 12. 2024 - 3. 1. 2025

MONITORING 21. - 23. 12. 2024

Příroda a ekologie:

Zahlazování následků hornické činnosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Zásady pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti, které jsou zejména platné pro DIAMO, státní podnik.



Tradiční monitoring ptáků lze doplnit fotopastmi. Dokáží zaznamenat více druhů vyskytujících se při zemi

| Ekolist.cz |

Fotopasti se běžně používají spíše jako metoda k pozorování savců. Dají se ale využít i k monitoringu ptáků jako doplněk k tradičním metodám, díky fotopastem mohou pozorovatelé o ptactvu zjistit podrobnější informace, jako je například frekvence krmení mláďat nebo složení potravy u dravců. Vědecký tým z Agronomické fakulty se zaměřil na zkoumání ptactva pomocí fotopastí ve členité krajině Lomnicka. Srovnávali zde tuto okrajovou metodu s metodami tradičními.



Odpady a recyklace:

Nový plán odpadového hospodářství pro následující roky je v meziresortu

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového Plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2025-2035.

Obce a bioodpad VII.: Živočišný odpad

| Komunalniekologie.cz |

Živočišný odpad zahrnuje veškeré zbytky a produkty pocházející z chovu a zpracování zvířat. Tyto odpady pochází z více zdrojů a společně s tím existuje i několik možností, jak s nimi můžeme nakládat. Pro všechny odpady platí, že správné nakládání je klíčové pro ochranu životního prostředí i veřejného zdraví.

Rada schválila nová pravidla pro méně odpadu a větší míru jeho opětovného použití v EU

| Komunalniekologie.cz |

Rada EU finálně schválila nařízení o obalech a obalových odpadech. Nová pravidla do roku 2030 omezují vznik zbytečných obalů a obalových odpadů a stanovují závazné cíle, které se týkají opětovného použití. Dále nařízení omezuje některé jednorázové obaly a požaduje, aby používání obalů v co největší míře snížily i hospodářské subjekty. To se týká například baleného ovoce nebo potravin a nápojů v hotelech, barech a restauracích. Nařízení se pak týká i zálohování – pokud státy nebudou dostatečně třídit nápojové plastové láhve a plechovky, musí zavést zálohovací systém.

Praha od roku 2025 mění odpadovou vyhlášku

| Komunalniekologie.cz |

Na všech sběrných dvorech se nově zavádí limit pro odevzdání objemného odpadu a sníží se limit pro bezplatný příjem stavebního odpadu. Dále budou sběrné dvory Pražských služeb odebírat i použitý textil v odpadovém režimu.

Více než polovina odpadů ve Svitavách končí na skládce zbytečně

| Ekolist.cz |

Vedení Svitav není spokojeno s tříděním komunálního odpadu ve městě. Rozbor obsahu popelnic a kontejnerů, který se uskutečnil před letním prázdninami, odhalil, že více než polovina by nemusela končit na skládce. Na podporu separace odpadu město nechalo vytvořit spot nazvaný Třídíme srdcem, řekla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Energetika:

Ázerbájdžán pomáhá Rusku obcházet sankce týkající se energií, varuje právnička

| Oenergetice.cz |

Ázerbájdžánské energie nejsou alternativa k plynu a ropě z Ruska, Baku naopak Moskvě pomáhá obcházet sankce. V rozhovoru s ČTK to uvedla Žala Bajramovová. Ázerbájdžánská právnička zaměřující se na lidská práva přijela tento týden do Štrasburku na jednání Evropského parlamentu (EP) v zastoupení svého otce Gubada Ibadoghla, uvězněného ázerbájdžánského ekonoma a protikorupčního aktivisty, který se dostal mezi tři letošní finalisty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení.



Lidé v Řimovicích na Benešovsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

| Oenergetice.cz |

Lidé v Řimovicích na Benešovsku dnes v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Nesouhlas se záměrem soukromého investora vyjádřilo 84 ze 154 hlasujících, zbylých 70 s výstavbou souhlasilo. Výsledky referenda jsou platné a závazné, vyplývá z informací na úřední desce obce. Obec má s investorem smlouvu o spolupráci, o dalším postupu se bude jednat, řekla ČTK starostka Romana Kubíková (nez.).

Katar hrozí kvůli nové směrnici zastavením prodeje plynu do EU

| Oenergetice.cz |

Katar zastaví přepravu plynu do Evropské unie, pokud členské státy budou přísně prosazovat novou směrnici zasahující proti nucené práci a poškozování životního prostředí. V rozhovoru, který zveřejnil britský list Financial Times, to řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí.

Voda:

Slovensko čelí žalobě. Nečistí dostatečně své komunální odpadní vody

| Komunalniekologie.cz |

„Porušujete směrnici o čištění městských odpadních vod,“ říká Evropská komise. Infringement spustila už před lety, k nápravě nedošlo.



Projekt přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získal územní rozhodnutí

| Nase-voda.cz |

Ministerstvo zemědělství získalo územní rozhodnutí pro stavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Novináře o tom dnes informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Rozhodnutí už nikdo nemůže rozporovat, uvedl. Úřad podle něho nyní začne jednat se zbývajícími čtyřmi majiteli pozemků o výkupu a stavebním řízení. Stavba přehrady, která mohla omezit škody při letošních povodních, tak podle něj může začít v roce 2027. Přehrada má před povodněmi výrazně ochránit Krnov, Opavu a další obce na řece Opavě.

Lesy ČR vybudovaly ve Višňové retenční nádrž Saň. Pomůže i při záplavách

| Ekolist.cz |

Státní podnik Lesy ČR vybudoval v příhraniční Višňové ve Frýdlantském výběžku na Liberecku retenční nádrž Saň. Sloužit bude k zadržování vody v krajině, pomůže ale i zmírnit následky při záplavách. ČTK o tom informovala mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Višňovou ohrožuje velká voda takřka každý rok, letos při zářijových záplavách byla nejpostiženější obcí v Libereckém kraji.

Čistírna v Ostravě odstavená při záplavách spustí v lednu částečný provoz

| Ekolist.cz |

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která je od zářijových záplav mimo provoz, se začne spouštět od nového roku. Zatím bude zprovozněn první stupeň mechanického čištění odpadních vod, při kterém jsou odstraňovány hrubé nečistoty. Kompletně by čistírna včetně takzvaného biologického čištění měla fungovat v březnu. Ve stejné kvalitě jako před povodněmi bude vyčištěná voda do řeky Odry vytékat na začátku letních prázdnin. ČTK to řekl vedoucí provozu čistíren odpadních vod Daniel Žárský. Kvůli nefunkčnosti čistírny tečou od povodní splašky do řeky Odry.

Ovzduší a klima:

EU: Aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcích nařízení týkající se aktualizace nařízení o změnách úrovní činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Systém evropského uhlíkového vyrovnání budou v ČR spravovat MŽP a celníci

| Ekolist.cz |

Správu mechanismu uhlíkového vyrovnání (CBAM), který má zajistit srovnatelné výrobní podmínky pro evropské a mimoevropské průmyslové podniky, budou mít v Česku na starosti ministerstvo životního prostředí a Celní správa. Návrh zákona o uhlíkovém vyrovnání schválila vláda, vyplývá z výsledků jednání zveřejněných na internetu. Nyní návrh posoudí Sněmovna. Zákon se nezabývá samotným zavedením systému CBAM, které vychází z přímo účinného nařízení Evropské unie, pouze rozděluje kompetence spojené se systémem mezi jednotlivé české instituce.

Věda a výzkum:

Odhalena nová tajemství černých děr

| Vedavyzkum.cz |

Český tým astrofyziků z Akademie věd dosáhl významného průlomu v porozumění chování černých děr. Vědci v mezinárodní spolupráci publikovali dvě studie, které poskytují nové pohledy na chování rentgenových dvojhvězdných systémů s černou dírou.

Martin Kupka: První Vánoce po odchodu blízké osoby jsou nejtěžší

| Vedavyzkum.cz |

Již od studií se věnuje tématům jako je umírání, truchlení, bolest, vina. Martin Kupka, psycholog na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v současné době v rámci projektu od TA ČR vyvíjí metodiku pro efektivní poskytování online terapie pozůstalým osobám.



Lesnictví a zemědělství:

Sněmovna podpořila přeměnu ústavu pro lesy na Národní lesnický institut

| Ekolist.cz |

V Česku zřejmě v příštím roce vznikne Národní lesnický institut, který bude mít na starosti kromě jiného boj proti odlesňování. Vznikne z dosavadního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Podpořila to Sněmovna v novele zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Novela reaguje na evropské nařízení o odlesňování. Cílem nařízení je snížit dopad na celosvětové znehodnocování lesů. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl poslancům, že se podařilo účinnost nařízení odložit o jeden rok. Nařízení kritizovaly české firmy a podle ministra by přineslo značnou administrativní zátěž.

Konec doby klecové: Evropská komise oznámila, že předloží návrhy na zlepšení welfare hospodářských zvířat v roce 2026

| Enviweb.cz |

Compassion in World Farming (CIWF) vítá závazek Evropské komise začít v roce 2026 realizovat slíbenou reformu legislativy týkající se welfare zvířat. Prioritou mají být návrhy na zákaz klecových chovů. Eurokomisař pro welfare zvířat Olivér Várhelyi na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu v roce 2024 ve Štrasburku tímto závazkem reagoval na přání lidí z Evropy, včetně 1,4 milionu těch, kteří podpořili evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové. Eurokomisař však nestanovil žádný časový plán pro předložení kompletní revize právních předpisů o welfare zvířat.

Životní prostředí:

IPBES 11: Vědci a politici hledají společně řešení globální krize biodiverzity

| Prumyslovaekologie.cz |

V namibijském Windhoeku právě skončilo 11. plenární zasedání Mezivládní platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES). Výsledkem zasedání bylo přijetí dvou důležitých hodnotících zpráv, které se zaměřují na transformativní změnu a na vzájemné vazby mezi biodiverzitou, vodou, potravinami a zdravím. Na jejich přípravě se významně podílely i vědkyně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe).

Napříč:

Sedmá generace 6/2024: Slovensko!!!

| Enviweb.cz |

Jak to vypadá na Slovensku? Mají se ženy bát spát samy v přírodě? Měla by být Kachovská přehrada znovu postavena? Jak moc nás trápí smog? Proč se Španělsko ocitlo pod vodou? Jak zobrazit klimatickou změnu? Můžeme se prosbírat blíže k přírodě? Lze vyšít odpor k diktatuře? Co přinesla Ji.hlava? Jaká byla dekáda Absyntu? Proč je klimasmutek jako kamínek v botě? Táhnou ženy za kratší konec provazu? Existuje stále otroctví? Pokračuje demokracie, jak by měla? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá generace.

Právě vychází 100. číslo Naší přírody

| Enviweb.cz |

Ano, je to tak, poslední letošní číslo časopisu Naše příroda je zároveň jeho jubilejním 100. Pojďte se s námi tedy posté vydat na výpravu do přírody - třeba zjistit, jak je to s tím lezením škvorů do uší, jak je možné, že i u nás najdeme písek ze Sahary, propátrat nejstarší ,,kamení", vydat se na výlet za tajemstvími na samotný západ naší země, za kamzíky do Nízkých Tater anebo až k našim severním sousedům za zubry. Nechybí ani pravidelné zábavné čtení pro děti, a, jak už je v posledním čísle roku pravidlem, samozřejmě také vyhlášení výsledků letošní fotosoutěže.

Sójový párek je taky párek. Výrobci rostlinných potravin se brání a požadují rovné podmínky

| Enviweb.cz |

Návrh novely vyhlášky o požadavcích na maso, která by zakázala používat názvy jako ,,kapustový karbanátek" nebo ,,veganský burger" pro nemasité produkty, narazil na tvrdý odpor byznysu a odborných organizací. Řada firem a institucí včetně Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), Hospodářské komory, Úřadu vlády, organizací Zeleného kruhu, Nestlé, Salve Natura, Veto ECO, Emco či Vegetus již podala nebo plánuje podat k vyhlášce připomínku.

