Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 25. 4. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 18. - 22. 4. 2025



Legislativa:



SP ČR předložil připomínky k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou

| Prumyslovaekologie.cz |

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky ze dne 25. 3. 2025, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.



Ministerstvo zdravotnictví spustilo veřejnou konzultaci o náhradách kreosotu v biocidních přípravcích

| Prumyslovaekologie.cz |

Byla zahájena veřejná konzultace k předložení informací týkajících se dostupných náhrad pro biocidní přípravky obsahující účinnou látku kreosot. Připomínky je možné předložit v termínu do 23. května 2025.



EU připravuje nová pravidla pro ekodesign. Dotknou se oceli, oděvů i nábytku

| oEnergetice.cz |

Evropská komise plánuje mezi lety 2025 až 2030 zásadně pozměnit rámec pro pravidla ekodesignu výrobků. To bude mít dopad na to, jakým způsobem klíčová průmyslová odvětví v EU vyrábějí, označují a následně uvádějí na trh své výrobky.



Odpady:



Může návrh poslankyně Peštové na snížení zákonné rezervy AOS ovlivnit ceny obalů?

| Prumyslovaekologie.cz |

Návrh poslankyně Peštové na snížení povinné zákonné rezervy pro autorizované obalové společnosti (AOS) přináší otázky pro výrobce, spotřebitele i legislativu.



Jedna nádoba na čiré i barevné. V Praze už není třeba oddělovat sklo do jednotlivých kontejnerů

| iROZHLAS.cz |

Lidé v Praze nově nebudou muset při třídění skla oddělovat to čiré od barevného. Společnost Pražské služby do ulic nainstalovala první kontejnery, které kombinaci obou umožňují. Označené jsou speciálním polepem, podle něhož nádobu poznáte.



Proč politici odmítají zálohované obaly? Obavy o obecní rozpočty řadí Česko na chvost Evropy

| DeníkN.cz |

Čeští sněmovní i komunální politici se nedokážou shodnout na tom, zda a případně v jaké podobě by se mělo zavést zálohování plastových lahví a plechovek. To teď funguje v osmnácti zemích Evropské unie. Pokud stát nezlepší výsledky třídění, dopadnou na Česko evropská pravidla přísnější než návrh prosazovaný ministerstvem životního prostředí.



Ovzduší:



Úspěch českého know-how: Síť monitorující ovzduší má v Gruzii už stovku stanic

| Ekolist.cz |

Český projekt občanského monitoringu kvality ovzduší v Gruzii slaví úspěch. AirGE, v regionu průkopnická síť sledující znečištění v 11 gruzínských městech, se navzdory tamější politické krizi rozrostla nad stovku monitorovacích stanic.



Vdechované olovnaté nanočástice obcházejí ochranu mozku a poškozují nervové buňky, odhalili vědci

| Novinky.cz |

Olovo v podobě nanočástic, které se vyskytuje ve znečištěném ovzduší, může čichem pronikat do mozku a vyvolávat změny spojené s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba.



Česko zelená, objem emisí CO2 z elektráren a tepláren loni klesl o 13 procent

| Ekonomickýdeník.cz |

Podle údajů státem vlastněné společnosti OTE klesly loni emise skleníkových plynů vypuštěné do ovzduší v České republice ve srovnání s rokem 2023 o 13 procent. Celkový objem emisí z velkých zdrojů znečištění, jako jsou uhelné či plynové elektrárny a teplárny nebo velké průmyslové podniky, loni klesl na 40,9 milionu tun ekvivalentu oxidu uhličitého.



Energie:



Podpora obnovitelných zdrojů je investicí do bezpečnosti, tvrdí evropští vědci

| Prumyslovaekologie.cz |

Závislost na dovozu fosilních paliv, především ropy a zemního plynu vystavuje Evropu geopolitickému vydírání a činí ji ekonomicky zranitelnou. Je nutné pokračovat v diverzifikaci zdrojů energie a nevyměnit přitom jednu závislost za jinou.



Za energie utratí domácnosti až pětinu svého rozpočtu. Trump posiluje jejich obavy z růstu cen, ukázal průzkum

| E15.cz |

Většina domácností vydává za energie zhruba pětinu svého rozpočtu. Podíl těchto nákladů oproti loňsku mírně klesl. I přesto obava Čechů z růstu cen letos meziročně vzrostla, důvodem je především nová politika USA a také pokračující konflikt na Ukrajině.



Jaderná energie pod drobnohledem: Evropská komise spouští přezkum

| oEnergetice.cz |

Evropská komise otevřela čtyřtýdenní výzvu k oficiálnímu přezkumu investičních potřeb v jaderném sektoru. Jaderný ilustrativní program se tak dočká po osmi letech aktualizace. Lhůta pro poskytnutí zpětné vazby je otevřená do 12. května.



EU zatím nezakáže dovoz ruského LNG do Evropy, panuje nejistota ohledně alternativ

| Echo24.cz |

Evropští představitelé upustili od myšlenky prosadit do sedmnáctého balíčku sankcí proti Rusku zákaz dovozu ruského zkapalněného plynu do Evropy. Krok totiž naráží na odpor některých vlád zemí EU a zároveň panuje nejistota ohledně alternativních zdrojů.



Stovky modernizovaných trafostanic posílí energetické propojení Česka a Slovenska

| Obnovitelne.cz |

Přeshraniční energetický projekt ACON, který už sedmým rokem propojuje distribuční sítě České republiky a Slovenska, míří do finální fáze. V letošním roce se plánuje dokončení všech klíčových staveb a technologií.



Voda:

Veolia do roku 2030 zdvojnásobí kapacitu odsolovacích závodů

| Prumyslovaekologie.cz |

Záměrem společnosti je udržet si svůj stávající podíl na trhu s odsolováním, jelikož očekává, že poptávka poroste.



Pitná voda v Česku: Kvalita se liší podle regionů a stavu potrubí

| Ústeckýdeník.cz |

Česko se dlouhodobě těší relativnímu dostatku pitné vody, ale odborníci varují, že tento vodní blahobyt nemusí trvat věčně. Udržování a modernizace vodohospodářské infrastruktury je nákladná záležitost a vyžaduje značné investice.



České Budějovice rozšíří zdroje vody pro veřejnost ve městě

| Nase-voda.cz |

České Budějovice rozšíří množství zdrojů vody pro veřejnost ve městě. Město instaluje na veřejná místa takzvaná pítka a mlžítka. Lidé je mohou využívat na pití a zároveň zvlhčují vzduch při vysokých letních teplotách.



Povodí upravilo koryto Malé Hané v místní části Vyškova, pomůže to při povodních

| Ekolist.cz |

Vodohospodáři z Povodí Moravy po dohodě s Vyškovem upravili koryto Malé Hané v místní vyškovské části Opatovice. Loni v září se tam při povodních voda vylila z břehů a zaplavila několik objektů. Právě dokončené úpravy místa nedaleko zvonice uprostřed Opatovic mají zlepšit protipovodňovou ochranu území.



Dotace:



Program ZEMĚ II: Zemědělský výzkum se zaměří na moderní technologie, udržitelné hospodaření a přípravu na klimatickou změnu

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje letošní veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II. O dotace v celkové výši 1,25 miliardy korun se mohou ucházet výzkumné organizace, vysoké školy i zemědělské podniky.



Město Plzeň podpoří výsadbu ovocných stromů

| Komunalniekologie.cz |

O finance ve výši 800 tisíc korun na projekt s názvem Výsadba ovocných stromů na území města Plzně požádá magistrátní odbor životního prostředí. S poskytnutím částky souhlasila Rada města Plzně, schvalovat ji budou ještě zastupitelé.



Životní prostředí a ekologie:



Čeští vědci a vědkyně objevují hodnotu zapomenuté městské zeleně

| Prumyslovaekologie.cz |

Opomíjené zelené plochy mohou sehrát klíčovou roli v udržitelnosti měst, podpoře biodiverzity a adaptaci na klimatické změny. Naznačují to data projektu MAGDES, který spojil výzkumníky hned několika českých institucí. Ve vybraných lokalitách objevili i kriticky ohrožené druhy.



Nový skleník vylepší pěstování pokusných rostlin a dbá na energetickou šetrnost

| Komunalniekologie.cz |

Nový experimentální skleník postavený slavnostně otevře ve středu 16. dubna 2025 Ústav experimentální botaniky AV ČR. Ústav tak rozšíří své možnosti kultivace pokusných rostlin. Skleník je energeticky úsporný a součástí stavby jsou i ubytovací kapacity pro zahraniční hosty či začínající mladé vědce.



Nejezte domácí vejce, varoval nizozemský úřad, mohou obsahovat věčné chemikálie. Na „vině“ jsou žížaly

| Ekonews.cz |

Lidé v Nizozemsku by měli přestat jíst vejce z domácího chovu kvůli kontaminaci látkami PFAS, které se označují jako „věčné chemikálie“. Podle národního institutu veřejného zdraví mohou být příčinou vniknutí PFAS do vajec žížaly.



Průmysl:



Firmy bojují s drahými energiemi, vláda příliš nepomohla, říká šéf svazu průmyslu Rafaj

| Novinky.cz |

Česko je na plánovaný růst výdajů na obranu v Evropě výborně připraveno, nesmí se ale stát pouze montovnou a je potřeba soustředit se na inovace. Evropa si musí přiznat, že cíle Green Dealu jsou nerealistické, a postupovat racionálně. S tím souvisí i zbytečně vysoké ceny energií, se kterými podnikům vláda příliš nepomohla.



Předjet rychlík na kole? Bude to chtít levnější energie. EU však ze svého zeleného nadšení neubírá

| Lidovky.cz |

Evropská unie neubírá nic ze svého svatého zeleného nadšení. Dokonce chce ukázat záda Americe a Číně u samořiditelných aut. Ovšem s handicapem nejdražších energií na planetě.



Bez levné energie náš průmysl nepřežije. Trumpův tlak může Evropu zachránit, říká Radek Špicar

| Echo24.cz |

Drsná politika Donalda Trumpa může mít pro Evropu pozitivní efekt, tvrdí v podcastu Echo Pavla Štrunce viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.



Volkswagen by mohl přesunout část výroby značky Audi do USA

| E15.cz |

Německý automobilový koncern Volkswagen by mohl začít ve Spojených státech vyrábět některé vozy luxusní značky Audi, aby se vyhnul novým clům na dovoz aut do USA.

MONITORING 23. 4. 2025