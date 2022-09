Monitoring průmyslové ekologie | 16. - 23. 9. 2022

Služba pro předplatitele.

Lesnictví a zemědělství:



Generální tajemník OSN si s telefonoval s Putinem o vývozu hnojiv z Ruska

| Ekolist.cz |

Generální tajemník OSN António Guterres včera po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil za zásadní odstranit překážky pro vývoz hnojiv z Ruska. Informovala o tom agentura Reuters. Guterres podle ní dodal, že OSN uvažuje o zahrnutí čpavku do obilné dohody, kterou díky zprostředkování této světové organizace uzavřely Moskva a Kyjev koncem července. Putin podle agentury TASS v telefonátu zdůraznil, že obilí by se na základě této dohody mělo dostávat především do zemí, kde jsou problémy s nedostatkem potravin.



Energetika:



Přicházející studená fronta zahájí topnou sezónu

| Komunalniekologie.cz |

Vzhledem k předpovědi počasí, která slibuje v dalších dnech postupně citelné ochlazení až pod průměrnou denní teplotu 10 °C, se teplárny připravují podle místních klimatických podmínek na zahájení vytápění. Někde se začne topit již ve čtvrtek, do pondělí se bude zřejmě topit všude. Podle dlouhodobých průměrů se začíná s topením kolem 17. září, z tohoto pohledu tak letošek nebude nijak výjimečný.



Německý regulátor varuje před masivním používáním přímotopů v zimě, mohly by ohrozit bezpečnost dodávek

| Oenergetice.cz |

Německý síťový regulátor v tomto týdnu znovu varoval obyvatele Německa, aby během zimy nepřecházeli z vytápění zemním plynem na přímotopy, které by eventuálně mohly přetížit tamní soustavu. V Německu v letošním roce prudce stoupl prodej přímotopů z obav ohledně nedostatku zemního plynu vzhledem k současné energetické krizi.



Na Trutnovsku začala topná sezona, o dva týdny později než loni

| Oenergetice.cz |

Společnost ČEZ Teplárenská dnes na Trutnovsku zahájila topnou sezonu, o dva týdny později než loni, kdy se začalo topit 1. září. ČTK to dnes řekla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Z elektrárny Poříčí u Trutnova proudí teplo vedle Trutnova i do podkrkonošských Mladých Buků, Horního Maršova, Bohuslavic, Suchovršic, Úpice, Radvanic a Svobody nad Úpou.



Jihočeský kraj zakládá společnost po přípravu malého modulárního reaktoru

| Ekolist.cz |

Jihočeský kraj společně s dalšími subjekty zakládá společnost South Bohemia Nuclear Park. Bude pracovat na tom, aby v lokalitě jaderné elektrárny Temelín vznikl malý modulární reaktor (SMR), který by vyráběl elektřinu pro region. Partnerem Jihočeského kraje v nové společnosti budou ČEZ a Ústav jaderného výzkumu (ÚJV) Řež. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).



Voda:



SFŽP ČR a SOVAK ČR stvrdily spolupráci podpisem memoranda

| Nase-voda.cz |

Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák.



MŽP podpoří chytání dešťovky a protipovodňová opatření

| Nase-voda.cz |

S deštěm a srážkami je v době výkyvů teplot a nestálého počasí třeba velmi cíleně hospodařit. Na jedné straně chránit životy a majetek před ničivými přívaly deště, na druhé straně srážkovou vodu maximálně využívat. Proto právě startují nové evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí.



Systém šedé vody uspořil přes 10 milionů litrů pitné vody

| Nase-voda.cz |

Bytový projekt “Botanica K” rezidenčního developera Skanska svým obyvatelům dlouhodobě šetří pitnou vodu prostřednictvím systému hospodaření s šedou vodou. Ten po čtyřech letech provozu zrecykloval více než 10 milionů litrů pitné vody, v dnešních cenách v hodnotě přesahující 1 milion korun.



Příroda a ekologie:



Na narušování drnu jsou skauti dobří. A tak s nimi státní ochrana přírody navázala spolupráci

| Ekolist.cz |

V Plzeňském kraji je přírodní památka Kolowratův rybník. V pobřežním pásmu tu rostou vzácné masožravé rosnatky prostřední, které ale vytlačuje rozrůstající se třtina šedá. Skauti z Přimdy si vzali nad místem "patronát". A v roce 2021 se na lokalitu několikrát vypravili, pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekanou hmotu odklízeli. A taky narušovali travní drn, což je důležité pro růst rosnatky, ale zároveň je to příležitost pro skauty se vyřádit. Dnes zástupci skautského hnutí a státní ochrany přírody podepsali dokument, který napomůže většímu zapojení skautů do praktické ochrany přírody. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.



Problematika invazních druhů

| Ekolist.cz |

Invazní druhy jsou druhy zavlečené neboli nepůvodní v dané oblasti. Rozdíl oproti nepůvodním druhů je ovšem značný. Tyto druhy utlačují původní ať už jako predátoři, konkurenti v potravním řetězci, kvůli přenosu nákaz nebo genetickému křížení. Příčinou těchto invazí je globalizace a nepůvodní či invazní druhy dnes nalezneme po celém světě. Největší ohrožení představují invazní druhy pro chráněná území a malé ostrovy.



Odpady:



Nakupování může být udržitelnější. Co pro to evropské země dělají?

| Prumyslovaekologie.cz |

Existují možnosti, jak nakupovat s větším ohledem na životní prostředí, nevytvářet více odpadu, než je nutné a zároveň šetřit peněženku. Přinejmenším to poslední ocení každý z nás.



Praha má novou moderní třídící linku na plastový odpad

| Prumyslovaekologie.cz |

Městská společnost Pražské služby představila novou moderní třídicí linku, která vznikla jako součást třídicího centra v Chrášťanech u Prahy. Zvládne zpracovat hodinově až 5 tun odpadu a umí ho roztřídit na 15 výstupních frakcí.



Živnostenský odpad

| Komunalniekologie.cz |

Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, je považována za původce odpadu. Má tedy povinnost zajistit přednostní využití odpadů, odpad třídit, odkládat do sběrných nádob a předávat odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se svozovou oprávněnou společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.



Novinky v třídění odpadů v Brně

| Komunalniekologie.cz |

Kplastům, tetrapakům a plechovkám od nápojů se přidala další položka, kterou můžou Brňané vytřídit do žlutého kontejneru – konzervy a kovové obaly. Ze separovaného odpadu je automaticky roztřídí nová linka, kterou SAKO Brno právě dokončuje ve svém areálu pod Stránskou skálou.



Start-up reKáva ve spolupráci s PwC spouští pilotní projekt sběru a recyklace kávové sedliny

| Tretiruka.cz |

Výroba kosmetiky, domácí pěstování hlívy nebo třeba pečení kávových sušenek. To je výčet jenom několika českých projektů, které šikovně využívají kávovou sedlinu a dokážou z ní vyrobit zcela nové produkty. Šetří nejen vlastní vstupní náklady, ale také přírodu a pomáhají předejít vzniku odpadu. Kávová sedlina je zkrátka skvělou surovinou s obrovským, a dosud zanedbaným, potenciálem pro další využití. Jen v České republice ji ročně vyprodukujeme okolo 80 tisíc tun. Výzvou pro další využití kávové sedliny je získat ji efektivně, v dostatečné kvalitě a ve velkém množství. Technologii a systém reagující na tuto výzvu přináší v pilotním projektu start-up reKáva ve spolupráci s PwC Česká republika.



37 tipů, které vám pomohou bezpečně a efektivně odstranit odpad během úklidu

| Enviweb.cz |

Již pozítří se koná Celosvětový úklidový den. Přinášíme ptoto tipy od jeho organizátorů, jak na to... Některé jsou ryze praktické, některé vcelku úsměvné...

Lidé, kteří jsou ve sběru odpadků noví nebo se účastní organizovaného úklidu, často nevědí, jak to udělat nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobem. Níže uvedené tipy vycházejí z dlouholetých zkušeností s individuálním sbíráním odpadků i s pomocí a (spolu)organizací větších úklidů. Tyto tipy jsou důležité a/nebo užitečné, pokud se zapojíte do organizovaného úklidu, ale mohou se vám také hodit, když plánujete odstranit odpadky někde sami.



Odpadové Oskary Arniky míří k obcím ČR

| Enviweb.cz |

Nejméně směsného odpadu produkovali v roce 2021 obyvatelé obcí Fulnek, Chvalšin a Bílá Voda. Poděkování si však zaslouží i mnoho dalších obcí. V kategorii 2 bylo oceněno město Buštěhrad jako příklad dobré praxe (trvalé ocenění). Takto bylo dosud oceněno jen 21 obcí.



Věda a výzkum:



Lisa Melymuk: Evropská spolupráce přináší unikátní vědecké příležitosti

| Vedavyzkum.cz |

O odlišnostech v přístupu k vědecké práci v Kanadě, o sdílení poznatků a možnostech financování výzkumu v Evropské unii až po přezůvky v českých domácnostech jsme hovořili s Lisou Melymuk z brněnského RECETOXu, kde se zabývá dopadem chemického znečištění na člověka a jeho politickými konsekvencemi.



Věda do praxe: Nová pomůcka pomáhá lidem po mozkové příhodě

| Vedavyzkum.cz |

Pod vedením ergoterapeutky Mariky Hrůšové vznikla na Rehabilitační klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nová pomůcka, která pacientům po ochrnutí horní končetiny v důsledku cévní mozkové příhody či úrazu usnadňuje provádění každodenních činností. Navíc pomůcka zvyšuje schopnost sebeobsluhy a ulevuje od bolesti zad.



Napříč:



Připomínky: Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

| Prumyslovaekologie.cz |

Do meziresortního připomínkového řízení byl předložen návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

